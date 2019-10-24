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 Политика Украины
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Все про:Азаров (8152) Богдан (53) ГПУ (9418) ЕЭСУ (192)

 Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова, - "Українські Новини"

Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану.

Об этом Українським Новинам сказал источник в Генпрокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - сказал он.

Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

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Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3155731
 
 
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Богдан, наверное, сам такую развлекуху для граждан и придумал.
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Вот это лакмусовая бумажка для нового руководства генпрокуратуры .
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Серпентарий.
Надо всех пересадить и очиститься.
Оставить младенцев до 1.5 лет
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Могут-немогут! Попробуйте вручите бенькиному слуге😂😹
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Правильно делает, а то эти евреи её ещё быстрее, чем Янык посадят.
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От і почалось - ЗЕ-команда, як павуки в банці, починають один одного жерти. Тільки ж. пілять, це ж все на державі і нас відіб`ється. От зЕбіли, і що ж ви натворили, вас ж попереджали, вас просили. але ж зебіли...
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на костер его, падлу!.. но перед этим, кастрировать!
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Так уже куча журналистких расследований с фактами, подтверждениями....Награды получал в горячую фазу Майдана февраль 2014 от Азирова.
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Главное - не дать этому уроду убежать когда прийдет время Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 517
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Сміхотрон - всі ж теперішні керівники працювали, як не на 2их, то на 3 ролях у азарових, або ж готували документи для підпису, контролювали їх виконання, щоденно давали тисячі порад керівникам
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кишка тонка! богдан де факто управляючий від бєні вова ще не доріс до протистояння з бабулею. тай в бабулі на бубочку є нехилий компромат, чи думаєте бабуля раді люпві то все робила
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Капительман думала, что пронесет Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 9025
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