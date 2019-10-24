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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2490) Мальдивы (25) Порошенко (17848) суд (22663) ГБР (653)

 Журналисты "Схем" обжаловали решение суда о доступе ГБР к материалам

Журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" обжаловали решение Печерского суда Киева, который дал доступ следователям Госбюро расследований к внутренним данным редакции в рамках дела об отдыхе пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Схем" в сети Facebook.

"Редакция программы "Схемы" не видит необходимости предоставлять ГБР весь массив истребованной через суд внутренней информации редакции, считая такой объем чрезмерным, а запрашиваемую информацию такой, которая не сможет помочь следствию, потому что не имеет к нему отношения", - говорится в сообщении.

Кроме того, журналисты уже подали в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление Печерского суда, которым следователем ГБР дали разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и другим данным журналистов программы.

По словам главреда программы Натальи Седлецкой, редакция готова сотрудничать с официальными органами, но только в том случае, если запрашиваемая информация действительно может помочь следствию.

"Но как график работы журналистов, операторов и водителей, их зарплаты, наша внутренняя редакционная коммуникация - может в этом помочь? Эту часть данных мы предоставлять не будем, и это было легко предсказать", - подчеркнула Седлецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Хоть в постановлении и сказано, что оно не подлежит обжалованию, юристы обратились в Киевский апелляционный суд с требованием отменить его - поскольку оно предоставляет доступ к документам, содержащих охраняемую законом тайну журналистских источников.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Печерский районный суд столицы решением от 17 октября предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай назвал "тревожным" решение украинского суда, который предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР

Журналисты Схем обжаловали решение суда о доступе ГБР к материалам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155769
 
 
 Топ комментарии
 
Мальдіви- перший закордонний відпочинок легального мільярдера за кілька років, ще й за власні гроші, тобто економія державних коштів.
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
;Слуга народа;.
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не можуть нічого нарити, ці вилупки, бо передвиборчі блювотні істерики зєлєЧМОніки та його комади- повна брехня, зрежисована бєнєю та виконана шавками з його каналів...Тепер вже Мальдіви залишаються єдиним приводом, щоб щось "нарити" проти Пороха...Лайноїди...Нудить від цієї шобли і тих, хто їх обрали!!! Матері прийшли платіжки по комунальці...БЕЗ урахування субсидії!!! Щоб вам пусто було, виродки мудозвонні!
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"журналисты" это инфокиллеры,
"Свобода слова" - это циничная клевета,
"демократия" - это беспорядок и дезорганизация,
"Страны - Партнеры" это хищники, готовящие твою страну под ножи..
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"журналисты" это инфокиллеры,
"Свобода слова" - это циничная клевета,
"демократия" - это беспорядок и дезорганизация,
"Страны - Партнеры" это хищники, готовящие твою страну под ножи..
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Закон один для всех как насчет нарыть
не только одного Порошенко,но и врагов Украины Портнова,Мертвечука ,Бойко,Кернеса?
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просто свыня больше всех всем насрала, потому все и ополчились
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Від прізвища Бандери мокшан тіпає 80 років, від прізвища Мазепи - 300 років. Від прізвища Порошенка їх буде тіпати до скону )
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не рівняй справжніх патріотів з цим нікчемим баригою і зрадником
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Тебе лично что сделала? Или ты слушаеш рос пропаганду и рыгионалов бывших?
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Теперь достижения шмаркли-отдать 5млрд,снизить цену на электрику цену в 2-3 раза,нанять авиакампанию и это все Бене и уволить Вятровича.Зарубить питание армии и просрать все на международной арене..Журналисты "Схем" обжаловали решение суда о доступе ГБР к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 8131
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считались журналистами, а копнули поглубже - таки "сливные бачки". еще и упираются, целки в борделе.
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не можуть нічого нарити, ці вилупки, бо передвиборчі блювотні істерики зєлєЧМОніки та його комади- повна брехня, зрежисована бєнєю та виконана шавками з його каналів...Тепер вже Мальдіви залишаються єдиним приводом, щоб щось "нарити" проти Пороха...Лайноїди...Нудить від цієї шобли і тих, хто їх обрали!!! Матері прийшли платіжки по комунальці...БЕЗ урахування субсидії!!! Щоб вам пусто було, виродки мудозвонні!
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комментарий отмечен как спам  
 
Мальдіви- перший закордонний відпочинок легального мільярдера за кілька років, ще й за власні гроші, тобто економія державних коштів.
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
;Слуга народа;.
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Порох давно вже не мільярдер...І взагалі мені бридкі до блювоти ті, хто рахує гроші не крадіїв-олігархів, а бізнесменів, яким Порох і є...І повний мовчок, окрім міжнародних судів, що доводять крадіжки коломойші в мільярди баксів...13 річних бюджетів!!! це десь 140 лярдів баксів вкрало тільке це бородате чмо!!! А ці шавки риють на Пороха за його власні гроші!!! Пи...ець!!!
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Да и вообще, сам я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не, не, тоже не мое. Поменять Alberto Guardiani на берцы… ну сами понимаете, не патриотично. Вот и пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются, я уж постараюсь. И жена моя меня поддерживает. Как она любит поговаривать: «Война войной, а коктейль по расписанию».

https://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
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З інтерв'ю Дубінсково, скрін зі сторінки батька нардепа від партії СН:

«Мой папа живет в некогда прекрасном украинском городе миллиона роз - Донецке, а ныне более известном как столица ДНР. Мой папа - Новоросс!
Мой папа верит, что Донбасс - это Россия.»
Журналісти "Схем" оскаржили рішення суду про доступ ДБР до матеріалів - Цензор.НЕТ 5051
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Рябошапка запевняє, що він незалежний генпрокурор. І **** заридав.
По чотним датам він незалежний від Зє, пр не чотним - від Бє.
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бояться - по тому шо весь мир поймет - как выглядит деза в исполнении наших журналистов
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на фоні краху цих ряжених бєнєю в керівництві державою, їм треба кинути маслак "зрєліщ" лохторату, щоб мсенше звертали увагу на реалії!!! ******...прем'єр з дипломом освіти "недержавного" зразка керує...що, в підземці купив???? куди не ткни в цю зєлєногнійну команду,- кругом брехня!!! тільки жерти, як свині, та чухати яйца в залі Верховної Ради можуть...Ганьбитися на міжнародній арені...А це вже дійшло до того, що на теле баченні рософашистських окупантів ******** державу, армію...Павліки морозови, млять, зєлєногнійного кольору...
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Що вони можуть надати? Хіба що інструкції ФСБ.
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печерский суд давно стал филиалом басманого.
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Не хочуть ділитись компроматом на політиків. Скоро і до Бігуса доберуться .
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Смішні ці петіки, - вони скавулять шо Петрушка за свої кошти відтягувався на Мальдівах. Але ж всім зрозуміло, що прокол сивочолого не в цьому. Якщо головнокомандувач під час військових дій таємно, під чужим прізвищем, покидає свою воюючу країну, - це навіть не самоволка а державна зрада. Важко уявити собі Черчіля, який таємно від свого народу під час Другої Світової грів пузо десь на островах.
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