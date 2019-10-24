 Суд РФ заочно арестовал попросившего убежища в Украине россиянина Гаврилова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".
В суде сообщили, что меру пресечения изменили с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Там отметили, что суд также выделил уголовное дело Гаврилова в отдельное производство.
"В отношении других фигурантов (дела "Нового величия. - Ред.) судебное разбирательство продолжилось", - уточнили в суде.
Напомним, 26-летний гражданин РФ, прибывший 22 октября в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища.
Позже стало известно, что попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела "Нового величия" Гаврилов.
Гаврилов - житель Москвы, инженер-программист. Нашел страницу "Нового величия" во "Вконтакте" после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева в Москве 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали на 12 тысяч рублей. Он возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими протестно настроенными людьми во "Вконтакте". Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела.Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Каждому из обвиняемых грозит от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.
Как пишет издание "Грани", дело "Нового величия" сфабриковано в результате масштабной провокации. Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.
прямо, Гадя №2.. тоже голодал по три месяца на гамбургерах с майонезиком..
Но конкретно в этом случае не стОит так усложнять: у нас туева хуча ФСБшников живет и работает без всякого прикрытия, и никому они у нас не интересны.
я в такие случайности не верю!..
я так и думал.
но почему фамилия с ошибкой написана ?
Зелинский и Кашапов.
А он вообще...ЗДОРОВЫЙ?
Окремо надає зкріпна назва організації "Новое Вяличие".
Но тут другое, как этот аттила смог пройти 2 границы, охраняемые ФСБ-шниками? Ответ я предполагаю один - он засланый казачек
Неужели ещё мало всякого дерьма типа наемы, лещенки, левченки напринимали!
Как я сразу не понял!
По фото - очень похожи, очень!