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 Политика Украины
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Все про:подкуп (518) Яценко (86) Южанина (100) Слуга народа (388)

 В подкупе сомневаюсь, но дыма без огня не бывает, - Южанина о возможном влиянии Яценко на финкомитет Рады

Депутат от "Европейской Солидарности" и член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина сомневается в вероятном подкупе депутатом Антоном Яценко членов этого комитета, но не исключает вероятности его иного воздействия на депутатов.

 Об этом она заявила в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Не хочу в этой части ничего комментировать, потому что мне кажется что этого (предложения денег. - Ред.) точно не могло произойти. Но дыма без огня, наверное, не бывает: не в части денег, а в другой части", - отметила Южанина.

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В то же время она сообщила, что не понимает, почему история с голосованием комитета по законопроекту 2047-Д (сама Южанина голосовала против него. - Ред.) вышла за его пределы и спровоцировала коррупционный скандал.

"Кажется, это было сделано кем-то не думающим или чтобы навредить кому-то из коллег. Не знаю, какие были мотивы, но это точно нездоровый человек. Мне кажется, что эта проблема порождена какой-то особой, которая цинично оклеветала на своих коллег. Не хочу заступаться ни за кого, но если кого-то обвинили, не видя и не зная точно, ну это вообще некорректно", - считает Южанина.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155740
 
 
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Так Южанина как раз и проголосовала за сохранение прокладок Тоши Яценко, потому ее предвзятое мнение весьма "интересно".
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"Не хочу в этой части ничего комментировать, потому что мне кажется что этого (предложения денег. - Ред.) точно не могло произойти. Но дыма без огня, наверное, не бывает: не в части денег, а в другой части", - отметила Южанина.

Хитрый яценко пристроился сзади к этой другой части и влияет.
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Может и к ней. Аж дым, она говорит...
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Для того чтобы вам поверили, надо не заставлять людей деньги из под подушки вынимать, а самим с офшоров приводить.... У підкупі сумніваюся, але диму без вогню не буває, - Южаніна про можливий вплив Яценка на фінкомітет Ради - Цензор.НЕТ 3298
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Буває.... і дим без вогню, і вогонь без диму... В Україні все буває
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кому як не цій, часто зацікавленій особі не знати про корупційний дим і корупційний вогонь.
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