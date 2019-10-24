 Львов поборется за право провести Олимпиаду-2030, - Садовый

Такое заявление сделал мэр Львова Андрей Садовый во время открытой встречи и пресс-брифинга с президентом НОК Украины, членом исполнительного комитета МОК, олимпийским чемпионом, Героем Украины Сергеем Бубкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Я только что встречался с молодыми львовянами. Сказали просить право для Львова быть городом-хозяином Зимней Олимпиады 2030 года, а в 2028 г. мы готовы принять молодежные Зимние Олимпийские игры. Мы начали этот процесс, но война эти потуги остановила. Сегодня нужно всему миру показать, что мы имеем право, и мы этого заслуживаем. Мы будем биться за это право проводить Зимние Олимпийские игры", - отметил Андрей Садовый, мэр Львова.

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"Когда мы начинали 2022, все считали это нереальным. Да, это большой, мощный проект, но если бы не война, мы бы могли проводить Олимпийские игры. Поэтому сегодняшнее желание мэра Львова проводить Игры в Украине является очень правильным. Так, работа над этим вопросом не легкая, но у нас есть достаточно времени, чтобы все планировать, строить нужную инфраструктуру. Кто не мечтает, тот не побеждает. Поэтому давайте работать и двигаться в этом направлении", - отметил Сергей Бубка, президент НОК Украины.

"Львов может стать участником борьбы за право проведения Олимпийских игр 2030 года. Работу по представлению заявки начнут в 2020 году. Напомним, в этом году в июне выбрали победителя 2026 года", - отметили в горсовете Львова.

"Об этом уже мало кто вспоминает, но до 2014 года Украина готовила заявку на Winter Olympics 2022 (Львов-Карпаты). Впоследствии война перечеркнула эти планы. Следующие игры, на которые вправе претендовать, только в 2030 году", - отметил Андрей Садовый.