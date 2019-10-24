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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (388) Корниенко (51)

 За депутатами "Слуги народа" следит "большой брат" и служба внутренней безопасности, - Корниенко

Поведение депутатов во фракции "Слуга народа" контролирует электронная система "большой брат" и другие депутаты

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, продались ли уже депутаты из СН олигархам, Корниенко сказал: "Я не думаю, что это произошло массово. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но "большой брат" все видит".

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"Большой брат" - система мониторинга, о которой еще августе рассказывал глава фракции СН Давид Арахамия. Она анализирует данные о том, как депутаты голосуют за законопроекты.

По словам Корниенко, сейчас "большой брат" вышел на уровень комитетов парламента. "Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов. Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь – в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев" - рассказал он, но отказался назвать имена таких депутатов.

"Плюс есть люди, которые занимают категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах. Это тоже всегда вопрос: ты сам к этому пришел или были какие-то советчики?", - добавил нардеп.

По словам Корниенко, представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (29 августа заработала новая Рада. - Ред.), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве: "Рассказывали депутаты об этом. И наши службы внутренней безопасности об этом говорят постоянно".

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Также Корниенко сообщил о том, что за поведением депутатов и попытками их подкупа наблюдает "служба безопасности", в которую входят в том числе и депутаты, которые "более информированы": "Служба безопасности" – это в том числе депутаты. (Они. - Ред.) более информированы, чем другие. (Они. - Ред.) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы".

Источник: https://censor.net.ua/n3155728
 
   
 Топ комментарии
 
ЗеДебилы, скажите, а КАКИМ ЗАКОНОМ Украины предусмотрена такая слежка за народным депутатом Украины?
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ахахахах) реалити для зебанутых хомичков про долбанутых хомячков... именно хомячков, т к по правам человека такое запрещено
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Идиоты притрушенные. когда реально работать для людей начнёте?! Шоу, слежки, полиграфы, песни ......
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плохо следят))
Радником прем'єра Гончарука хочуть призначити російського ексчиновника
Радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах планують призначити російського ексчиновника Сергія Алексашенка.

Про це йдеться в документі, який опинився в розпорядженні Слідства.Інфо.

Судячи з документа, секретаріат Кабміну розглядає подання керівника апарату прем'єр-міністра України стосовно призначення Сергія Алексашенка радником прем'єра на громадських засадах.
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Алексашенко-українське призвіще,ви - українофоб?
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зебил, дык и Порошенко - украинская, но вызывается массовый обосранц у зебилов))
К тому же, на путлера работает куча с украинскими фамилиями.. люто ненавидя Украину..
зебилы предлагают нанимать на работу "чиста по хвамилии"?:D

Кадровая политика "новых морд": Дриста квартанцев
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Та є ще, ті, котрим розказували старі люди, що ви тут витворяли в Україні після 1921 року.
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судя по зебил и обосранц...у вас зачетно бомбануло За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7205
Зеленський закликав українців повертатися з еміграції

"Нас - 65 мільйонів".от один уже повернувся чи вам знову Зе у штани наклав? За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7205
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Племя ИНДЕЙЦЕВ, мля! А Большой Брат - это их вождь!
Ну как ЗОРКИЙ СОКОЛ из Племени Них@я не видно ))
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ЗеДебилы, скажите, а КАКИМ ЗАКОНОМ Украины предусмотрена такая слежка за народным депутатом Украины?
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А разве есть такой ЗАКОН Украины? "Про опыт наступление на грабли"?
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конечно,выстраданый всем многострадальным украинским народом За депутатами "Слуги народа" следит "большой брат" и служба внутренней безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7172
тебе для того что-бы в туалет сходить тоже какой-то закон требуется?
необязательно лизать сковороду что-бы понять что она горячая
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а нафига он мне нужен - у меня томагавк и мой бронепоезд на запасном пути))))))
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Интересно, с чего бы это он сам себе поставил смайлик "аплодисменты".
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привет, индеец..я почитываю форум, когда инет позволяет( на нуле плохой инет и вообще запрещают телефоны За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8673 )..мы с тобой особо никогда и не ругались на форуме(хотя у нас разное видение развития Украины), но зелупонь это что то..тут тебя поддерживаю на 100%
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В ваших двух ответах, лично я вижу один положительный момент. ВСЕГО один.
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Скажите, а вас не интересует, какой именно в ваших ответах я вижу положительный момент?
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Не тіште себе.
Ознайомтесь з результатами КМІС.
73,22% то вже на все життя.
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это они плохо считают.. там все 146%.. и это только из категории "однозначно поддерживаю!".. а ведь есть еще "поддерживаю".. "одобряю"... "не против".. "нормально"... "и так сойдет!"
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Якщо б було так, то Україна не зазнала б поразки від россіі, у 1921 і 2019 роках.
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Ніяким. І його, стеження, нема. Все це -- окозамилювання від "ЗЄ".
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А какие законы нужны были для организации СД, а впоследствии РСХА ?
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Идиоты притрушенные. когда реально работать для людей начнёте?! Шоу, слежки, полиграфы, песни ......
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ну вы все наивные, ребята, по сколько лет вам? да кто и когда, при власти, работал?
красть, это уже удовольствие, но никак не работа
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Да не поверишь...украсть или отжать это да...а вот потом самое нервное и тяжёлое - СПРЯТАТЬ!
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эх - женя,женя - нет - глваное - как с этим жить - ну шоб не забрали опять))))
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ты зачем сюда этого уродца Лещенко притащил?!.. а в следующий раз ты Шария запостишь?!
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каким боком Лещенко к петушарию агенту фсб? или у тебя все кто против пети агенты кремля?
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та нет уже Пети, а вы всё ещё его тени боитесь..
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ахахахах) реалити для зебанутых хомичков про долбанутых хомячков... именно хомячков, т к по правам человека такое запрещено
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Где ты тут прочитала про порохоботов?
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[зебил mode on] Ой, я вас прошу. Кому там те права надоть? Права - то для ихних тама гейропы и пиндосов, а для нашенских людей, если вкраций, лутьше всего кнут! Везде видиокамеры паставить - дажи в калидоре, шоб бальшой брад видел, как кто разбуваеться! И в сортире шоб из калинизации смотрел, как там чавой текеть и-тогдалие! И хоть чучуть шо не так - штраф заплотишь или в тюрьму залазий! И ничо не черезчюр - зато порядок будеть! [зебил mode off]
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Резюме: проголосовал не так, как дали отмашку - значит взяточник. А те большие пацаны, на самом верху, которые и решают за всех шестёрок, как голосовать - они вне подозрений. За депутатами "Слуги народа" следит "большой брат" и служба внутренней безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9963
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"Большой брат" ответь.Мне непонятно ,почему бывший журналист Дубинский из "СН",оказался в комитете по финансам,а не свободы слова?Может пора исправить эту ошибку?
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Совесть, зебилята, а не "большой брат" - лучший контроллер. Так всегда было и будет. У совести нет багов и коллизий, ее нельзя перепрограммировать в соответствии с желаниями вожаков с сомнительной репутацией. Теперь вопрос: чем же вы лучше папередников, если вам нужен "большой брат"? Не возмущаетесь, а просто констатируете факт, что с вами нужно обращаться как со скотом? Если объект выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. А если объект ведет себя как глухонемой скот? Какие вводы нужно делать?
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Выводы должны быть такими: случайно падающий на голову кирпич, взрыв газового баллона в квартире, обрыв лифта и прочие "бытовые случайности" ненавязчиво устраняющие продавшихся депутатов, госчиновников и их хозяев олигархов и нуворишей. Указанные выводы - это единственно самый надёжный ныне способ эффективной борьбы с коррупцией и повальным деребаном бюджета и всего остального что еще осталось нецкраденным олигархами и нуворишами в Украине.
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взрыв газового баллона в квартире
...
А може, одразу весь будинок "рязанским сахаром", га? Чого вже там, сотня-друга трупів - "лес рубять, щепки лятять, бабьі исьтьчо нарожають"...
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Старая схема, Пэтруха то же следил, что бы не нае....... ли. А то дай ДЕМОКРАТИЮ, такого наламают.А в принципе, ничего плохого. Знали, куда идут.
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Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.

©Джордж Оруэлл

Незнание-сила это постоянно. Война это мир - недавно увидели. Большой Брат присутствует. Что там осталось? Свобода?
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"Служба безопасности" - это в том числе депутаты. (Они. - Ред.) более информированы, чем другие. (Они. - Ред.) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы". Источник: https://censor.net.ua/n3155728
Давно пора делать выводы: падающим на голову кирпичем, взрывом газового балона в квартире, обрывом лифта и прочими "бытовыми случайностями" устраняющими продавшихся депутатов, госчиновников и их хозяев олигархов и нуворишей - это единственно самый надёжный ныне способ эффективной борьбы с коррупцией и повальным деребаном бюджета и всего остального что еще осталось нецкраденным олигархами и нуворишами в Украине.
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кто такой дурниенко - и откуда данные ?
))))))))))))))))))))) За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981
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"Большой брат" - це каломойша, х..ло чи обидва разом?
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Это просто какое-то дно. Не могу поверить, что такое происходит в Украине. Идиотизм ниже уровня банановой республики.
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Чи існує свобода думки? Певне кожен депутат має на неї право. Адже на комітеті депутат і не завжди має повної інформації про законопроєкт від СН, тим більше, що їх штампують як з переляку, а в залі можливо знайшов інші аргументи, вже протилежні. Це що корупція?
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