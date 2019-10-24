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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госгеонедра (63) Госгеокадастр (92)

 Госгеокадастр открыл доступ к данным о выданных разрешениях на пользование недрами

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра нанесла на публичную кадастровую карту слой "Геонадра", в которой отображается информация о выданных разрешениях на пользование недрами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Это существенный шаг к формированию единой системы госкадастров", - отмечается в сообщении.

В системе также отражаются имеющиеся ограничения на использование земельных участков. Информация предоставляется ГП "Государственный информационный геологический фонд Украины" и доступна всем гражданам.

Ранее, 11 октября, Госгеокадастр открыл на кадастровой карте Украины информационные слои - "Незарегистрированные земли", "Леса", "Природно-заповедный фонд".

Напомним, Государственная служба Украина по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 23 октября начала публиковать автоматически в открытом доступе выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155720
 
   
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Такого не было при мародёре!!! Верните нам мародёра, плиз, а то кушать сильно хоЦЦа...
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