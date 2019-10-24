 Столичные больницы должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями, - решение Киевсовета

После этого они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Глава департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург заявила, что если бы клиники не выполнили требования Нацслужбы, это грозило бы киевлянам неполучением бесплатных медицинских услуг.
"Я только что говорила с главой НСЗУ, и цифры говорят сами за себя: 98% учреждений в Полтавской области реорганизованы в коммунальные неприбыльные предприятия, в Виннице – 97%, в Харькове – 97%, а в Киеве - 9,1%. То есть в ваших руках заработная плата медицинских работников и обеспечение предоставления качественной медицинской помощи", - заявила Гинзбург.
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При этом глава департамента ссылается на закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания", в котором прописано, что договоры с Нацслужбой здоровья на предоставление медицинских услуг могут подписать только лечебные учреждения в форме коммунального некоммерческого предприятия. Реорганизация, по словам Гинзбург, позволит Киеву получить госфинансирование медицинских услуг.
Глава профильной комиссии Киевсовета Гелевей отметил, что автономизация больниц – исключительно техническое решение и является требованием общенационального законодательства.
Принятие постановления за основу по итогам голосования поддержали 74 депутата из 86 присутствующих в зале. Единственным медучреждением, которое не обязано проходить автономизацию, стал Киевский центр микрохирургии глаза. В КГГА пообещали найти другое решение для его лицензирования.
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"Если мы этого не сделаем, это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - убеждает Ярослав Федоровский, президент Польской федерации больниц.
К изменениям с опаской относятся польские врачи, которые видят в них введение двойных стандартов.
Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране, а не ехали в другие государства ЕС.
Отмечается, что в Польше работает много врачей из Украины, но учитывая то, что процесс нострификации диплома - длительный и дорогостоящий, они привлечены в качестве санитаров и младших медсестер.
"Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима", - утверждает Ярослав Федоровский.
Сейчас предложение Минздрава проходит обсуждение в юридической комиссии Сейма.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336730-poljsha_hochet_oblegchitj_trudoustrojstvo_vrachej_iz_ukrainy_nam_ochenj_nuhny_kadry
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