 Туман в Киеве: патрульная полиция зафиксировала 289 ДТП в столице за сутки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.

Правоохранители в очередной раз призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

"Учитывая погодные условия, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния, а также придерживаться следующих советов:

- уменьшите скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров, скорость должна быть не более 10 км/ч.

- едьте спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений.

- держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.

- обозначьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы", - сказано в сообщении.

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