 Мужиевское полиметаллическое месторождение в Закарпатье подвергается атаке известных рейдеров, - американский инвестор

Об этом сказал в своем интервью "Экономической правде" американский инвестор Браян Сэвэдж.

Возглавляемая им компания Avellana Gold построила в закарпатском селе Мужиево современную обогатительную фабрику и в течение ближайших лет собирается инвестировать в проект добычи золота, серебра, свинца и цинка 150 миллионов долларов. Но предприятие, прозрачно инвестирующее в Украину, через суды подвергается атакам рейдеров, которые хотят отобрать месторождение и предприятие.

Руководитель группы рейдеров Александр Маштепа. Директор оффшорной компании Gofer, которая во время регистрации в Великобритании указала недостоверные данные и приписала себе в соучредители известный британский банк и членов королевской семьи, - рассказывает американский инвестор и называет это "мошенничеством". Генеральный директор американской компании Avellana Gold Браян Сэвэдж утверждает, что рейдеры "воскресили компанию-банкрота", при помощи которой атакуют реального инвестора через попытки отобрать участок и разработку месторождения.

"Среди людей, которые причастны к этой компании – известные коропоративные рейдеры. Они раньше то же самое делали с торговым центром в Киеве… Будем работать в судах Украины и Великобритании, чтобы разоблачить мошенничество… Мы будем использовать любой законный способ, который имеем в распоряжении, включая уголовное преследование должностных лиц, директоров и правительственных чиновников, которые могут быть задействованы в деле", - заявил американский инвестор.

Он рассказал "Экономической правде", что посольства США и Великобритании проинформированы о мошеннических действиях рейдеров. Браян Сэвэдж раньше сообщил, что фирма Gofer и ее учредители, которые атакуют американского инвестора, могут попасть в санкционный список США.

Ранее также журналисты и общественные активисты обнародовали связи рейдеров из компаниии Gofer Александра Маштепу и Дмитрия Зайцева с сепаратистами Донбасса, а также с агентом российских спецслужб Сергеем Колпиди.

Американский инвестор верит в возможность быстрейшего объективного расследования правоохранительных органов и доказательства мошенничества рейдеров.