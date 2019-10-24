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 Политика Украины, Киевские новости
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 Для Киевского метрополитена планируют купить около 50 новых вагонов, - Киевсовет

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое имеет целью пополнить парк подвижного состава метрополитена новыми современными вагонами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Отмечается, что в прошлом году Киевским метрополитеном перевезено почти 500 млн пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов. Учитывая спрос данного вида транспорта, городу необходимы дополнительные единицы.

Поэтому, столица намерена приобрести около 50 новеньких вагонов на общую сумму до 50 млн евро.

В мэрии говорят, это обеспечит более качественное и быстрое перемещения по городу. А также позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице.

Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития.

Решение поддержали 67 депутатов Киевсовета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155737
 
 
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"Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития"
Источник: https://censor.net.ua/n3155737

На строительство метро в Днепре деньги тоже дал ****.

P.S. Самые потрясающие вагоны я видела в док. фильме об одной частной железнодорожной компании Японии. В каждом вагоне 5 дверей, которые работают в час-пик (чтобы пассажирам было быстрее войти-выйти), а в другое время оперируют 3 двери, а на место 2 дверей с потолка опускаются сидения!
Ссылка на вагоны компании Кэйхан:
https://www.youtube.com/watch?v=pdqjwK9akVg&list=PL1qcl9LnLJLKilL7amGJNQSkg1XsOMTGE&index=28

смотреть про чудо-вагоны с 9 минуты
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Схемы прежние или что то новое придумали?
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