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 Политика Украины
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Все про:Россия (74108) суд (22663) убежище (226)

 Суд РФ заочно арестовал попросившего убежища в Украине россиянина Гаврилова

Люблинский суд Москвы в четверг изменил меру пресечения Сергею Гаврилову, одному из фигурантов так называемого уголовного дела экстремистской группы "Новое величие", который сбежал из-под домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

В суде сообщили, что меру пресечения изменили с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Там отметили, что суд также выделил уголовное дело Гаврилова в отдельное производство.

"В отношении других фигурантов (дела "Нового величия. - Ред.) судебное разбирательство продолжилось", - уточнили в суде.

Напомним, 26-летний гражданин РФ, прибывший 22 октября в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища.

Позже стало известно, что попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела "Нового величия" Гаврилов.

Гаврилов - житель Москвы, инженер-программист. Нашел страницу "Нового величия" во "Вконтакте" после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева в Москве 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали на 12 тысяч рублей. Он возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими протестно настроенными людьми во "Вконтакте". Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела.Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Каждому из обвиняемых грозит от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Как пишет издание "Грани", дело "Нового величия" сфабриковано в результате масштабной провокации. Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Источник: https://censor.net.ua/n3155745
 
 
 Топ комментарии
 
ты смотри!.. засланному козачку делают информ прикрытие..
прямо, Гадя №2.. тоже голодал по три месяца на гамбургерах с майонезиком..
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Смотрю на фотку...
А он вообще...ЗДОРОВЫЙ?
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Повторюсь. На)(ера он нам нужен? Даже если не завербован, посмотрите на его рожу. А название организации..."Новое величие"!!! С одного раза понятно, что у него в голове.
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ты смотри!.. засланному козачку делают информ прикрытие..
прямо, Гадя №2.. тоже голодал по три месяца на гамбургерах с майонезиком..
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Конечно, если у вас паранойя, то это не значит, что вас не преследуют.
Но конкретно в этом случае не стОит так усложнять: у нас туева хуча ФСБшников живет и работает без всякого прикрытия, и никому они у нас не интересны.
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ну и ехал бы это страдалец за "новое вИличие" в Финляндию, Швецию или Магадаскар.. работать удаленно по тырнету он сможет и там.. но его ж в Украину потянуло..
я в такие случайности не верю!..
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ну, на сисадмина он точно похож.. в сисадмины только таких и берут..
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по вашим словам я понял, что я дотрынделся.. и вы щас заберете у меня комп на поверку обновлений и вирусов, и после этого я комп больше не увижу.. Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні - Цензор.НЕТ 4924
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Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию... Источник: https://censor.net.ua/n3155745

я так и думал.

но почему фамилия с ошибкой написана ?
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Та не одне, а два прізвища.
Зелинский и Кашапов.
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Та вже ж мармиза не маленька.
Окремо надає зкріпна назва організації "Новое Вяличие".
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Ну і пика... А може відправити його назад? Щось він мені не подоається.
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Повторюсь. На)(ера он нам нужен? Даже если не завербован, посмотрите на его рожу. А название организации..."Новое величие"!!! С одного раза понятно, что у него в голове.
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Выродившееся потомство Аттилы или Чингиз-Хана...Тьфу-тьфу-тьфу, прости Господи...
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Потомство Аттилы - венгры. Потомки Чингиза - казахи, по большей части, в меньшей мере - узбеки. А русня - просто сброд без роду-племени.
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Макс, как историк любитель, имею возражения. Венгры - потомки угров ( "Угорськє" в Киеве ), угро - финнов, которые перли через Киев в 8 веке. Т.е. это кацап обыкновенный. И перли они как раз в те места, где наибольшая часть гуннов осела после вторжения в Европу в 4-м веке. В результате этого смешения и появились венгры ( "хунгар"). Ну, к тому же, потомки всех этих чингизханов живут же не только в казахстане. Вот и к нам добрался.
Но тут другое, как этот аттила смог пройти 2 границы, охраняемые ФСБ-шниками? Ответ я предполагаю один - он засланый казачек
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О , гэбня снова заслала своего ахента в Украину .
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А если тебя допросить с пристрастием, то чьих ты будешь???
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Всех примем, накормим, пригреем!

Неужели ещё мало всякого дерьма типа наемы, лещенки, левченки напринимали!
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у нас своего дерьма 73%, так что одним больше, одним меньше, уже похер... пропал дом
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Нужно закрывать границу с паРашей - скоро таких деятелей попрет столько что горя не оберемся !! Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні - Цензор.НЕТ 8546
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На кого-то он похож... Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні - Цензор.НЕТ 9734 если бы постричь и завивку сделать,то вполне .. Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні - Цензор.НЕТ 5432
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Точно, на маму зеленского!
Как я сразу не понял!
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судя по перечислению его "страшных" деяний, он тянет на бунтовщика, которому по плечу не только свержение "конституционного" строя в рашке, но и покушение на самого! вяликого..., а это уже каторга лет на 20..., а если добавить сюда, что он еще и инженер-программист, все - не выйдет никогда...
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А может он не Зелинский, а ЗелЕнский? И родственник ЗеГаранта???
По фото - очень похожи, очень!
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