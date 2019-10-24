 В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина"

Объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, около 59% легального рынка. У легальных производителей значительно упадут объемы продаж, а государство не получит ожидаемых поступлений от акцизного налога. Такое мнение высказала директор по внешним связям "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".
В "Филип Моррис Украина" уточнили, что компания серьезно обеспокоена нормами законопроекта № 1210 и планом повышения ставок акцизного сбора на сигареты, заверив, что если государство так внезапно, не обсуждая с бизнесом, принимает инициативы, которые могут привести к сокращению легального рынка, она будет вынуждена пересмотреть работу своих мощностей в Украине. Как известно, законопроектом № 1210 предусмотрено повышение акциза на сигареты, что приведет к росту цен в 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет.
"Мы уже видим последствия политики 30-40-процентного повышения ставок акциза за прошедшие 4 года. Нелегальный рынок за этот период вырос в 7 раз. Считаем, что повышение ставок акцизного налога на 150% не позволит удержать легальный рынок на том уровне, каким он есть сегодня", - подчеркнула Наталия Бондаренко.
Как известно, из-за непродуманных налоговых инициатив власти закрыл свою фабрику в Украине один из крупнейших налогоплательщиков British American Tobaсco (ВАТ). В компании 112.ua уточнили, что работа фабрики приостановлена на неопределенное время и точная дата ее возобновления неизвестна. Сотрудники, несмотря на то, что предприятие отправлено в простой, пока еще зарплату получают, но именно ПОКА, подчеркнул собеседник в компании.
Известно, что из-за налоговых инициатив на грани остановки оказались "Сухая балка", железорудная шахта им. Артема, ИнГОК и десятки других. Кроме того, прекратил работу Днепровский металлургический завод им. Петровского.
2) тютюнові компанії вирішили взяти уряд шантажем і "нахрапом".
типу зупиняться..
АЯКЖЕ ))))
Начиная от дизайна пачки, её изготовления, начинки, производителя и заканчивая ценой - они разные.
Или ты полагаешь, что продаваемый в Украине суррогат за 45 грн в розницу соответствует по качеству американской пачке за 6 баксов в розницу?
Эти раковые палочки в США делает только RJ Reynolds Tobacco Company а в Украине и по всему остальному миру Japan Tobacco по лицензии купленной за 5 ярдов зелени в 14 году и какое говно она туда кладёт, только она и знает.
Хотя более дешёвые наши сигареты отличаю сразу - у них полынный привкус и дерьмом отдают.
Есть и другие хорошие, в меру крепкие сигареты, но у нас они меньше представлены - а я не люблю менять марку.
+7-15 до ціни на пачку..
хоч гарантована націнка (7 і 13 відсотків -до оптової вартості пачки,а не до теперішньої роздрібної ціни)
і ще абсолютно не врахована поява конкуренції,що зіб"є прибуток Тедісу (фірми -прокладки) у рази..