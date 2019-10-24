 За депутатами "Слуги народа" следит "большой брат" и служба внутренней безопасности, - Корниенко

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, продались ли уже депутаты из СН олигархам, Корниенко сказал: "Я не думаю, что это произошло массово. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но "большой брат" все видит".
"Большой брат" - система мониторинга, о которой еще августе рассказывал глава фракции СН Давид Арахамия. Она анализирует данные о том, как депутаты голосуют за законопроекты.
По словам Корниенко, сейчас "большой брат" вышел на уровень комитетов парламента. "Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов. Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь – в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев" - рассказал он, но отказался назвать имена таких депутатов.
"Плюс есть люди, которые занимают категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах. Это тоже всегда вопрос: ты сам к этому пришел или были какие-то советчики?", - добавил нардеп.
По словам Корниенко, представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (29 августа заработала новая Рада. - Ред.), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве: "Рассказывали депутаты об этом. И наши службы внутренней безопасности об этом говорят постоянно".
Также Корниенко сообщил о том, что за поведением депутатов и попытками их подкупа наблюдает "служба безопасности", в которую входят в том числе и депутаты, которые "более информированы": "Служба безопасности" – это в том числе депутаты. (Они. - Ред.) более информированы, чем другие. (Они. - Ред.) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы".
Радником прем'єра Гончарука хочуть призначити російського ексчиновника
Радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах планують призначити російського ексчиновника Сергія Алексашенка.
Про це йдеться в документі, який опинився в розпорядженні Слідства.Інфо.
Судячи з документа, секретаріат Кабміну розглядає подання керівника апарату прем'єр-міністра України стосовно призначення Сергія Алексашенка радником прем'єра на громадських засадах.
К тому же, на путлера работает куча с украинскими фамилиями.. люто ненавидя Украину..
зебилы предлагают нанимать на работу "чиста по хвамилии"?:D
Кадровая политика "новых морд": Дриста квартанцев
Зеленський закликав українців повертатися з еміграції
"Нас - 65 мільйонів".от один уже повернувся чи вам знову Зе у штани наклав?
Часом не...ЮЗИК!?
Ну как ЗОРКИЙ СОКОЛ из Племени Них@я не видно ))
тебе для того что-бы в туалет сходить тоже какой-то закон требуется?
необязательно лизать сковороду что-бы понять что она горячая
Ознайомтесь з результатами КМІС.
73,22% то вже на все життя.
красть, это уже удовольствие, но никак не работа
...
А може, одразу весь будинок "рязанским сахаром", га? Чого вже там, сотня-друга трупів - "лес рубять, щепки лятять, бабьі исьтьчо нарожають"...
©Джордж Оруэлл
Незнание-сила это постоянно. Война это мир - недавно увидели. Большой Брат присутствует. Что там осталось? Свобода?
Давно пора делать выводы: падающим на голову кирпичем, взрывом газового балона в квартире, обрывом лифта и прочими "бытовыми случайностями" устраняющими продавшихся депутатов, госчиновников и их хозяев олигархов и нуворишей - это единственно самый надёжный ныне способ эффективной борьбы с коррупцией и повальным деребаном бюджета и всего остального что еще осталось нецкраденным олигархами и нуворишами в Украине.
)))))))))))))))))))))