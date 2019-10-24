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Все про:МВД (7970) водительские права (94) Гончаров (1)

 Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров

Водители с правами старого образца, например, советского, не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет сгенерировать электронное удостоверение.

Об этом на брифинге рассказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, чтобы водитель смог воспользоваться этим сервисом, нужно сгенерировать электронное удостоверение. Для этого, в свою очередь, в базах данных МВД должно быть оцифрованное изображение лица.

"Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины", - отметил Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук

Он также добавил, что у патрульной полиции, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения, будут специальные девайсы.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время заработает мобильное приложение "Дія", с помощью которого водители смогут предъявлять электронные права вместо физических. Также в приложении будет храниться техпаспорт на авто.

Источник: https://censor.net.ua/n3155742
 
 
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Наоборот! Савецкие права сейчас это ништяк! Ментовня не сможет их пробить по своей базе
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Так а шо гончарук себе уже хоть диплом о высшем образовании сгенерировал,или можно и с ПТУшным быть премьером?
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Как двоечник из Винницы, который заочно закончил киевскую бурсу, он же любимец тещи потужный реформатор Гойсман
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Генераторы вы штопаные!!!
Вы лутше бы следили кому и как вы эти права выдаете!!!!
АЛЕНЕЙ на дорогах шо п..ц!!!
За знание знаков вообще молчу...они даже поворотниками не умеют пользоватся

Пока до работы доедешь...нервы в гавно!)))
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