 За депутатами "Слуги народа" следит "большой брат" и служба внутренней безопасности, - Корниенко

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, продались ли уже депутаты из СН олигархам, Корниенко сказал: "Я не думаю, что это произошло массово. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но "большой брат" все видит".

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"Большой брат" - система мониторинга, о которой еще августе рассказывал глава фракции СН Давид Арахамия. Она анализирует данные о том, как депутаты голосуют за законопроекты.

По словам Корниенко, сейчас "большой брат" вышел на уровень комитетов парламента. "Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов. Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь – в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев" - рассказал он, но отказался назвать имена таких депутатов.

"Плюс есть люди, которые занимают категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах. Это тоже всегда вопрос: ты сам к этому пришел или были какие-то советчики?", - добавил нардеп.

По словам Корниенко, представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (29 августа заработала новая Рада. - Ред.), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве: "Рассказывали депутаты об этом. И наши службы внутренней безопасности об этом говорят постоянно".

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Также Корниенко сообщил о том, что за поведением депутатов и попытками их подкупа наблюдает "служба безопасности", в которую входят в том числе и депутаты, которые "более информированы": "Служба безопасности" – это в том числе депутаты. (Они. - Ред.) более информированы, чем другие. (Они. - Ред.) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы".