 Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов

Глава аттестационной комиссии Александр Леменов сообщил в Facebook предварительные результаты отбора кандидатов в обновленную Генпрокуратуру, передает Цензор.НЕТ

Экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров: успешно прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию. Отсев на первом этапе составил 29%.

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По словам Леменова, вопросы были "простые и касались базовых тем". Для того, чтобы пройти на следующий этап отбора, необходимо было набрать 70 баллов из 100.

Напомним, в сентябре 2019 г. был принят закон о реформе прокуратуры: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ сообщили, что пройти аттестацию планируют 94,6% прокуроров. Глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСК.

Ранее журналистка Ирина Ромалийская публиковала несколько вопросов из тестов для прокуроров: "Больше всего меня повеселил вопрос прокурорам "С какой целью применяется служебный конь?".

23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное.