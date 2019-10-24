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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1738) Чумак (136) Горбатюк (387)

 Увольнения Горбатюка и следователей законны. В расследованиях дел по Майдану никто не останавливается, - замгенпрокурора Чумак

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак заверяет, что расследование "майдановских" дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, будут назначены люди, руководителем будет прокурор из той же рабочей группы, потому что речь не об одном Горбатюке, а о 43 людях, которые работают над расследованием этих преступлений", - сказал Чумак.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что расследование преступлений преступной организации Виктора Януковича не в едином кейсе не приведет к остановке процесса, замгенпрокурора сказал: "А как это вообще может привести к остановке расследования? Во-первых, есть ситуация, которая не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры: о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 ноября мы бы уволили Горбатюка в любом случае. Мы бы просто-напросто ликвидировали это управление (с 20 ноября, согласно законодательству, органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования. – Ред.)".

"Горбатюку предлагалось все, что угодно, но у Сергея Викторовича позиция "Я никуда не пойду, потому что считаю, что это все неправильно" – вот и вся история. Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться, и я вам официально это говорю", - заверил он.

"Увольнения законны (увольнение Горбатюка и следователей Управления спецрасследований Генпрокуратуры. – Ред.)… Если Горбатюк с этим не соглашается, никто не запрещает ему идти в суд. Все несогласные с тем, что происходит, идут в суд, и пока нет решения суда, это будет только субъективное мнение Горбатюка или кого-либо другого", - сказал Чумак, комментируя заявления Горбатюка относительно незаконности его увольнения с должности.

То есть, по словам замгенпрокурора, единый правовой способ решения этого спора – в судебном порядке.

При этом Чумак отметил, что как замгенпрокурора, который курировал подразделение Горбатюка, он общался с ним и неоднократно просил его пройти переаттестацию.

"Ежедневно мы с ним разговаривали, и я ему говорил, что он должен пройти эту аттестацию", - сказал Чумак.

Как сообщалось, 23 октября стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка с должности начальника управления специальных расследований. Сам Горбатюк заявил, что узнал об увольнении в телефонном режиме, считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде.

В Генеральной прокуратуре Украины пояснили это увольнение тем, что возглавляемое Горбатюком управление будет реорганизовано. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Горбатюк уволен на основании п.9 ч.1 ст.51 закона Украины "О прокуратуре" (прокурор увольняется с должности в случае: 9) ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/n3155721
 
 
 Топ комментарии
 
Звільнили Горбатюка.Вся шобла "єврооптимістів"(Найеми,Заліщук, Лєщ) - язик в сраку.Волонтьори,актівісти, Шабунінини, Закревські,Худецькі,Решетилови - язик в сраку.(а коли Луценко заїкнувся про бездіяльність,пердаки горіли як гуцульська ватра).Пять років по трупам скакали,свині..
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Бывший депутат от БПП Чумак, тщательно отобранный великим полководцем и дипломатом Порошенко в свою реформаторську команду, заявил что все законно. Чего брешешь, маргинал из элитного свынарника?
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і що, хтось ще повірить цьому хабарнику?
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Горбатюк, помню за хобот пытался Свыню на допросы привести. А еще публично заявлял как ему Будка и алкан, изучающий сейчас у Лондони англицку мову, всячески вставляли палки в колеса расследованиям. Я так понимаю, точка зрения у восьмипроцентной ылиты заколебалась?
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ты за элиту не волнуйся, стремись, может и сам когда-то станешь
главное, не кто кого куда вел, а именно соблюдение законности,
но поскольку пока еще слуга, а не элита, то и понять это пока еще рановато.
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Бывший депутат от БПП Чумак, тщательно отобранный великим полководцем и дипломатом Порошенко в свою реформаторську команду, заявил что все законно. Чего брешешь, маргинал из элитного свынарника?
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Нихто не стал ховатыся? ГонтЫрева, Луценко, Вовк
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що ж ти брешеш, зебіл?
Втім, брехня - це ваше природнє середовище.
Для нормальних - поясню: цей хабарник набрався в Прикордонній Академії стільки, що вистачило на будівництво маєтку (в Козині? Ні?, Ну. може, забув...) і на прохід в нардепи (двіччі!) по мажоритарному округу в самому Києві. Спочатку був "незалежним")))), потім попросився в БПП; але згодом пішов підспівувати і підлизувати бені; і заодно кловану.
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ПЕСдякула, в чем брехня? Что Свыня в БудкуПП набырав абы кого...хабарныкив там и лызунив. Так я с тобой согласен. И про Козын не спорю. Маеток в Козыне - первый показатель упыря и вора. Причем чем больше там маеток и каплычка с семейным фотоальбомом, тем воровитей хозяин
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ЧУМАК НЕ БЫЛ У ПОРОХА-ГНИДЫ. ЧУМАК-МАЖОРИТАРНИК!!!! Ты здесь лапшу не вешай,здесь сидят грамотные люди и порохоботы- коррупционеры
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Ты заткнись провокатор!!! НЕ ТРОНЬ, ГНИДА, ЧУМАКА!!!!ЭТО ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! ГНИДА ,НЕ БРЕШИ ЗА ЧУМАКА!
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Верховний Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора

- У нас вже є одна Ряба шапка,другу ми не витримаємо!- відповів Верховний суд пану Шокіну)
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с 20.11 -- но уволили сейчас, и это законно?!
у них точно все хорошо с головой?
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Звільнили Горбатюка.Вся шобла "єврооптимістів"(Найеми,Заліщук, Лєщ) - язик в сраку.Волонтьори,актівісти, Шабунінини, Закревські,Худецькі,Решетилови - язик в сраку.(а коли Луценко заїкнувся про бездіяльність,пердаки горіли як гуцульська ватра).Пять років по трупам скакали,свині..
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Я бы на месте Чумака так словами не разбрасывался. Грамотно уволить человека по украинскому трудовому законодательству достаточно сложно, потому что текущее законодательство прописано на стороне работника и гораздо больше защищает его трудовые права чем права работодателя. Если в день увольнения - не произвели полный расчет по заработной плате, не ознакомили с приказом об увольнении, не выдали трудовую книжку под подпись, не правильно прописали причину увольнения, уволили без согласия профсоюзной организации - ето прямое основание для восстановление человека на работе в судебном порядке, что достатчно часто на практике и случается.
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Все законно уволеные потом законно востанавливаются через суды да еще и с выплатой неплохих компенсаций.
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Ага, так и поменяли название на Офис! Их то увольняют из старой структуры. Уже учёные случаями с МВД.
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Чому свиня цю шоблу не посадив ? .. Увольнения Горбатюка и следователей законны. В расследованиях дел по Майдану никто не останавливается, - замгенпрокурора Чумак - Цензор.НЕТ 3472
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Этот Горбатюк все 5 лет ныл, журналистам что ему кто-то и что-то мешает в расследованиях и он ничего не может расследовать и больше он ничем не известен
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Саботажника мямлю сняли...Он то ещё судится собрался, 5.5 лет огромное бабло с кучкой подчинённых крысили.
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А чего это Солидарность молчит? Не кричат ЗРАДА. Порошенко 5 лет БЛАГАЛ о расследовании, а тут заглох.
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Ну и кому верить,Чумаку или Горбатюку?Выбераю Чумака.Его хоть наши партнеры -американцы проверяли во время конкурса на главу НАБУ.И проверку он прошел.Это уже ХерПитер выбрал Сытника.А Горбатюка я не знаю.
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праільна! нє астанавлівал, патамушта оно стоіт
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Генпрокуратура - поле чудес. Подчиненный подтверждает правоту своего начальника. Поржал.
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