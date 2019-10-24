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 Политика Украины
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Все про:Азаров (8152) ГПУ (9418) Богдан Андрей (196)

 "У нас отсутствует такая информация", - ГПУ о возможной подготовке подозрения главе ОП Богдану

В Генеральной прокуратуре Украины не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генпрокуратуры в четверг, отвечая на вопрос о том, действительно ли Богдану готовят подозрение, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе также подчеркнули, что они против использования органов прокуратуры "как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров".

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Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Генпрокуратуре о том, что Управление специальных расследований рассматривает возможность вручения подозрения главе Офиса президента Богдану в нарушении закона во время работы в Кабинете министров времен Николая Азарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3155765
 
 
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«Свой человек» глупостей не наделает "У нас отсутствует такая информация", - ГПУ о возможной подготовке подозрения главе ОП Богдану - Цензор.НЕТ 8317
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Ага закон один для всех,для Порошенко, Мертвечука Бойко,Портнова
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Ордынские медиа вовсю тиражируют прахоботиковские марення.
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Мертвечук вчера опять имел аудиенцию у второго злобного гнома ордынской недоимперии.
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- Ты не гони мне, Сеня, не гони. Здесь Уголовный розыск, а не баня. Нема ни голых, ни дурных.

Завтра сядешь в моём кабинете и будешь учить уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы «У» до тиража и типографии.(с)
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Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах" Источник: https://censor.net.ua/n3155765
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Обычно их анонсирует Портнов
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Ну то что всё азировское правительство нужно сажать сомнений нет,там один министр экономики-миллиардер стоит лет пятнадцати каторги.
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Что вы - что вы? Это Богдан, если возжелает и соизволит конечно, то повелит выписать подозрение и Рябошапке и всей Генпрокуратуре хоть всем оптом, хоть в розницу каждому.
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"У нас отсутствует такая информация", - ГПУ о возможной подготовке подозрения главе ОП Богдану" - раз Зе так активно защищает Богдана, в ущерб своей репутации, на котором не где ставить печать, откровенный антиукраинец компромата хватит на всю СН, значит у них отношения несколько больше, чем деловые, возможно бабло, но я склонен думать, что у них, причём уже давно, более близкие отношения, чем товарищенские, между мужиками.
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