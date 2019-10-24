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 Общество
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Все про:кино (1272) Добронравов (8)

 "На носу выпуск продолжения": выступавший в оккупированном Крыму Добронравов снимется в продолжении сериала "Сваты"

Седьмой сезон сериала "Сваты", главную роль в котором играет выступавший в оккупированном Крыму актера Федор Добронравов, планируют отснять уже в скором времени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на starhit.ru.

По словам представителя Добронравова, "будущее сериала будет таким же счастливым, как и прошлые шесть сезонов".

Он отмечает, что Добронравов планирует остаться в проекте: "Он остается в шоу, на носу выпуск продолжения. Насколько я знаю, актерский состав не претерпит сильных изменений. Все остальное надуманно. Название не поменяется. И проект никто не покидал".

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Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Отметим, что после того как Добронравову был запрещен въезд в страну, он и еще один запрещенный российский актер Иван Охлобыстин показали на своих страницах в соцсетях снимки со скульптурой "Крымнаш", сделанные во время фестиваля "Ледовая Москва".

27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты". Телеканал "1+1" с 1 июля возобновил показ сериала Сваты.

Украинский телевизионный сериал "Сваты" является проектом студии "Квартал 95", котрый вышел на екраны в 2008 году. Последний, шестой сезон сериала вышел на телеэкраны в  2012 году. Авторы истории сразу же приступили к съемкам новой порции серий, однако оккупация Крыма и агрессия России на востоку Украины, помешали их планам.

Источник: https://censor.net.ua/n3155752
 
 
 Топ комментарии
 
Да еще и Зелиной кипрской фирме, что это говно снимает часть расходов из украинского бюджета откомпенсируют. Бубочка не мародер, он предатель и капитулянт.
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Что вы понимаете? Это же культура !11!!!1 Мы еще и «хор шнурка» заставим спеть в нашем «кино» !1!!!
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За это тебе не заплатят, чет картинка вообще халтурная.
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А может хватит манипулировать чувством быдла? Когда в 14 году Украина потеряла территории, банковская система была прогнившей, уменьшился импорт и возросли расходы на армию - то конечно же быдло считало, что это способствует лучшей жизни?
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Ждем новый сезон про Голобородька «Слуга на зоне».
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Да еще и Зелиной кипрской фирме, что это говно снимает часть расходов из украинского бюджета откомпенсируют. Бубочка не мародер, он предатель и капитулянт.
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Ура....
Новое варево закинут свиньям в корыто
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Да, поросята везде грязь найдут.
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Что вы понимаете? Это же культура !11!!!1 Мы еще и «хор шнурка» заставим спеть в нашем «кино» !1!!!
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Скажите пожалуйста, а когда на телеканале Г+Г выйдет продолжение мультсериала "Сказочная Русь" с новым персонажем? И если нет, то почему? "На носу выпуск продолжения": выступавший в оккупированном Крыму Добронравов снимется в продолжении сериала "Сваты" - Цензор.НЕТ 1859
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У этого низкопробного актёришки даже морда какая-то ЗЕдебильная.
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Но ведь кто-то же смотрит эту шнягу? Поэтому и снимают. Как в том анекдоте про ежиков и кактус.
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Это примерно как бы в израильський сериал пригласили сына Геббелься сниматься
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И при том студия которой владеет Натаньяху, может кто то себе такое представить?
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Ничего личного. Просто культур-мультур у нас такой.
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Кому на хрен нужен этот задрипанный сериал???

Покажите зебилам как Зе шаурму кушает в Турции, им этого хватит для оргазма.
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