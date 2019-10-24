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 Экономика
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Все про:законопроект (2215) контрабанда (1844) сигареты (662)

 В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина"

Увеличение ценового разрыва со странами-соседями и низкая покупательская способность украинцев в случае принятия законопроекта № 1210 приведут к резкому росту контрабанды сигарет.

 Объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, около 59% легального рынка. У легальных производителей значительно упадут объемы продаж, а государство не получит ожидаемых поступлений от акцизного налога. Такое мнение высказала директор по внешним связям "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".

В "Филип Моррис Украина" уточнили, что компания серьезно обеспокоена нормами законопроекта № 1210 и планом повышения ставок акцизного сбора на сигареты, заверив, что если государство так внезапно, не обсуждая с бизнесом, принимает инициативы, которые могут привести к сокращению легального рынка, она будет вынуждена пересмотреть работу своих мощностей в Украине. Как известно, законопроектом № 1210 предусмотрено повышение акциза на сигареты, что приведет к росту цен в 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет.

"Мы уже видим последствия политики 30-40-процентного повышения ставок акциза за прошедшие 4 года. Нелегальный рынок за этот период вырос в 7 раз. Считаем, что повышение ставок акцизного налога на 150% не позволит удержать легальный рынок на том уровне, каким он есть сегодня", - подчеркнула Наталия Бондаренко.

Как известно, из-за непродуманных налоговых инициатив власти закрыл свою фабрику в Украине один из крупнейших налогоплательщиков British American Tobaсco (ВАТ). В компании 112.ua уточнили, что работа фабрики приостановлена на неопределенное время и точная дата ее возобновления неизвестна. Сотрудники, несмотря на то, что предприятие отправлено в простой, пока еще зарплату получают, но именно ПОКА, подчеркнул собеседник в компании.

Известно, что из-за налоговых инициатив на грани остановки оказались "Сухая балка", железорудная шахта им. Артема, ИнГОК и десятки других. Кроме того, прекратил работу Днепровский металлургический завод им. Петровского.

Источник: https://censor.net.ua/n3155709
 
   
 Топ комментарии
 
За ваш сговор с тедисом вас нужно нахер гнать из Украины,а не размазывать ваши мнения по ЦН.
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4 весёлых производителя странным образом продавали свой ядок только одному трейдеру Тедису установив монополию. Теперь получив по наглым мордам, сделали их скорбными и захнюпали разбитым носом про контрабанду. С котрабандой будет бороться таможня, пограничники и налоговая. Это не вопрос хитрожопых производителей и их весёлого торгового дома. При этом другие производители зайти на рынок не могли. Теперь могут. Пусть закрывают свои производства раковых палочек, на их место зайдут другие. Ядком все любят торговать а дебильчики покупать. В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 4326
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Да что там говорить, я уже побег и засеял грядку тютюном. нафиг те помидоры. Тютюн - тоже пасленовые!!! В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 6137
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купи табак,гильзы и машинку и шмали СЕБЕ НА ЗДОРОВЬЕ.
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Нащо? Вся та дурь є в "тумані". Виходь зранку і дихай глибше.
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в час пік з роботи і на роботу...стоїш в центрі міста і насолоджуєшся ароматами вихлопних газів авто ...каналізації..смогом--єх...романтика...легені аж розплавляються
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За ваш сговор с тедисом вас нужно нахер гнать из Украины,а не размазывать ваши мнения по ЦН.
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А они все и уходят от дебилов. Только кто компенсирует минимум 48 млрд.грн. в бюджет?

В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 4628
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Какие 48 млрд,ты идиот?
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Идиотами были те, кто поверил в тупіе сказки, а теперь перекрывают траассы, требуя денег.

В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 6717
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1)нумерний ідіот порахував всі прибутки від тютюнової галузі...
2) тютюнові компанії вирішили взяти уряд шантажем і "нахрапом".
типу зупиняться..

АЯКЖЕ ))))
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А тупой зебил не видит или не хочет упорно видеть возникшую за лето и осень дыру в бюджете на 37 млрд. грн. при том, что за июль-август было занято 100 млрд.грн. под 20% годовых и уже в октябре снова занято 38 млрд.грн. Денег не хватает правительству даже на текущие платежа. А они, суки, с ветряными мельницами воюют.
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Это ты жителям Прилук расскажи. Для упоротых зебилов - только прямые потери бюджета от закрытия 4 заводов табачных компаний составляют 48 млрд.грн. Они все в первой десятке крупнейших "платників податків" в Украине. Плюс непрямые потери еще в минимум в два раза больше. Плюс две крупнейших компании отозвали назад предоплаченные ими суммы за акцизы на 505 и 350 млн. соответственно. Плюс возрастающие потери бюджета от конрабаса. Рассказывайте красивые сказки дальше.
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Налоги платят не компании,сигаретные налоги платит потребитель,табачники просто перегоняют деньги через свои счета и пиарят сами себя как плательщики охеренных налогов.Табачные заводы были и до этих так называемых инвесторов,они не построили ни одной табачной фабрики,только захватили их себе при т.н. приватизации,закрывать фабрики им не впервой,опыт имеется - никто им ничего не посмел сказать.Хотят уходить пусть валят,чем меньше пророссийских компаний в Украине тем лучше,а скручивать табак в бумагу сможет организовать любой идиот,спрос сигареты огромный.
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Вообще-то дебил, все 4 компании - филиалы крупнейших американских транснациональных компаний. И они производители, а не продажники. Тем более эти компании экспортировали свою продукцию в 16 стран мира и в сеть магазинов Дьюти Фри во всем мире. А это поступление валюты в бюджет. И им закрытие производства в Украине - капля в море. Они ее компенсируют на других предприятиях компаний за месяц-два. А кто будет компенсировать бюджету совокупные потери примерно 150 млрд.грн.? Ты и подобные дебилы из своего кармана?
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*** уже 150 млрд.,ты точно идиот,почему американские компании вступили в сговор с российской фирмочкой тедис на украинском рынке.Это не инвесторы,это просто табачная компания захватившая уже имеющиеся производство,если они уйдут,то производством сигарет займутся другие,ничего сложного там нет,не нужно делать этих пророссийских мразей незаменимым.
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Бритиш Американ Тобако, Филипп Моррис, Империал Тобако - почти раши, ну почти. Зебил финансист или экономист? Сколько в экономику страны было выплачено платежей, если налоги по им составляют 48 млрд.грн? Сколько было не закуплено товара и пошло налогов в бюджет из-за невыплаченной зарплаты, сколько было не сделано сопутствующих платежей, и т. д. и т. п. Первый курс в ВУЗах по экономике, студенты это считают в курсовых. 150 млрд. - это минимум.
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Что то ты запаниковал и перешел на демагогию,скажи - ты отрицаешь что тедис российская компания и табачники вступили с ней в преступный сговор?
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Табачникам похеру Тедисы и Медисы. Им насрать на твои влажные фантазии. Они сворачивают и экспорт!. Они уходят, т.к. производство становится убыточным. Работать в минус никто никогда не будет.
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слышь, иконамыст, если сигареты будут завозиться из-за бугра, то все налоговые платежи потекут в бюджет той страны, откуда завезён товар.
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Если,если,если,а если к нам прилетят инопланетяне,то заставят нас курить их травку и опять поступлений не будет,а если трампик станцует гопак на столе в белом доме,то мы разрешим ему продавать настоящий мальборо на нашем рынке и опять поступления сократятся,и так тысячу раз если,говорите пожалуйста о реальных вещах,но не вымышленных.
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а с чего ты решил, что кто-то зайдёт на этот рынок внутри страны с такими налоговыми нововведениями?
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Какие нововведения,щемят российскую компанию тедис обрезая ей колоссальные наценки которая она делает,а табачники решили её позащищать методом тупого шантажа,никуда они не уйдут,потому что знают - их место быстро займут другие,прибыли там высокие,производство не сложное.
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речь идёт о поднятии акциза, что приведёт к контрабасу, тенизации рынка, уменьшению спроса на легальный товар, сокращению производства и отчислений в бюджет. это коснётся любого, зашедшего на рынок, производителя, а не ТД Тэдис.
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Дебил. Харьков и Прилуки уже закрыты, идет консервация производства. В Прилуках подали список уже на 380 увольнений. Общее количество готовящихся увольнений в Прилуках - около 1500 человек только на фабрике. А еще смежники. Плюс компании уже отозвали акцизных марок на 505 и 305 млн.грн.
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Ну так если раньше их все устраивало,то почему эти америкашки закрыли например в Черкассах фабрику,почему их не наказали за сокращение рабочих мест и почему харьковчане и прилукцы не вступились за черкащан,которых вышвырнули на улицу,потому что знали,что количество продукции у них увеличится и что им будет по кайфу работать больше и получать больше,а теперь они ноют,теперь защимили их,но им нужно помогать.
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Это ты дибил ! Объясни , какое отношение к табачным фабрикам имеет закон 1210 ? Это закон о повышении ренты на добычу и экспорт железной руды для металлургических предприятий . Что Табачник курят ? Или это просто шантаж и по барабану о каком законе речь , пипл схавает ?
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Для упоротого дебила один раз расскажу - под шумок в закон заложены нормы о резком поднятии акцизных ставок и о фиксации оптовой стоимости табачных изделий на 90%. Дальше читай сам, или оно из-за поребрика не видно?
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ты уже достал со свой картинкой )) в каждый пост кидаешь )) почем нынче пост за олигархов запостить ?
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Пока вы зебилы не начнете понимать, как устроена реальная экономика и как наполняется реальный бюджет страны - буду ее постить. "Очі бачили, що вибирали, тож їжте, хоч повилазьте".
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забей в поиск забіваем в поіск Как устроена сигаретная мафия в Україне -- Больше чем правда - выпуск от 03.04.2017 і дивимся
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Забиваем в поиск и смотрим как и с каких поступлений платятся зарплаты бюджетникам и субсидии неимущим. Ты еще предложи правительству с алкогольной мафией так-же тупо "побороться", тоже ведь сильно вредно для здоровья.
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18c49ed2 -ніхто не підкаже ,чийого виробництва це сигарети ?)
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Предлагаю отменить все акцизы на раковые палочки и выдавать КАЖДОМУ гражданину Украины с пеленок по блоку сигарет с обязательным условием их выкурить и оплатить стоимость выкуреных сигарет! И так еженедельно!
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Порохоботов ещё нужно заставить их жрать и вставлять их им в их дымящиеся пердачки)
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Можливо,для цього закон і розроблений.
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Ну и добре, контрабас хоть дешевле будет.
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А если я люблю хорошие сигареты? А среди контрабаса их нет. Среди контрабаса одно дерьмо!!!
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Я курю Камель. И они очень хорошие. Ничем не хуже таких же, купленных в другом полушарии. И они гораздо лучше отечественных марок, хоть и дороже. Не зря, видать, дороже.
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Да конечно!
Начиная от дизайна пачки, её изготовления, начинки, производителя и заканчивая ценой - они разные.
Или ты полагаешь, что продаваемый в Украине суррогат за 45 грн в розницу соответствует по качеству американской пачке за 6 баксов в розницу?
Эти раковые палочки в США делает только RJ Reynolds Tobacco Company а в Украине и по всему остальному миру Japan Tobacco по лицензии купленной за 5 ярдов зелени в 14 году и какое говно она туда кладёт, только она и знает.
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Я курил разный кэмел, купленный в разных странах. Различий не заметил.
Хотя более дешёвые наши сигареты отличаю сразу - у них полынный привкус и дерьмом отдают.
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Разница между американскими разительная. Орехового привкуса в японских подделках фактически нет.
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Меня устраивает Кэмел, произведённый у нас - и по крепости, и по вкусу. В других частях света я тоже заказываю через шипчандлера (агента), или в дьюти фри сигареты Camel - и не разочаровался ещё ни разу.
Есть и другие хорошие, в меру крепкие сигареты, но у нас они меньше представлены - а я не люблю менять марку.
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Это как вырвать больной зуб В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 5857 Больно но зато потом будет здоровый рот В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 9675 Присосались к стране как пиявки еще и пугают ухудшением )) Свято место пустым не бывает
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Как устроена сигаретная мафия в Украине - Больше чем правда - выпуск от 03.04.2017
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Так попрохоботов не интересует что бабло выводилось с продаж кацапам. Уникальные идиоты)
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забиваем в поиск забіваем в поіск Как устроена сигаретная мафия в Україне -- Больше чем правда - выпуск от 03.04.2017 і дивимся
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Продажу табачной продукции вообще запретить нужно! Говорю как курильщик с 30-летним стажем. Пусть травятся сами. Будь проклят тот день когда я попробовал эту гадость...
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4 весёлых производителя странным образом продавали свой ядок только одному трейдеру Тедису установив монополию. Теперь получив по наглым мордам, сделали их скорбными и захнюпали разбитым носом про контрабанду. С котрабандой будет бороться таможня, пограничники и налоговая. Это не вопрос хитрожопых производителей и их весёлого торгового дома. При этом другие производители зайти на рынок не могли. Теперь могут. Пусть закрывают свои производства раковых палочек, на их место зайдут другие. Ядком все любят торговать а дебильчики покупать. В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 4326
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Румынам расскажешь про такую чудо-реформу. Вместе посмеётесь. А если честно, то они уже проходил подобное. Тут даже думать не надо. Просто посмотреть как делали соседи. Но ведь у власти сейчас "проффесионалы" им же виднее.
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А шо, Европа. Начнем с малого, сигареты, а там и зарабатывать начнем, как у них, пенсии, конечно не дождемся, так долго не живут. Как говорил один, И ЭТО ПРОЙДЕТ.
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Слуги так "переживають" за здоров'я нації, шо капец
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у чому брехливість цієї фотки ?
+7-15 до ціни на пачку..

хоч гарантована націнка (7 і 13 відсотків -до оптової вартості пачки,а не до теперішньої роздрібної ціни)
і ще абсолютно не врахована поява конкуренції,що зіб"є прибуток Тедісу (фірми -прокладки) у рази..
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щемят хвост ядовитой кобре. правильно. курцы сами посеют нормальный табак и будут с хлебом и недорого.
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думав кинути палити-..прочитав новини--з того всього напився і закурив
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Зеленоботам как не сцы в лицо им всё роса. Сейчас фантики распродадут под 18%. И будет праздник... (Замечали как курс падает а цены нет и даже растут. А ведь бизнесмены понимают что происходит и страхуются). Вы главное побольше пишите что табачники шантажируют. Они и годик могут по-шантажировать. Не платить налоги... Но вы держитесь.
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нарешті цим вилупкам прищипнули кінчика, коли прищепнуть правильно, то і налоги не зменшаться і воні менше буде.
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