 Решение суда о доступе ГБР к данным журналистов программы "Схемы" является очень тревожным, - президент "Радио Свобода" Флай

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Любая попытка власти получить доступ к коммуникации и записей журналистов является очень тревожной. Мы поддерживаем работу команды "Схем", которая работает по самым высоким журналистскими стандартами, и мы будем бороться за защиту их права как журналистов сообщать правду, каким бы неудобным это было бы для тех, кто занимает руководящие должности", - заявил Флай.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Печерский районный суд столицы решением от 17 октября предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

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