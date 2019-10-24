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 Политика Украины
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 Информацией о коррупции в комитете Рады будут заниматься соответствующие органы, это касается не только "слуг народа", - Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не будет покрывать однопартийцев, а также других народных депутатов, если они причастны к коррупционному скандалу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил украинским журналистам в кулуарах Европейского саммита глав стран-членов Совета Европы 24 октября в Страсбурге.

"Этим вопросом будут заниматься соответствующие органы. Давайте будем более корректными: это касается не только депутатов от партии "Слуга народа", но и других депутатов. Я надеюсь, что эта информация не подтвердится. Если она подтвердится, то правоохранительные и антикоррупционные органы будут разбираться в ситуации без учета того, от какой политической силы или фракции те или иные народные депутаты", - сказал Разумков.

Он отметил, что это является принципиальной позицией партии, Президента и государства.

"К сожалению, такие события не добавляют позитива в работе парламента. Но - лучше так, чем как было раньше, когда это все скрывалось, покрывалось", - отметил Разумков.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Специализированная антикоррупционная прокуратура, с целью проверки изложенной в СМИ информации, зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления действующими народными депутатами Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155753
 
 
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Ой,не прошло и года,а слуга народа обхезался.
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Стратегические бомбардировщики ВВС США провели учения в Литве, неподалеку российской границы.
Американские бомбардировщики В-52 провели учебное бомбометание на полигоне литовской армии в 60 км от границы с Калинингардской областью РФ. Об этом говорится на сайте командования литовской армии сообщении в четверг, 24 октября. Для выполнения задания они были подняты в воздух с авиабазы ВВС Великобритании в Фэрфорде. В-52 были наведены на учебные цели (здания и автомобильные колонны), которые атаковали с высоты 6 км инертными бомбами. Как отмечается в сообщении, цели были уничтожены.»

Литва інтегрувалась в НАТО у 1995 році, коли в Україні Сіманєнкі і Марозьі верещали : «НАТО - НЄТ !!!!»
А була б Україна в НАТО, то не прийшлось би тоді в 2014, українцям писати: «ПТН-ПНХ»...
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антиутопия какая-то
в плохих депутатах виноват в первую очередь тот кто их НАБИРАЛ

Нехрен в парламент лезть если шариковы
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