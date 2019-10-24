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 Политика Украины, Общество
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 Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах, оставили под стражей, один - под ночным домашним арестом

Сегодня в Святошинском районном суде столицы состоялось очередное заседание по делу бойцов "Беркута", которых обвиняют в убийствах протестующих на Майдане 20 февраля 2014 года.

 Это бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и бывшие бойцы спецроты Павел Аброськин, Сергей Тамтура,Сергей Зинченко и Александр Маринченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сейчас процесс на стадии допросов свидетелей со стороны защиты бывших правоохранителей, однако на сегодняшнем заседании свидетелей не было. Вместо этого сторона обвинения подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых на 60 суток.Также один обвиняемый по данному делу, Сергей Тамтура, сейчас находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.

Прокурор попросил суд о продлении и этой меры пресечения, напомнив, что немало бойцов "Беркута" уже получили гражданство РФ и скрываются от следствия там. В частности, это командир спецроты полка Садовник. Срок содержания обвиняемых под стражей, согласно предыдущему решению суда, истекал 3 ноября. Суд удовлетворил запрос прокурора и оставил всех под стражей, однако Тамтуре круглосуточный домашний арест изменили на ночной - он должен быть дома только в темное время суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3155770
 
 
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Скоро отпустят и компенсацию заплатят,Штепе вон уже будут платить.
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даже не сомневайся, если бы хотели, действительно наказать--давно бы при потрохе посадили. любая власть нуждается в спецподразделениях и неважно название корд, кобра, зебра или беркут. власть безсильна без этих служб. их учат, лелеют, платят идержат для команды --фас. ну а когда залетят все равно вытянут.
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Этот, которого дома оставили, наверное, меньше всех народа настрелял? Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах, оставили под стражей, один - под ночным домашним арестом - Цензор.НЕТ 6183
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Я вот ставлю себя на место беркутовца. Тебе ********* начальник дает приказ защищать здания государственной власти от захвата активистов. И на тебя движется агрессивная многотысячная толпа в балаклавах - в тебя летят камни, коктели молотова, горят шины, повсюду слышаться проклены и т.д, давление колоссальное. Я не знаю чтобы я сделал на их месте честно..... Я не оправдываю их действия, но задаю себе вопрос как бы поступили с Майданом например в США если бы многотысячная толпа с палками, цепями, арматурами пыталась прорваться к Капитолию или Белому дому. Неужели копы не открывали бы огонь на поражение?????? и решили бы все без оружия????
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1. По идее, предполагается, что среднестатистический человек в состоянии отличить обычный приказ от преступного. В конце концов, эти мусора в украине жили и должны были понимать кого и из-за чего, собственно.
2. Ну, как-то, в США за сотни лет власть не управилась создать такую ситуацию, а наши - вот.
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