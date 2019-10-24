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Все про:больница (622) Киев (18076) Киевсовет (1170)

 Столичные больницы должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями, - решение Киевсовета

Киевский городской совет проголосовал за решение, согласно которому все коммунальные учреждения здравоохранения города должны пройти автономизацию и перейти в форму коммунальных некоммерческих предприятий.

После этого они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург заявила, что если бы клиники не выполнили требования Нацслужбы, это грозило бы киевлянам неполучением бесплатных медицинских услуг.

"Я только что говорила с главой НСЗУ, и цифры говорят сами за себя: 98% учреждений в Полтавской области реорганизованы в коммунальные неприбыльные предприятия, в Виннице – 97%, в Харькове – 97%, а в Киеве - 9,1%. То есть в ваших руках заработная плата медицинских работников и обеспечение предоставления качественной медицинской помощи", - заявила Гинзбург.

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При этом глава департамента ссылается на закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания", в котором прописано, что договоры с Нацслужбой здоровья на предоставление медицинских услуг могут подписать только лечебные учреждения в форме коммунального некоммерческого предприятия. Реорганизация, по словам Гинзбург, позволит Киеву получить госфинансирование медицинских услуг.

Глава профильной комиссии Киевсовета Гелевей отметил, что автономизация больниц – исключительно техническое решение и является требованием общенационального законодательства.

Принятие постановления за основу по итогам голосования поддержали 74 депутата из 86 присутствующих в зале. Единственным медучреждением, которое не обязано проходить автономизацию, стал Киевский центр микрохирургии глаза. В КГГА пообещали найти другое решение для его лицензирования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155754
 
 
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Здрамияра! Що значить №не комерційними"? А як же "гроші йдуть за поцієнтом"? Чи вже не йдуть, і не за поцієнтом?
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Короче до влади прийшли: «молодиє і бєдниє»...
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А завтра скажут: "предприятия должны быть безубыточными, с вас тыща рублев"
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представь себе - тоже государственная, но по-другому финансируется.
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да-да, там пациенты ходят с деньгами, а не наоборот, как нам рассказывают.
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медицина и коммерция - злейшие враги. государственный врач заинтересован в том, чтобы вы выздоровели и больше никогда к нему не пришли. Платный врач заинтересован в том, чтобы вы медленно гнили и ходили к нему вечно. Столичные больницы должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями, - решение Киевсовета - Цензор.НЕТ 8883 проверено на личном опыте
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Точно, саме тому в Нідерландах середня довжина життя для чоловіків 85-ть, а для жінок 87 років!
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поставил лайк. Не потому, что "нравится", а потому, что согласен с Вами.
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...Министерство здравоохранения Польши подготовило изменения, которые позволят облегчить трудоустройство врачей из-за пределов ЕС.Разрешение на практику врача в конкретной польской больнице и экзамен, дающий право на предоставление услуг врача в Польше - все это предполагает проект Министерство здравоохранения Польши. Новые правила позволят нанимать медиков за пределами ЕС, например в Украине. И они позволят обойти - или по крайней мере отложить - нострификационную процедуру, что облегчает работу в других государствах ЕС (процедуру признания иностранных документов об образовании).
"Если мы этого не сделаем, это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - убеждает Ярослав Федоровский, президент Польской федерации больниц.
К изменениям с опаской относятся польские врачи, которые видят в них введение двойных стандартов.
Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране, а не ехали в другие государства ЕС.
Отмечается, что в Польше работает много врачей из Украины, но учитывая то, что процесс нострификации диплома - длительный и дорогостоящий, они привлечены в качестве санитаров и младших медсестер.
"Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима", - утверждает Ярослав Федоровский.
Сейчас предложение Минздрава проходит обсуждение в юридической комиссии Сейма.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336730-poljsha_hochet_oblegchitj_trudoustrojstvo_vrachej_iz_ukrainy_nam_ochenj_nuhny_kadry
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