 Решение суда о доступе ГБР к данным журналистов программы "Схемы" является очень тревожным, - президент "Радио Свобода" Флай

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Любая попытка власти получить доступ к коммуникации и записей журналистов является очень тревожной. Мы поддерживаем работу команды "Схем", которая работает по самым высоким журналистскими стандартами, и мы будем бороться за защиту их права как журналистов сообщать правду, каким бы неудобным это было бы для тех, кто занимает руководящие должности", - заявил Флай.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Печерский районный суд столицы решением от 17 октября предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.
Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.
Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.
Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.
Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".
«Істочнікі і заказчикі слєжкі за Порошенко».
«Схєми» ви ето сдєлалі !
он і війська хочуть відвести
і економіку на 40 відсотків підняти
а ні... економіку вже не хочуть...
У Бениного Бигуса тоже нужно запросить исходники информации о контрабандных запчастях для военной техники. Он их отказался показывать в свое время.
Вреда от его "расследования" намного больше.
Джон Сміт
18 жовтня о 16:26 ·
Отже, Бігус розповідав нам, що від "схем Гладковського" на контрабанді деталей з РФ завдано 250 млн грн збитків.
Сьогодні Гладковському вручена підозра: "державі було завдано понад 10,62 мільйона грн збитків.".
Було 250 млн, стало 10 млн.
"Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разів.
Але й ці "збитки" не на тому, що розповідав Бігус. Це не контрабанда деталей із РФ, яка завдяки Бігусу тепер зупинена, як і зупинене відновлення техніки для армії. Це "завищена ціна МАЗів".
Стоп. А де схеми про контрабанду? Наші полномочія всьо? Закончілісь?
Ще там недекларування Гладковським начебто доходів дружини від здачі житла в аренду, але то вже взагалі клоунада.
Вигадані переписки Бігуса, яких немає в матеріалах слідства, вони довести не змогли.
Підозр по цьому пришити Гладковському вони теж не змогли.
Вони вигадали нові справи.
А казочки Бігуса закінчилися з закінченням епохи брехні.
Прівєт, остолопам! 👋
То есть, по выступлению перЗедента "радиО Свободы", можно прямым текстом догадаться, что заказчиком лживого вброса против Порошенко был Сорос и ГосДеп США, источником лживого вброса был ЦРУ, а сливным бачком выступили наши медиашлюхи из програмки "Схемы"..
Неееет!. такая "свобода слова" нам нахер не нужна!
А Путєн здєсь ні разу нє виноуват.