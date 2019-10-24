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 Политика Украины
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 Рано или поздно полиграфом уже не отделаешься и "Слуге народа" нужны будут кадровые решения, - Яременко

Ситуация с прохождением нардепами от "Слуги народа" проверки на детекторе лжи свидетельствует о неизбежности кадровых изменений в этой парламентской фракции в будущем.

Такое мнение в комментарии "ГОРДОН" выразил глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"С одной стороны, ничего удивительного не происходит. Наша фракция – это очень большой коллектив людей. Стартовый период прошел, и сейчас мы втягиваемся в рутину. Поэтому начинают проявляться расхождения во мнениях. Конечно, коллектив еще не сыгранный. У людей – разные взгляды, амбиции и так далее. Не все в одинаковой степени готовы выслушивать чужое мнение. Но эти притирания – объективный процесс, который был прогнозируем. Поэтому, думаю, это еще не все, что мы увидим. Сама сложившаяся ситуация вызывает у меня отвращение. Я пришел в парламент, чтобы заниматься вопросами войны и мира. А они не решаются в такой атмосфере. Поэтому очень надеюсь, что в комитете по вопросам внешней политики никогда таких проблем не будет", – отметил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк. ВИДЕО

По его словам, внутри фракции "Слуги народа" очень активно обсуждается история с полиграфом.

"К детектору лжи прибегли, чтобы на начальном этапе работы в Верховной Раде избежать радикальных решений. Это попытка найти компромисс. Хотя все закончится тем, что в отношении некоторых лиц придется принимать радикальные решения. Повторюсь, наша фракция очень непростая. И рано или поздно полиграфом уже не отделаешься – нужно будет принимать кадровые решения. Этого не избежать, чтобы нормализовать ситуацию. Я говорю и о внутрипартийной дисциплине, и о выполнении наших предвыборных обещаний. А сейчас мы пока учимся сосуществовать в нынешних условиях. Это болезнь роста. Внутри фракции история с полиграфом, конечно, очень активно обсуждается – как в живую, так и в наших чатах. Но, несмотря на то, что эмоции очень бурные, они вполне здоровые", – подчеркнул Яременко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

Также читайте: Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".

24 октября полиграф прошла нардеп Василевская-Смаглюк: "Денег не брала, но скрывает, что предложения были". Также полиграф прошел нардепОлег Марусяк: "Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде".

Источник: https://censor.net.ua/n3155748
 
   
 Топ комментарии
 
Все это закончится не полиграфами...а эшафотами!
Идиоты вы ЗЕленые...
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Да, да.
Буде введена перевірка на фортепіано.
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Наступна стадія шоу ідіотів, це «Битва поліграфів».
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Сантехник Иванов, после фразы: "Вся система прогнила! Всю систему надо менять!", был приговорён к высшей мере наказания.
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Дубінський пройшов перевірку на «детекторі брехні», а його адвокат проти оприлюднення! Мабуть, результат дуже гарний, бояться зглазу!
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Його не допустили, за психічними показниками...
"Общие условия проведения. Судебная психологическая экспертиза с использованием полиграфа проводится при условии отсутствия у опрашиваемого лица выраженных признаков медицинских противопоказаний (острой сердечной недостаточности, умственной отсталости, начиная с имбецильности - средней степени слабоумия, декомпенсации психопатии, обострение шизофрении)."
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Какой полиграф при подозрении на взятку мерещится "укроповцу", теперь "слуге" Яременко?
У Арахамии есть живой свидетель, которого он собирается такскать и показывать, как мартышку в цирке, в ТВ-шоу.

Для расследований преступлений депутатов существует НАБУ.
И эти люди 5 лет с умным видом учили жить других!

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Наступна стадія шоу ідіотів, це «Битва поліграфів».
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Все это закончится не полиграфами...а эшафотами!
Идиоты вы ЗЕленые...
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Да, да.
Буде введена перевірка на фортепіано.
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ооо это проверка будет не простая, во первых плоть не у всех отрезная)) и второе, многие годы мазолистых тренировок не каждому даны))
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про ваші кадрові рішення дуже яскраво свідчить призначення видатного сєпара сівухи (тобто - сівохо) у РНБО.
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Полиграфом управляют люди и за определенную мзду все расшифруют как надо.А если так уж очень хотели этой проверки на полиграфе то этим должны были заниматься люди из третьей страны.А не всели равно вон из 20-го января все популярные каналы станут платными но как свято место пустым не бывает то кацапы разккодируют свои платные каналы и будем мы БЕЗПЛАТНО смотреть программы Киселева и других ***** а не украинские.
Вот это я понимаю информационная война с кацапией...
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ты думаешь массажор из мастершефа не шарит в полиграфе??? та он шо хочешь сделает, это вам не банки с мочей изучать Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 9027 Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 9027
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Наступного разу буде вже не поліграф, а екстрасенс. А там і чорну магію підтягнуть. Шоу ж повинно розвиватись, вдосконалюватись. От і підключать нові жанри...
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я думаю-зелупон сама не ожидала такого результата на выборах- и теперь в шоке-просто свалить ответственность на кого то другого не получиться
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Зєбілів перевіряти бестолку!
!Общие условия проведения. Судебная психологическая экспертиза с использованием полиграфа проводится при условии отсутствия у опрашиваемого лица выраженных признаков медицинских противопоказаний (острой сердечной недостаточности, умственной отсталости, начиная с имбецильности - средней степени слабоумия, декомпенсации психопатии, обострение шизофрении).!
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зачем ты спамишь уже во второй ветке одно и тоже, уважаемый?
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Я тут один такий? Чи є ще? Павтарєніє мать учєнія!
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Депутатов от "СН" не на полиграфе проверять надо, а тестировать на IQ Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 7640. Оставьте полиграф для "ОП блока" Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 9664
Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 1241
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Согласен там не было вопросов понимают ли они за что вообще голосуют) Преступную халатность ведь никто не отменял.
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Бггг))) а пока слуги урода будут брать мзду за голоса, а если попадутся опять - снова будет фейковый детектор
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..и первый на замену идёт сам Яременко, как латентный засланец..
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Від слів "Слуга народу" і "Поліграф". В мене чомусь невільно посмішка з'явилась. Поліграф Поліграфич + Слуга народу
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Яременко спочатку був в УКРОПІ, а потім "випадково" попав в " СН".Це вже ********** на думку,що Яременко безхребетний політик і не "Слуга народу", а слуга БЄНІ!!! Так що Яременко ,свої коментарі запхай собі в сра%ку!!!
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Так ті *беня-кроповці * всі перейшли у *прислужники * !
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Яременко прав , идет процесс становления , перемелется- мука будет. А по поводу новичков в правительстве и парламенте когда-то хорошо сказал президент вполне успешной европейской страньі : "Лучше допустить в течение короткого времени ошибки , связанньіе с недостатком опьіта , которьіе можно исправить , чем терпеть сознательньій саботаж "опьітньіх" политиков , которьіе не дадут стране развиваться".
Єто сказал диссидент и драматург Вацлав Гавел , первьій президент тогда еще Чехословакии.
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