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 Очередной "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса

Представители государства-оккупанта сообщают о доставке на Донбасс 600 тонн груза.

О вторжении очередного так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированных территории Донбасса сообщили в МЧС РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"88-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении. Автомобили доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых якобы были медикаменты и детские продуктовые наборы.

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты на Донбассе грозят прекратить выплаты пенсий жителям, не сдавшим украинские паспорта, - ГУР

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155760
 
 
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Не давать им пенсии,категорически не давать.Пусть параша их кормит.
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ну тебеж цензор показал на фотке,шо там нет боеприпасов. Одни макаронные изделия,так сказать...
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Возможно это и слегка радикально, но, определиться с их статусом стоит. И уже давно. При этом, я сам противник того, чтобы лишать их всех пенсий. Но интегрированный подход давно надо было бы ввести.
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Их статус-это мертвый Рыбак и и тысячи других украинцев,это сожженный флаг Украины.Они уже определились сами.Нам надо от них поставить китайскую стену.
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