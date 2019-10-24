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 Наемники РФ обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы: двое пострадавших, - штаб ООС

Двое гражданских лиц пострадали в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями сотрудников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки "Зеленый Гай"

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, обстрел производился из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и начался около 10:30.

При этом с украинской стороны для проведения этих работ были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение режима "Тишина" до 17.00.

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"Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, в ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30). Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.

Наемники РФ обстреляли рабочих Луганскводы, проводивших ремонтные работы: двое пострадавших, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155761
 
 
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Заметьте НАЕМНИКИ,а не россияне.А Сивоха им пенсии платить намерен.
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"Нужно разобраться почему пропаганда и с ихней и снашей стороны"-Сивоха
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якщо їм платити підвищені пенсії,то можливо вони перестануть стріляти
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Їм ще водопровід ремонтувати, хай смолу гарячу п'ють. Хай їм "браття" ремонтують, вони ж їх так звали.
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Меня вот всегда такая точность удивляла: АГС-17. А почему не АГС-30?
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ну АГС-30 это значит кацапы стреляли . а 17 это может быть
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