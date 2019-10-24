 Рано или поздно полиграфом уже не отделаешься и "Слуге народа" нужны будут кадровые решения, - Яременко

Такое мнение в комментарии "ГОРДОН" выразил глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.
"С одной стороны, ничего удивительного не происходит. Наша фракция – это очень большой коллектив людей. Стартовый период прошел, и сейчас мы втягиваемся в рутину. Поэтому начинают проявляться расхождения во мнениях. Конечно, коллектив еще не сыгранный. У людей – разные взгляды, амбиции и так далее. Не все в одинаковой степени готовы выслушивать чужое мнение. Но эти притирания – объективный процесс, который был прогнозируем. Поэтому, думаю, это еще не все, что мы увидим. Сама сложившаяся ситуация вызывает у меня отвращение. Я пришел в парламент, чтобы заниматься вопросами войны и мира. А они не решаются в такой атмосфере. Поэтому очень надеюсь, что в комитете по вопросам внешней политики никогда таких проблем не будет", – отметил нардеп.
По его словам, внутри фракции "Слуги народа" очень активно обсуждается история с полиграфом.
"К детектору лжи прибегли, чтобы на начальном этапе работы в Верховной Раде избежать радикальных решений. Это попытка найти компромисс. Хотя все закончится тем, что в отношении некоторых лиц придется принимать радикальные решения. Повторюсь, наша фракция очень непростая. И рано или поздно полиграфом уже не отделаешься – нужно будет принимать кадровые решения. Этого не избежать, чтобы нормализовать ситуацию. Я говорю и о внутрипартийной дисциплине, и о выполнении наших предвыборных обещаний. А сейчас мы пока учимся сосуществовать в нынешних условиях. Это болезнь роста. Внутри фракции история с полиграфом, конечно, очень активно обсуждается – как в живую, так и в наших чатах. Но, несмотря на то, что эмоции очень бурные, они вполне здоровые", – подчеркнул Яременко.
Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.
Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.
24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".
24 октября полиграф прошла нардеп Василевская-Смаглюк: "Денег не брала, но скрывает, что предложения были". Также полиграф прошел нардепОлег Марусяк: "Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде".
"Общие условия проведения. Судебная психологическая экспертиза с использованием полиграфа проводится при условии отсутствия у опрашиваемого лица выраженных признаков медицинских противопоказаний (острой сердечной недостаточности, умственной отсталости, начиная с имбецильности - средней степени слабоумия, декомпенсации психопатии, обострение шизофрении)."
У Арахамии есть живой свидетель, которого он собирается такскать и показывать, как мартышку в цирке, в ТВ-шоу.
Для расследований преступлений депутатов существует НАБУ.
И эти люди 5 лет с умным видом учили жить других!
Идиоты вы ЗЕленые...
Буде введена перевірка на фортепіано.
Вот это я понимаю информационная война с кацапией...
!Общие условия проведения. Судебная психологическая экспертиза с использованием полиграфа проводится при условии отсутствия у опрашиваемого лица выраженных признаков медицинских противопоказаний (острой сердечной недостаточности, умственной отсталости, начиная с имбецильности - средней степени слабоумия, декомпенсации психопатии, обострение шизофрении).!
Єто сказал диссидент и драматург Вацлав Гавел , первьій президент тогда еще Чехословакии.