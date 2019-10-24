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 Экономика
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Все про:законопроект (2215) металлургия (330)

 Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз

В случае принятия законопроекта № 1210 и без того тяжелая экономическая ситуация на ГОКе "Сухая балка" усугубится, предприятие окажется на грани остановки.

 Такое мнение высказал председатель независимого профсоюза предприятия Сергей Барабащук в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".

"Если законопроект № 1210 будет принят, ситуация ухудшится, предприятие окажется на грани остановки, а 2,5 тыс. сотрудников будут вынуждены искать работу", - сказал он, подчеркнув, что для Кривого Рога предприятия ГМК являются градообразующими.

В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОКе "Сухая балка" руководство вынуждено перевести аппарат управления на трехдневный режим работы с 1 декабря, рассказал Барабащук. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод им. Петровского ("Петровка"). Рудник "Сухая балка" в январе-сентябре 2019 года сократил производство товарной железной руды на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,015 млн тонн. В 2018 году рудник смог нарастить объемы производства на 8,4%.

Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах № 1210 и № 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.

Об угрозе остановки железорудной шахты им. Артема, в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту №1210, заявил металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". На шахте работают более тысячи человек. О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

В связи с непродуманными налоговыми инициативами закрылась и табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). По этой же причине о намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили в "Филипп Моррис Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3155716
 
 
 Топ комментарии
 
Опублікуйте , будь ласка , дані ЦВК з результатами виборів препиздента в цьому округі - я поржать хочу !!!
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Зебилы должны страдать-по другому это не лечиться..
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Опублікуйте , будь ласка , дані ЦВК з результатами виборів *********** в цьому округі - я поржать хочу !!!
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Частное акционерное общество «Суха Балка» - предприятие горнодобывающей отрасли, специализирующееся на добыче железной руды подземным способом. Находится в городе Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина. На предприятии трудится около 3000 работников.
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Ви трохи не в темі.
От якраз цього і хотіли в глибіні душі 73,22: «А нєфіг випєндріваться пєрєд россієй ! »
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Стоит поднять налоги с олигархов как сразу начинается вой о том что они и так работают на грани рентабельности, и ведь верят же некоторые.
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Беня сказав , шо в Україні олігархів вже нема !!!!
Чи ти вже не віриш зекоМАНДІ ?
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Олигархи в убытке никогда не останутся . Они компенсируют свои убытки за счёт простых рабочих , сократят зарплаты , рабочие места поднимут цены . Или и вовсе закроют нафиг предприятие . .
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Дурнику!
Суть капіталізму в тому, що на певному етапі розвитку людстав у деяких людей у розпоряджені опиняється значно быльше коштів ніж вони фізично можуть витратити на власне споживання. Ці кошти, які витратити на себе не можливо, вони інвестують у бізнеспроекти (бо інстинктивно хочуть їх примножити чи зберегти).
"Олігархи" витрачають на власне споживання 0,1-0,5% своїх доходів, решта інвестується у бізнес і якщо податками ці гроші забрати, то інвестиції зменшаться! Буде менше робочих місць, менші зарплати, тощо.
А як даржава вміє талановито розпоряджатися податками ми всі чудово знаємо. Зє!Люді все розкрадуть.
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Ща расплачусь!😂 Кто ж спонсор выступления этих "независимых" профсоюзов? Некий Ринат?
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И при чём тут индус? СБ у Абрамовича выкупил Ярославский вообще-то.
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может потому, что в статье упоминается АрселорМиталл?..или Ярославского зовут Ринат?
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Так там упоминается и Ингулецкий ГОК и Ринат - наиболее заинтересованное в снижении ренты лицо.
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Во..это же Кривой Рог-логовище ГлавЗебила..вот сами зебилы и вынесут клоуна..и про проплаченные заявления можно рассказывать что угодно-зебилам это все равно-пайку им уменьшат и виноват в этом будет ни Ахмет, ни Лакшми, ни Ярославский- а Вовик Хрипло..ну вот такая логика у зебилов...
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Кривой рог,это логово вилкулабойкотаруто и прочей попоблоковской шолупени!И по этому и голосовали за Зе-лиш бы не за Пороха...
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Правильно!

Зебилам все нипочем!!!

У нас большой бюджет, пусть пособия получают!
Эпоха бедности прошла!
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Порохоботы вторят рыжему нытью Рината. Побольше хайпа и хейта!
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Так от які потрохобецили, вони цілують зекоманду у дупу, чи може сам мальдівський і не тільки цілує щоб офшори зберегти і за своїх корешів олігархів слово замовити)
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Зебилы должны страдать-по другому это не лечиться..
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видишь ли, если люди - дебилы, то это вообще не лечится.
Посмотри на Сев.Корею - люди траву едят, но все равно пасть порвут за Ына. И связи между тем фактами что они едят траву и что у них правит Ын, они не видят.
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У Зебілів нема причинно наслідкового мислення від слова ВЗАГАЛІ !!!! Вони як дикуни з джунглів - не бачать зв"язку між потрахушками і народженням дітей !!!
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согласен...за какого дегенерата зебилы проголосуют в следующий раз я,конечно не знаю( кого по телеку им покажут -за того и проголосуют) -но за зелупонь то уже нет..
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ну так из 2500 сотрудников, 1800 проголовало за зеленского. т.е 73% коллектива сами захотели остаться без работы. в чем проблема?
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не бздите!
Щас вам пришлют кризисного менеджера из лиги смеха Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз - Цензор.НЕТ 1546
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Це вам привіт від криворізької шпани. Харошего вам настроєнія.
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Сколько вас, гамна украинофобского, повылазило.
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так вони ж і хочуть, щоб Україна не мала сили для спротиву агресії
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То для цього Потрошенко послабив кордон з РФ і поставив там строковиків - виходить Потрошенко агент Кремля, і так організував за п'ять років економічну систему, що будь-які зміни на користь окупантів.
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О как! Сразу все проблемы с транспортировкой решили. Укрзализниця все равно не в состоянии обеспечить перевозку всей продукции. "Конец эры бедности! Ура, товарищи!"
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То виходить Потрошенка Мальдівська брехала, що за п'ять років провела економічні реформи? І виходить вони з Гроцманякою досконалий укразалізницю, ото які вінницькі бандюгани.
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Вместо 500$ млн. в года Ахметов заработает 350$, как печально... к халяве быстро привыкаешь, недра должны приносить доход всем гражданам...
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недра никому ничего не должны. Совок сдох.
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Ты это соей поросвинье рассказывай. У арабов от продажи нефти каждому гражданину перепадает, на Аляске каждому жителю на счет перечисляют деньги от продажи нефти. Норвеги складывают деньги в госкубышку на много лет вперёд.
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И тем не менее у норвегов газ продается по рыночной цене, никаких "субсидий" нищебродам.
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Но бабло не достается олигархам, а идет в экономику страны и з/п у норвегов одни из самых высоких в Европе.
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у ленивых нищебродов всегда в их нищете кто-то виноват - то капиталисты, то мифические "олигархи", то евреи.
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это у тебя. Не благодари за разъяснения Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз - Цензор.НЕТ 7114
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Я тебя, идиота, не спрашивал. Не я в Польшу на заработки поехал.
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как это не ты, мудак? Тебя видели, как ты унитазы польским бабкам вылизываешь. Думал, шо не увидят, не узнают? Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз - Цензор.НЕТ 9870
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Фантазии идиота засунь себе в шоколадное гузно.
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Там с "нищебродами" напряг. Разве тебя отправить... Да не возьмут. Нищеброды в Польше...
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конечно напряг, там не было совка и у людей не было бога по имени Халява и мечты о бесплатной коммуналке и колбасе по 2,20.
Люди привыкли отвечать за себя сами а не ждать халявы от государства.
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Ты тут топишь и переживаешь за имущество олигархов? Не бойся, Ринат Лианидыч не оскудеет.
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я топлю чтобы люди учились жить по средствам, а не искали оправдания своей никчемной жизни в каких-то мифических "олигархах".
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При чём тут жить по средствам к ренте на добычу и экспорт руды?
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Не пиши х#рню, эти страны кАммУнизм 100 лет не строили...
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та и хрен с ними . на базр трусами торговать. рабочие места. как ними спекулируют а зп у всех одна и таже как под гребенку. то нах они нужны?
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Сколько из этих 2.5 тыс рабов голосовали за ЗЕню?)))
Пускай детям расскажут какие они дятлы!)))
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Життя так покращилось, шо можно уже не работать?
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Отлично, просто отлично.
Скорее бы уж все позакрывалось.
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Ковырять недра за копейки и выть о сверхприбылях олигархов? Да Вы сдурели со своим "профсоюзом"?
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Слыш кацапозебот,А Порох тут причём?-он сырьё для своих конфет в недрах не добывает!
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Во как. Профсоюз нарисовался. Впервые в истрории Украины.
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Олигархи начинают бойкот против попыток власти повысить на них налоги. Будут на время закрывать рудники и заводы и собирать митинги безработных.
Ахметов наверняка зимой начнет блокировать своими облэнергами подачу тепла в города Украины и этим шантажировать власть.
Как Коломойский шантажировал своим Приватбанком обрушение финансовой системы Украины.
Договориться с олигархами невозможно! Ибо все их бизнесы и доходы построены исключительно на грабеже бюджета и населения. Если их бизнес привести в русло нормального налогообложения то они вместо 50-70% прибыли начнут получать лишь 5-10% прибыли. В их представлении это КОНЕЦ их бизнесу!
Выход увы в борьбе с олигархами - это или возврат производств и рудников государству (но на их выкуп в бюджете нет денег) ИЛИ арест олигархов с нарушением законов (западу это сильно не понравится!)
***
Олигархи у нас не одного президента "съели". Так что съедят и ЗЕ.

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Выкупать необязательно, можно национализировать, а потом продать.
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Национализация только ОДНОГО Приватбанка потребовала кучу денег из бюджета + породила юридические разбирательства в судах на годы!!! Продать Приват новым собственникам не получится пока идут суды.
Быстро национализировать олигархические монополии можно ТОЛЬКО большевистским способом.
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Можно, что-то Ринат за Харцизский завод не судится с ДНР 😁
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Кучу денег стоила не национализация ПБ, а его финансовая стабилизация. Сейчас он стабильно приносит кучу бабла в госбюджет, а не в карман Бене.
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Не надо искать происки "олигархов" там, где торчат уши дебилизма "новых лиц"...А вы лично какие законы ждали от массажистов, циркачей, шутов и других "цирковых собачек " ?
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При чём тут уши дебилизма? Ты сравнивала доходы от экспорта руды и возросшую налоговую нагрузку? Или ты веришь в "независимость" профсоюзов и их слова?
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Ну при чем тут ЗЕня!!))))))))?????
Ты это хотел сказать?))
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Люто плюсую вашему посту и гражданской позиции!
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да и хер с ней, с этой Сухой Балкой
главное, что переворот всё ближе
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Рад за электорат Зе в Кривом Роге Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз - Цензор.НЕТ 5892
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Не абижайте Ахметку он друг и Путлера и Потрошенко, ато Мальдивский соберёт олигархический Майдан и Путлер нападет, а границу с мокшанцами Потрох открыл не спроста.
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Извините, передергиваются факты. Кто, фактически, будет увольнять сотрудников? Не государство же будет ставить свою подпись. Государство должно сделать другое - вернуть ГОКи и предприятия в свою собственность на законных основаниях. Локаут предоставляет такую возможность.
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Уважаемые администраторы! Почему, когда я президента называю евреем, вы затираете мои посты? Он что, не еврей? Или слово "еврей" запрещенное? Или он украинец? Без всякого подвоха, просто хочу понять, в чем я не прав.
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Хорошо, что ты не администратор, а обыкновенный баран
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Ахаха, как смисно, порохосвин пашутил и нипанимает, почему его чмырят.
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Тому що президент тепер не Порошенко.
Порошенко не єврей, але коли писали що він єврей то такі пости не видаляли.
А тепер Президент не Порошенко. Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз - Цензор.НЕТ 3372
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Зє!біли!
Суть капіталізму в тому, що на певному етапі розвитку людстав у деяких людей у розпоряджені опиняється значно быльше коштів ніж вони фізично можуть витратити на власне споживання. Ці кошти, які витратити на себе не можливо, вони інвестують у бізнеспроекти (бо інстинктивно хочуть їх примножити чи зберегти).
"Олігархи" витрачають на власне споживання 0,1-0,5% своїх доходів, решта інвестується у бізнес. От, до прикладу порох, якого ви так ненавидите, сплатив у 2018р 1,6 млрд грн. податків з бізнесів. Це означає, що у його розпоряджені, після сплати податків лишилося зе 65-7 мільярдів гривент чистого прибутку. Можна такі грашу проїсти, пропити, прогуляти? Фізично неможливо!
А скільки ж Прох витрачає на себе? А це задекларовано, від 10 до 30 млн. на рік.Решта - інвестується і виробництво.
Якщо податками забрати гроші що він витрачає особисто на себе, то ні хто нічого не відчує, поділіть хай навіть 30млн на 42млн. населення і отримаєте кілька копійок на місяць, а якщо забрати прибуток то інвестиції зменшаться! Буде менше робочих місць, менші зарплати, тощо.
Бо ж як даржава вміє талановито розпоряджатися податками ми всі чудово знаємо.
Зє!Люді все розкрадуть.
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Порохосвины, ничего у вас не получится. Вас народ не любит )))
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