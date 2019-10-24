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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Бубка (43) Львов (3537) Олимпиада (766) Садовый (448)

 Львов поборется за право провести Олимпиаду-2030, - Садовый

Львов готов побороться за право принимать Зимние Олимпийские игры в 2030 году и проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

Такое заявление сделал мэр Львова Андрей Садовый во время открытой встречи и пресс-брифинга с президентом НОК Украины, членом исполнительного комитета МОК, олимпийским чемпионом, Героем Украины Сергеем Бубкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Я только что встречался с молодыми львовянами. Сказали просить право для Львова быть городом-хозяином Зимней Олимпиады 2030 года, а в 2028 г. мы готовы принять молодежные Зимние Олимпийские игры. Мы начали этот процесс, но война эти потуги остановила. Сегодня нужно всему миру показать, что мы имеем право, и мы этого заслуживаем. Мы будем биться за это право проводить Зимние Олимпийские игры", - отметил Андрей Садовый, мэр Львова.

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"Когда мы начинали 2022, все считали это нереальным. Да, это большой, мощный проект, но если бы не война, мы бы могли проводить Олимпийские игры. Поэтому сегодняшнее желание мэра Львова проводить Игры в Украине является очень правильным. Так, работа над этим вопросом не легкая, но у нас есть достаточно времени, чтобы все планировать, строить нужную инфраструктуру. Кто не мечтает, тот не побеждает. Поэтому давайте работать и двигаться в этом направлении", - отметил Сергей Бубка, президент НОК Украины.

"Львов может стать участником борьбы за право проведения Олимпийских игр 2030 года. Работу по представлению заявки начнут в 2020 году. Напомним, в этом году в июне выбрали победителя 2026 года", - отметили в горсовете Львова.

"Об этом уже мало кто вспоминает, но до 2014 года Украина готовила заявку на Winter Olympics 2022 (Львов-Карпаты). Впоследствии война перечеркнула эти планы. Следующие игры, на которые вправе претендовать, только в 2030 году", - отметил Андрей Садовый.

Источник: https://censor.net.ua/n3155774
 
 
 Топ комментарии
 
Украине осталось только олимпиаду провести.
Тогда страну можно только с молотка продавать, вместе с местными папуасами.
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Львовяне, а до каких пор вы себе в мэры будите выбирать этого Иуду, который сейчас лижет ЗЕлёную дупу одного мастера имитации игры х..м на рояле и ныкающего бабло в кипрском офшоре при этом сдающего Украину парашным московитам и гнидам из Партии Регионов и разрешивщем торговля на крови с Московией ахметовым, пинчукам и коломойским??
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від львівян..

вибачте..
ми вже давно перестали слідкувати,чию владну дупу лиже в даний історичний період пан Андрійко... Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий - Цензор.НЕТ 3531 Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий - Цензор.НЕТ 8515
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Привлекут к себе внимание - и то хорошо.
Потому что инвестировать 10-20 млн. в объекты Украина не потянет...
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10-20 млн???, русским Сочи в 50 лярдов встала)
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Львов - прекраснейший город!
особенно нравится архитектура станции метро имени Степана Андреевича Бандеры.
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ви напевне ще не бачили набережні чудової львівської річки Полтви...
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вы бы единственную бобслейную горку в Украине построили....
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Зачем? Для своих строить смысла нет, а вот для Олимпиады-иностранцев деньги бы нашли. В этом вся Украина: на местных плевать, перед иностранцами на коленках ползают, как будто мы индейцы, а они белые люди с зеркальцами.
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Казочки розповідає,як московити своєму бидлу.
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Видать действительно выборы скоро.... и Боксер опять обещает метро на Троещину построить. Львов поборется за право провести Олимпиаду-2030, - Садовый - Цензор.НЕТ 473
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Украине осталось только олимпиаду провести.
Тогда страну можно только с молотка продавать, вместе с местными папуасами.
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Недавно скандал по этому поводу вспыхнул в Тернополе. Несколько десятков родителей призывников устроили митинг под военкоматом, обвинив его сотрудников в незаконной облаве на их чад. Издание «20 минут» сообщило, что охота на призывников велась на автовокзале и возле ночных клубов:«Военкомат ночью отловил 40 парней. Сейчас они на Троллейбусной (в военкомате). Там есть родители и родные, рвутся внутрь».Собравшаяся толпа вызвала полицию, но полицейские пояснили, что не могут освободить задержанных, так как это компетенция военкомата. Руководство военкомата пояснило, что призывников не задерживали, а просто «пригласили» в военкомат, где они «отдыхают». Начальник отдела комплектования и призыва Тернопольского областного военного комиссариата Петр Сирко вышел к родителям и так пояснил облаву: «Мы не можем насильно заставлять проходить призывников медицинский осмотр, но в Законе Украины указано, что призывник обязан пройти медицинский осмотр перед отправкой в воинскую часть. Работники военкомата могут вручить повестку в любом месте и любое время, в том числе и на улице».Аналогичные проблемы с уклонением от воинской службы наблюдаются и в Ивано-Франковской области. Военком области Владимир Ярмощук жаловался на оперативном совещании у губернатора:«Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Мы вызвали четыре тысячи, из них более двух тысяч просто не появились. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. А полиция не слишком хочет нам помогать. Все игнорируют, никто не хочет идти».
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ось воно як.. кукурікати "ні капітуляції!" -то можуть..а як до воєнкомату- то мамусі не дозволяють)))
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Нравится тебе вкус московитского пропагандонского поноса
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А ты каким поносом объелся поЦреот диванный, или может киборг с Брайтон Бич?
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Ну раз пшло то уходи, это твое право, типа мусульманин обрезанный
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Привет матрасник, ты там патриотизмом озабочен? Мандуй на фронт нэньку защищать, поедатель Бигмаков великий
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русмартышка, в твоем мухосранске все проблемы решены? Или ты на колени перед своим фюрером встанешь, шоб тебе пожрать дали?
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А ты типа алллах акбаааар, только пейсы от мацы вытри чмо эмигрантское
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Випередили. Як зайшов на це сміттєзвалище - аж з монітора рязанськими онучами засмерділо Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий - Цензор.НЕТ 6164
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Ооо, брэксит из захлюпанки стрыйской перданул в лужу...типа Черчилль
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У русни и пропагандоны тупее валянок. Ни ума, ни фантазии, одно дерьмо из пастей Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий - Цензор.НЕТ 9812
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біля нічних клубів -це правильно..
у армії якраз скинуть надлишок енергії...Яку вони не можуть навіть на протязі ночі витратити..))
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"А гімна мерзлого не хочеш?"© - про забаганки Садового.
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На гиперлупах будут возить спортсменов и болельщиков...
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За чей счет банкет ?
Лучше зимнюю. Слалом и трамплин с мусорных куч Садового войдут в историю, и на постройке объектов можно будет сэкономить.
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Маразм крепчает. Разберитесь со свалкой в начале .
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Економіка повинна бути економною!!

на зекономлене від непобудованого сміттєпереробного заводу бабло якраз можна провести зимову олімпіаду..

Плюс,якщо Зе легалізує проституцію ,У Садового в планах перетворити Львів у "місто червоних ліхтарів"..
Турист "попре як дурний"... Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий - Цензор.НЕТ 4680
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После постройки ***********, обязательно займемся проведением Олимпиады.

А там и до украинских колоний на Марсе рукой подать...
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про це мріяв ще Космічний мер Києва...
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Ми будемо битись за це право проводити Зимові Олімпійські ігри", - зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Ти вже ні ,дерибанщик Львова Садовий..
ти будеш боротись хіба що з генпрокуратурою..
бо х..й тебе львівяни 4-тий раз оберуть мером...
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Садовой еще один дебил: "Сегодня нужно всему миру показать, что мы имеем право, и мы этого заслуживаем".Источник: https://censor.net.ua/n3155774 То есть другими словами он предлагает потратить миллиарды из бюджета и не вернуть их(!!!!!), но что бы кто то за границей может быть подумал что-то о Львове. Ну подумает и дальше то что? Да тратьте эти деньги на инфраструктуру города-страны, а не что бы пускать пыль в глаза иностранцам!
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Садовому пора провести психологічну експертизу із застосуванням поліграфа...
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Львов может!
Токо нахрена оно нам нада, в нашей то ситуации.
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