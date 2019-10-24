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Все про:ГПУ (9418) прокурор (923) Переаттестация (109) Леменов Александр (1)

 Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов

Процент отсева на первом этапе переаттестации сотрудников ГПУ составил 29%.

Глава аттестационной комиссии Александр Леменов сообщил в Facebook предварительные результаты отбора кандидатов в обновленную Генпрокуратуру, передает Цензор.НЕТ

Экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров: успешно прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию. Отсев на первом этапе составил 29%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 94,6% прокуроров подали заявления на переаттестацию. Первый этап начнется уже на этой неделе, - Касько

По словам Леменова, вопросы были "простые и касались базовых тем". Для того, чтобы пройти на следующий этап отбора, необходимо было набрать 70 баллов из 100.

Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов 01

Напомним, в сентябре 2019 г. был принят закон о реформе прокуратуры: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ сообщили, что пройти аттестацию планируют 94,6% прокуроров. Глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСК.

Ранее журналистка Ирина Ромалийская публиковала несколько вопросов из тестов для прокуроров: "Больше всего меня повеселил вопрос прокурорам "С какой целью применяется служебный конь?".

23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное.

Источник: https://censor.net.ua/n3155719
 
 
 Топ комментарии
 
"Процент отсева на первом этапе переаттестации сотрудников ГПУ составил 29%." с рецензией: "слишком умные и не смотрят Сватов!" Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 724
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Просто не змогли подолати фінансовий бар'єр. Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 3067
Сумка з грошима була трохи залегка
Адже для цього була ця "атестація", хіба ні?
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та там вообще жесть - прокуроры где-то 60- чел ПОТЕРЯЛИ.. или потерялись сами))
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Кантора Рябої шапки перетрахує списки.
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"Процент отсева на первом этапе переаттестации сотрудников ГПУ составил 29%." с рецензией: "слишком умные и не смотрят Сватов!" Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 724
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Просто не змогли подолати фінансовий бар'єр. Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 3067
Сумка з грошима була трохи залегка
Адже для цього була ця "атестація", хіба ні?
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та там вообще жесть - прокуроры где-то 60- чел ПОТЕРЯЛИ.. или потерялись сами))
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"Экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров: успешно прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию."

774+197+177 = 1148 Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 4765 пля, не удивительно что эти "матЫматЫки" насчитали зп в 4000 долларов))
774: 1148 = 0.67... т.е. отсев 33%
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хотя, если допустить что из этих " провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию" - потОм 60 человек одумались и заплатили сколько нужно.. то как раз получается 1088
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ого-провалили тест на знание законодательства( и зачем прокурорам знать законодательство?) а они хоть знали, что они прокуроры? извините, но как же он работал в очистке? Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 5821
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Объясняю . Есть специализация . Допустим судьи атестовывались по специализации , уголовное, хозяйственное право . Так же полицейские . Прокуроров погнали по всему на свете . Там говорят около 6000 вопросов было . Ты когда-нибудь сдавал экзамен с 6000 вопросов ? Это тестирование для того , чтобы тупо завалить больше половины , а завалили только 29% . Это уже показывает отличное знание права . Другой вопрос , что это не отсеивает карупционеров , и подлецов . Это абсолютно неправильный подход .
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6000 вопросов? а сколько же времени дали на это тест?
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Читал что в 14 году на каждый вопрос отводилось что-то около десяти секунд . Выпадали по уровню сложности .
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из слов уволенного Горбатюка я понял, что переаттестация идет только на знания мат.части, и не кто не проверяет прошедших матчасть на моральные качества и возможную коррупцию...
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"...успешно прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию...."

Пошли в магазин за одеялом в клетку??
Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 3645
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нууу...нічого дивного...одна банда...пішла інша прийла...як і завжди..головне скорчити серйозні мармизи і вигляд роботи
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