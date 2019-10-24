 Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз

Такое мнение высказал председатель независимого профсоюза предприятия Сергей Барабащук в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".
"Если законопроект № 1210 будет принят, ситуация ухудшится, предприятие окажется на грани остановки, а 2,5 тыс. сотрудников будут вынуждены искать работу", - сказал он, подчеркнув, что для Кривого Рога предприятия ГМК являются градообразующими.
В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОКе "Сухая балка" руководство вынуждено перевести аппарат управления на трехдневный режим работы с 1 декабря, рассказал Барабащук. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод им. Петровского ("Петровка"). Рудник "Сухая балка" в январе-сентябре 2019 года сократил производство товарной железной руды на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,015 млн тонн. В 2018 году рудник смог нарастить объемы производства на 8,4%.
Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах № 1210 и № 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.
Об угрозе остановки железорудной шахты им. Артема, в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту №1210, заявил металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". На шахте работают более тысячи человек. О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.
В связи с непродуманными налоговыми инициативами закрылась и табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). По этой же причине о намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили в "Филипп Моррис Украина".
От якраз цього і хотіли в глибіні душі 73,22: «А нєфіг випєндріваться пєрєд россієй ! »
https://1kr.ua/news-50305.html
Вони зробили це разом!
Чи ти вже не віриш зекоМАНДІ ?
Суть капіталізму в тому, що на певному етапі розвитку людстав у деяких людей у розпоряджені опиняється значно быльше коштів ніж вони фізично можуть витратити на власне споживання. Ці кошти, які витратити на себе не можливо, вони інвестують у бізнеспроекти (бо інстинктивно хочуть їх примножити чи зберегти).
"Олігархи" витрачають на власне споживання 0,1-0,5% своїх доходів, решта інвестується у бізнес і якщо податками ці гроші забрати, то інвестиції зменшаться! Буде менше робочих місць, менші зарплати, тощо.
А як даржава вміє талановито розпоряджатися податками ми всі чудово знаємо. Зє!Люді все розкрадуть.
Зебилам все нипочем!!!
У нас большой бюджет, пусть пособия получают!
Эпоха бедности прошла!
Посмотри на Сев.Корею - люди траву едят, но все равно пасть порвут за Ына. И связи между тем фактами что они едят траву и что у них правит Ын, они не видят.
Щас вам пришлют кризисного менеджера из лиги смеха
Люди привыкли отвечать за себя сами а не ждать халявы от государства.
Пускай детям расскажут какие они дятлы!)))
Скорее бы уж все позакрывалось.
Ахметов наверняка зимой начнет блокировать своими облэнергами подачу тепла в города Украины и этим шантажировать власть.
Как Коломойский шантажировал своим Приватбанком обрушение финансовой системы Украины.
Договориться с олигархами невозможно! Ибо все их бизнесы и доходы построены исключительно на грабеже бюджета и населения. Если их бизнес привести в русло нормального налогообложения то они вместо 50-70% прибыли начнут получать лишь 5-10% прибыли. В их представлении это КОНЕЦ их бизнесу!
Выход увы в борьбе с олигархами - это или возврат производств и рудников государству (но на их выкуп в бюджете нет денег) ИЛИ арест олигархов с нарушением законов (западу это сильно не понравится!)
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Олигархи у нас не одного президента "съели". Так что съедят и ЗЕ.
Быстро национализировать олигархические монополии можно ТОЛЬКО большевистским способом.
Ты это хотел сказать?))
главное, что переворот всё ближе
Порошенко не єврей, але коли писали що він єврей то такі пости не видаляли.
А тепер Президент не Порошенко.
Суть капіталізму в тому, що на певному етапі розвитку людстав у деяких людей у розпоряджені опиняється значно быльше коштів ніж вони фізично можуть витратити на власне споживання. Ці кошти, які витратити на себе не можливо, вони інвестують у бізнеспроекти (бо інстинктивно хочуть їх примножити чи зберегти).
"Олігархи" витрачають на власне споживання 0,1-0,5% своїх доходів, решта інвестується у бізнес. От, до прикладу порох, якого ви так ненавидите, сплатив у 2018р 1,6 млрд грн. податків з бізнесів. Це означає, що у його розпоряджені, після сплати податків лишилося зе 65-7 мільярдів гривент чистого прибутку. Можна такі грашу проїсти, пропити, прогуляти? Фізично неможливо!
А скільки ж Прох витрачає на себе? А це задекларовано, від 10 до 30 млн. на рік.Решта - інвестується і виробництво.
Якщо податками забрати гроші що він витрачає особисто на себе, то ні хто нічого не відчує, поділіть хай навіть 30млн на 42млн. населення і отримаєте кілька копійок на місяць, а якщо забрати прибуток то інвестиції зменшаться! Буде менше робочих місць, менші зарплати, тощо.
Бо ж як даржава вміє талановито розпоряджатися податками ми всі чудово знаємо.
Зє!Люді все розкрадуть.