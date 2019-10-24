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Все про:переселенцы (331) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (12) Коляда Оксана (10)

 Минветеранов работает над законопроектом об интеграции переселенцев в местные общины, - Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины продолжает совместную работу с Министерством развития общин и территорий Украины над законопроектом, который позволит интегрировать внутренне перемещенных лиц в местные общины, в которых они сейчас проживают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба министерства.

"Продолжается совместная работа с Министерством развития общин и территорий Украины над законопроектом, который позволит интегрировать внутренне перемещенных лиц в местные общины, в которых они сейчас проживают", - говорится в сообщении.

Глава Минветеранов Оксана Коляда отметила, что принятие закона позволит осуществлять финансовые расчеты с учетом переселенцев, как уже полноценных жителей общин, а также позволит расширить их права, в том числе участвовать в местных выборах.

"Это один из первых законопроектов, над которым мы сели работать с экспертной средой. Совместно, наравне с Офисом президента, создана рабочая группа, а также на уровне Кабмина - это наша совместная задача с Аленой Бабак, министром развития общин и территорий Украины. Это как раз то, что я сказала о своей миссии - сделать так, чтобы вы полностью интегрировались в общинах, где проживаете", - сказала Коляда.

По ее словам, законопроект будет обнародован для публичного обсуждения.

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Минветеранов работает над законопроектом об интеграции переселенцев в местные общины, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155713
 
 
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Кто хотел-тот давно уже интегрировался!
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Это , как - денег им дать из местных бюджетов, квартиры, дома приобрести для них? На работу заставите принимать в первую очередь? что за хрень там выдумывают.
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А как же жители других регионов переезжают в другие города,находят работу,снимают(покупают)жилье,как то интегрируются в общины если есть свободное от работы время и все это без помощи государства.
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Правильно, нефиг их в Киеве собирать. Пусть Тернопольскую область осваивают. А лучше зону около ЧАЭС.
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