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 Общество
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Все про:декларация (1113) психологи (90) суд (22663) экспертиза (235) Насалик (181) полиграф (56)

 Насалику проведут психологическую экспертизу с применением полиграфа

Суд назначил бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, не задекларировавшему $1,2 млн долга, психологическую экспертизу с применением полиграфа.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

7 октября в суд поступило ходатайство адвоката Насалика Бойко с просьбой назначить в рамках дела в отношении экс-министра психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа. Адвокат хочет, чтобы экспертиза выяснила, появляются ли у его подзащитного во время исследования на полиграфе реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежные средства в размере $ 1 млн 249 тыс. в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

16 октября суд частично удовлетворил это ходатайство и назначил в рамках уголовного производства психологическую экспертизу с применением полиграфа.

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Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Напомним, 7 августа Специальная антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела против Насалика. По версии обвинения, в 2014 году он получил взаймы от физического лица $ 1 млн 249 тыс. Однако, в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Источник: https://censor.net.ua/n3155766
 
 
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- Сеня, друг. Не дай бог, конечно, что ты мне истерику мастеришь? Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе наговорил на вышку, теперь тяни на пролетарское снисхождение суда, мудрое, но не сговорчивое.(с)
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Як тільки виганяють із влади, зразу ж іде мор чи то хвороба...і так тяжко хворіють.
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шукають щось новеньке, типу поліграф, бо ковдра "в клєточку" вже не в тренді.
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А чому Цензор не пише, що й в решти зєпутатов яких перевірили, вона називалась "психологіческою"? До чого така вибірковість подачі інформації?
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Петики, ваших бьют! Все на защиту Насалика!
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ой, панацею нашли))))
так нахера теперь следствие и суды?))))
а давайте лучше как раньше - связали руки-ноги и кинули...ну пусть в Днепр
выплыл - говно, утонул - честный))))) (ну или наоборот)))) но мне так больше нравиться))))
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Хорошо бы, шоб тот полиграф пробило на массу да так, шоб Нассалик ещё стал и Насраликом.
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