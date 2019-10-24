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Все про:журналистика (2490) Мальдивы (25) Порошенко (17848) ГБР (653)

 Решение суда о доступе ГБР к данным журналистов программы "Схемы" является очень тревожным, - президент "Радио Свобода" Флай

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай назвал "тревожным" решение украинского суда, который предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Любая попытка власти получить доступ к коммуникации и записей журналистов является очень тревожной. Мы поддерживаем работу команды "Схем", которая работает по самым высоким журналистскими стандартами, и мы будем бороться за защиту их права как журналистов сообщать правду, каким бы неудобным это было бы для тех, кто занимает руководящие должности", - заявил Флай.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Печерский районный суд столицы решением от 17 октября предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Источник: https://censor.net.ua/n3155763
 
 
 Топ комментарии
 
Почему трясут только Радио "Свободу"?
У Бениного Бигуса тоже нужно запросить исходники информации о контрабандных запчастях для военной техники. Он их отказался показывать в свое время.
Вреда от его "расследования" намного больше.

Джон Сміт
18 жовтня о 16:26 ·

Отже, Бігус розповідав нам, що від "схем Гладковського" на контрабанді деталей з РФ завдано 250 млн грн збитків.
Сьогодні Гладковському вручена підозра: "державі було завдано понад 10,62 мільйона грн збитків.".
Було 250 млн, стало 10 млн.
"Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разів.
Але й ці "збитки" не на тому, що розповідав Бігус. Це не контрабанда деталей із РФ, яка завдяки Бігусу тепер зупинена, як і зупинене відновлення техніки для армії. Це "завищена ціна МАЗів".
Стоп. А де схеми про контрабанду? Наші полномочія всьо? Закончілісь?
Ще там недекларування Гладковським начебто доходів дружини від здачі житла в аренду, але то вже взагалі клоунада.
Вигадані переписки Бігуса, яких немає в матеріалах слідства, вони довести не змогли.
Підозр по цьому пришити Гладковському вони теж не змогли.
Вони вигадали нові справи.
А казочки Бігуса закінчилися з закінченням епохи брехні.
Прівєт, остолопам! 👋
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Невже виявиться, що Порох таки не їв свого молодшого брата? Невже нас увесь час дурили з екранів «Г+Г»?
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Не, он воровал, потом каялся и докладывал больше, чем воровал - грех замаливалРешение суда о доступе ГБР к данным журналистов программы "Схемы" является очень тревожным, - президент "Радио Свобода" Флай - Цензор.НЕТ 4401
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да хватит ныть. Депутаты вообще все декларируют а вас лишь записи предоставить потребовали
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Да почему же? Вскроется про плаченная брехня,окажется что весь материал заказан зедебилами и кацарылыми.
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Ну звичайно ! Коли суд вирішував всі справи на користь одного олігарха та випускав терористів-тривожно не було !
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О!
«Істочнікі і заказчикі слєжкі за Порошенко».
«Схєми» ви ето сдєлалі !

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та вони ж з добрими намірами, як ви не зрозумієте?
он і війська хочуть відвести
і економіку на 40 відсотків підняти
а ні... економіку вже не хочуть...
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Почему трясут только Радио "Свободу"?
У Бениного Бигуса тоже нужно запросить исходники информации о контрабандных запчастях для военной техники. Он их отказался показывать в свое время.
Вреда от его "расследования" намного больше.

Джон Сміт
18 жовтня о 16:26 ·

Отже, Бігус розповідав нам, що від "схем Гладковського" на контрабанді деталей з РФ завдано 250 млн грн збитків.
Сьогодні Гладковському вручена підозра: "державі було завдано понад 10,62 мільйона грн збитків.".
Було 250 млн, стало 10 млн.
"Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разів.
Але й ці "збитки" не на тому, що розповідав Бігус. Це не контрабанда деталей із РФ, яка завдяки Бігусу тепер зупинена, як і зупинене відновлення техніки для армії. Це "завищена ціна МАЗів".
Стоп. А де схеми про контрабанду? Наші полномочія всьо? Закончілісь?
Ще там недекларування Гладковським начебто доходів дружини від здачі житла в аренду, але то вже взагалі клоунада.
Вигадані переписки Бігуса, яких немає в матеріалах слідства, вони довести не змогли.
Підозр по цьому пришити Гладковському вони теж не змогли.
Вони вигадали нові справи.
А казочки Бігуса закінчилися з закінченням епохи брехні.
Прівєт, остолопам! 👋
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Честным журналистам нечего скрывать от народного приЗедента и его ГБР.
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Півроку шукають ГПУ, дбр та СБУ, що б такого пришити Порошенко, щоб нарід від реалій відволікти. Нічого знайти не можуть, вже й Панама на портнова за наклеп справу завела, але хом'ячки все одно : крали! Смішні та убогі.
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Невже виявиться, що Порох таки не їв свого молодшого брата? Невже нас увесь час дурили з екранів «Г+Г»?
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Нє, нє ! Уже найдєни вєскіє доказатєльства, шо марадьор єл своєго брата в тємнотє спрятавшись под кровать ! укрАінци, оні такіє !»
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другими словами говоря, можно в интересах США или какого-то бородатого олигарха, оклеветать Президента и Главнокомандующего Украины через желтую программу-сливной бачок "Схемы", а затем всячески препятствовать выяснению источников этих журнашлюх..
То есть, по выступлению перЗедента "радиО Свободы", можно прямым текстом догадаться, что заказчиком лживого вброса против Порошенко был Сорос и ГосДеп США, источником лживого вброса был ЦРУ, а сливным бачком выступили наши медиашлюхи из програмки "Схемы"..
Неееет!. такая "свобода слова" нам нахер не нужна!
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Ага.
А Путєн здєсь ні разу нє виноуват.
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Не, он воровал, потом каялся и докладывал больше, чем воровал - грех замаливалРешение суда о доступе ГБР к данным журналистов программы "Схемы" является очень тревожным, - президент "Радио Свобода" Флай - Цензор.НЕТ 4401
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ЗЕлёная плесень пытается замять всё, что на них накопали.
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Якщо раптом ви не отримаєте свої гроші, негайно дзвоніть на гарячу лінію...місцевої дуркиРішення суду про доступ ДБР до даних журналістів програми "Схеми" є дуже тривожним, - президент "Радіо Свобода" Флай - Цензор.НЕТ 429
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А до джерел інформації Г+Г, що стосуються Порошенка, коли будуть доступ давати?
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