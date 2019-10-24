 Столичные больницы должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями, - решение Киевсовета

После этого они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург заявила, что если бы клиники не выполнили требования Нацслужбы, это грозило бы киевлянам неполучением бесплатных медицинских услуг.

"Я только что говорила с главой НСЗУ, и цифры говорят сами за себя: 98% учреждений в Полтавской области реорганизованы в коммунальные неприбыльные предприятия, в Виннице – 97%, в Харькове – 97%, а в Киеве - 9,1%. То есть в ваших руках заработная плата медицинских работников и обеспечение предоставления качественной медицинской помощи", - заявила Гинзбург.

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При этом глава департамента ссылается на закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания", в котором прописано, что договоры с Нацслужбой здоровья на предоставление медицинских услуг могут подписать только лечебные учреждения в форме коммунального некоммерческого предприятия. Реорганизация, по словам Гинзбург, позволит Киеву получить госфинансирование медицинских услуг.

Глава профильной комиссии Киевсовета Гелевей отметил, что автономизация больниц – исключительно техническое решение и является требованием общенационального законодательства.

Принятие постановления за основу по итогам голосования поддержали 74 депутата из 86 присутствующих в зале. Единственным медучреждением, которое не обязано проходить автономизацию, стал Киевский центр микрохирургии глаза. В КГГА пообещали найти другое решение для его лицензирования.

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