 Журналисты "Схем" обжаловали решение суда о доступе ГБР к материалам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Схем" в сети Facebook.
"Редакция программы "Схемы" не видит необходимости предоставлять ГБР весь массив истребованной через суд внутренней информации редакции, считая такой объем чрезмерным, а запрашиваемую информацию такой, которая не сможет помочь следствию, потому что не имеет к нему отношения", - говорится в сообщении.
Кроме того, журналисты уже подали в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление Печерского суда, которым следователем ГБР дали разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и другим данным журналистов программы.
По словам главреда программы Натальи Седлецкой, редакция готова сотрудничать с официальными органами, но только в том случае, если запрашиваемая информация действительно может помочь следствию.
"Но как график работы журналистов, операторов и водителей, их зарплаты, наша внутренняя редакционная коммуникация - может в этом помочь? Эту часть данных мы предоставлять не будем, и это было легко предсказать", - подчеркнула Седлецкая.
Хоть в постановлении и сказано, что оно не подлежит обжалованию, юристы обратились в Киевский апелляционный суд с требованием отменить его - поскольку оно предоставляет доступ к документам, содержащих охраняемую законом тайну журналистских источников.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Печерский районный суд столицы решением от 17 октября предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.
Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.
Президент "Радио Свобода" Джейми Флай назвал "тревожным" решение украинского суда, который предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".
Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.
Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.
Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".
"Свобода слова" - это циничная клевета,
"демократия" - это беспорядок и дезорганизация,
"Страны - Партнеры" это хищники, готовящие твою страну под ножи..
не только одного Порошенко,но и врагов Украины Портнова,Мертвечука ,Бойко,Кернеса?
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
;Слуга народа;.
https://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
«Мой папа живет в некогда прекрасном украинском городе миллиона роз - Донецке, а ныне более известном как столица ДНР. Мой папа - Новоросс!
Мой папа верит, что Донбасс - это Россия.»
По чотним датам він незалежний від Зє, пр не чотним - від Бє.