 Туман в Киеве: патрульная полиция зафиксировала 289 ДТП в столице за сутки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.
Правоохранители в очередной раз призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
"Учитывая погодные условия, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния, а также придерживаться следующих советов:
- уменьшите скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров, скорость должна быть не более 10 км/ч.
- едьте спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений.
- держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.
- обозначьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы", - сказано в сообщении.
Свинарчуків Порошенка за грати!!!