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 Туман в Киеве: патрульная полиция зафиксировала 289 ДТП в столице за сутки

За минувшие сутки на спецлинию "102" поступило 289 обращений о ДТП в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.

Правоохранители в очередной раз призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

"Учитывая погодные условия, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния, а также придерживаться следующих советов:

- уменьшите скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров, скорость должна быть не более 10 км/ч.
- едьте спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений.
- держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.
- обозначьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы", - сказано в сообщении.

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Туман в Киеве: патрульная полиция зафиксировала 289 ДТП в столице за сутки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155711
 
 
 Топ комментарии
 
а де законо прект від зекоманди по забороні туманів?
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это всё попередники виноваты
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При Порошенко такого не было!!!
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а де законо прект від зекоманди по забороні туманів?
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Вираховують виделку окладів штату «Міністерства туманів і мряки».

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Зараз сонечко, а нещодавно був сильний туман, який призвів до аварій.
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тУман зайшов раніше--перед виборами
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Я б сказав ще у 1991 році ! За 28 років народ ,у "тумані" не бачить покидьків при владі.
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Клятий Барига з своїм Свинарчуком вкрав гарну погоду.
Свинарчуків Порошенка за грати!!!
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