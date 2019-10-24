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 Политика Украины
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 Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Олег Марусяк прошел тест на детекторе лжи. Согласно предварительным данным теста, нардеп не владеет информацией о возможных предложениях или фактах получения неправомерной выгоды за определенное голосование.

Об этом сообщила глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Никаких реакций, которые бы свидетельствовали, что он получал незаконное вознаграждение или вступал в сговор по этому поводу, не зафиксировано. Кроме того, в отличие от предыдущего респондента, не получена также реакция относительно того, что обследуемый подозревает кого-то или владеет информацией о том, кто взял или мог взять деньги за не голосование, за голосование против определенного законопроекта", - рассказала Половникова журналистам после тестирования Марусяка.

По ее словам, получена определенная реакция, что этот нардеп "упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде".

"Больше никакой скрытой информации не было", - сказала эксперт.

Половникова напомнила, что это предварительные результаты тестирования (так называемые "сырые баллы"), окончательные результаты будут в пятницу во второй половине дня.

Отметим, Олег Марусяк является главой подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее тестирование на полиграфе прошла народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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Источник: https://censor.net.ua/n3155738
 
 
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..."недостаточные знания для работы в Раде" і Трускавецький ВУЗ не допоміг. Ничего не знает ни о каких возможных взятках, лишь корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 4606
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никто, никогда не поверит, что не предлагали взяток, на этом построена наша власть- на корупции, может и не взяли, побоялись, поначалу
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Даешь полиграфолога в президенты. Он знает все, за него стыдно не будет. Правда на встречи ему придется ходить с аппаратом, но есть охрана, поможет поднести, если что. Есть ядерные чемоданы, у нас будет детекторный чемодан.
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Кретины навыбирали неизвестно кого, а нормальные депутаты не прошли! По нашему 223 - му округу, вместо Левченко вообще какая то кацапка прошла! Правдивые слова о том что каждый народ имеет такую власть, - какую заслуживает!
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Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 841

"упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде"
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Юра Мирошниченко смотрит на него как на говно. Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 1157
Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 2115
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который борщ трескал, в зале верховной рады Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 4888
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Бедолага.Поиздержался то как.Доже ложки не за что купить.Так руками капусту с борща и достает.Вы же понимаете,что мяса там нет. Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді, - поліграфолог про перевірку нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 1413

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Він рідненький.Як йому боліло за Україну.Боляче було дивитися.
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Напоминает случай в школе. Кто-то украл кошелек у уборщицы, а директор выворачивает у всех школьников карманы Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 1411
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Ось так: двоє вкрали гаманця і на них упала підозра. Вони почали (напоказ) звинувачувати один одного та вивертати кишені, хоча гаманця сховали в таємному місці
Результат: стали ще чеснішими, ніж були перед тим. Тепер можна братися за инші гаманці. Жодних підозр уже не буде.
А те, що хтось ще (за компанію) почав вивертати кишені, свідчить лише про одне: хочуть зробити собі поліграф-репутацію щоб потім брати хабарі спокійно. Без підозр. Ліцензія у них у кишені.
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ой, Жаннетте Половниковой бы романы писать))) под псевдонимом Нетта Фрейда
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Надо еще разобраться-кто выдернул полиграф из розетки?
И готов ли этот полиграф пройти Киву? Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 8415
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..а куда Киве датчики цеплять??? ( Поручик Иванов...молчать!!!!!)))))))
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Давай общий список, ВЕРИМ. Надо проверять СЛУГ порохоидиотам, а их Юля и так подряд, ВСЕХ, со всех партий. Что бы чередовались, один сел, за ним другой, тогда, может шо то и показало бы.
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"Кроме того, в отличие от предыдущего респондента, не получена также реакция относительно того, что обследуемый подозревает кого-то или владеет информацией о том, кто взял или мог взять деньги за не голосование, за голосование против определенного законопроекта", - рассказала Половникова журналистам после тестирования Марусяка."

Источник: https://censor.net.ua/n3155738

А кто был предыдущим респондентом, который давал реакции и может знать о подкупе?
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Этот просто....ШЛАНГ!)))
Ему денег и не предлагали))))
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Ну що тут сказати... Так, в них рівень інтелекту досить близький до людей.
Але не впевнений, що Трускавецький університет здатний натренувати цей вид для роботи в Раді.

Інтелект шимпанзе (Вікіпедія)
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"упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде" - кроме полиграфа еще и психолог беседовал?
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Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия=)))
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"Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе."(с)
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Після цих детекторів наших нардепів можна відразу до лику святих причисляти. Не ВР а ікона не писана.
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Небось он еще упрекает себя за то что жопу плохо подтирает
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