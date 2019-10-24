EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1297  38
Все про:Ляпина (310) диджитализация (6)

 В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина

Электронный регистратор расчетных операций Е-Receipt (Е-чек), предлагаемый правительством, станет дополнительной нагрузкой на микро- и малый бизнес.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

"Никто же не против программы, только хорошей. Потому что программисты уже анализировали ту, которую СН разработали (Е-чек). Есть ролики, где они показывают недостатки этой программы. В частности, она вещь в себе. Из нее нельзя ничего импортировать или экспортировать, надо все вручную вносить. Но обычно в лавочках тысяча позиций по 2 штуки, и это типичная картина для микробизнеса. У них просто нет денег на такие большие партии, однако они пытаются увеличить ассортимент, чтобы больше людей к ним пришло и нашло свой товар. Они эту тысячу позиций руками должны вводить в программу и ежедневно вносить изменения. Две штуки продал, зашла другая партия, которую опять надо инвентаризировать, кодировать. Это работа колоссального объема. Кроме того, что это все учет первичных документов, то есть это уже фактически общая система налогообложения. Тогда вопрос: зачем оставаться на упрощенной системе?", - отметила она.

Читайте также: Правительство планирует ликвидировать Госрегуляторную службу, - Ляпина

По мнению Ляпиной, возможные проблемы с РРО дискридитируют саму идею диджитализации:

"Мне очень больно, что тема компьютеризации, новых технологий у нас просто сводится до уровня плинтуса. В результате мы получим ненависть населения к диджитализации. Хотя собственно диджитализация невиновата. Так же как молотком можно построить дом, а можно голову проломить сотне людей. Виноватли  в этом инструмент? Никак. Виноваты в этом те, кто его применяет. Инструмент не является решением общественных вопросов. Он может сделать что-то более быстрым или более простым. Но общественные отношения он не меняет.

Идея диджитализации не нова. Еще Николай Янович Азаров не смог это сделать. Потом не смог это сделать правительство Яценюка. Они тогда приняли решение в конце 2014 года. С начала 2015 году мы предоставляли правительству информацию о тех расходах, которые понесет микробизнес, о схемах эквайринга, которые сегодня работают. Они до сих пор работают. Эквайринг - это плата за передачу информации, но не государству. С каждого аппарата. Говорят, по одной гривне каждый день. Представьте себе: миллион кассовых аппаратов - миллион гривен ежедневно. И это все идет неизвестно кому. Кому? Я не НАБУ, а не ГБР. Я просто смотрю на объективную сторону вопроса. Но это не главная проблема. Это просто схема, которая кому-то дает постоянный поток. Главная проблема, как я сказала, - это нереформированная налоговая.

Читайте также: Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении

Полное интервью с Ксенией Ляпиной читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3155708
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто нова влада планує придушити малий бізнес В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина - Цензор.НЕТ 2072
 показать весь комментарий
 
а ты сними с кассового аппарата разных хитрожопых дельков, и бизнес сам себе апараты поставит! проблема то не в аппарате а в тех кто потом придет следом за аппаратом!!

частично в статье про это и написано!
 показать весь комментарий
 
Перед выборами обещали что будут боротся с ОЛИГАРХАМИ и МОНОПОЛИЯМИ! а после выборов обложили поборами ФОПы, раз ФОПы на монополию не тянут значит ФОПы - это ОЛИГАРХИ!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ух ты! А пани Ксения оказуецца тоже в Свынарник пристроилась, несмотря на то, что Мвыни ее бортанули на выборах
 показать весь комментарий
 
 
Так а как же кассовый аппарат? стыдно ведь без него работать?
 показать весь комментарий
 
 
а ты сними с кассового аппарата разных хитрожопых дельков, и бизнес сам себе апараты поставит! проблема то не в аппарате а в тех кто потом придет следом за аппаратом!!

частично в статье про это и написано!
 показать весь комментарий
 
 
Это был сарказм. В адрес Секты Свидетелей Зелебобика. Они только за торговлю через кассу
 показать весь комментарий
 
 
Зато олигархат иможет спать спокойно со своими офшорами. Налог на вывоз капитала? Неееее...да вы шо на святое покушаетесь. Щемить малый и средний это же так просто, они то хрен сопротивлятся будут. Ублюдки - Слуги Уроды!
 показать весь комментарий
 
 
вы сделали это вместе - каждый раз буду тебе напоминать)))) а так полностью согласен))
 показать весь комментарий
 
Ты работай , не отвлекайся, карамелек сколько сегодня насобирал?
 показать весь комментарий
 
((да ладно тебе - прикольно ведь - как вы любите - по приколу))))
 показать весь комментарий
 
Ладно, не ввели ПнВК, но зато введут ПнКВ - податок на купівлю валюти.
 показать весь комментарий
 
Тобто нова влада планує придушити малий бізнес В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина - Цензор.НЕТ 2072
 показать весь комментарий
 
 
Ні. Пані бреше.
1000 позицій щоденно = 250 тіс.позицій ра рік. При новому мінімумі 2,5 млн.грн. на рік це означає що середня позиція = 10 грн., і всі ці 250 тіс.позицій унікальні і не повторюються. Що це за бізнес такий що мажє 250 тис. унікальних торгових позицій по 10 грн.?
Тобто вона тупо бреше.
 показать весь комментарий
 
понимаешь, иногда когда человек врет, и это проверяется простым расчетом на уровне 4 класса школы, "пояснення" можно и не слушать. От ее "пояснення" правила арифметики не изменятся.
 показать весь комментарий
 
Прочитай, бо нижче людина надала конкретику її слів.
 показать весь комментарий
 
тут, я с вами, не согласен - самое главное как по мне - это учет,первичные документы и кассовая дисциплина,за которую будут штрафовать и это не за не выданный чек
 показать весь комментарий
 
это понятно, но речь не о том а о том что пани со своим примером конкретно сбрехала. Может по сути она и говорит правильно, но с примером облажалась.
 показать весь комментарий
 
все может быть - тут другое - он врет ,а это конкретно - не буду трогать и тут же делает все наоборот и быть налоговому Майдану это уже однозначно
 показать весь комментарий
 
Перед выборами обещали что будут боротся с ОЛИГАРХАМИ и МОНОПОЛИЯМИ! а после выборов обложили поборами ФОПы, раз ФОПы на монополию не тянут значит ФОПы - это ОЛИГАРХИ!!
 показать весь комментарий
 
 
А ФОпи обирали Слуг. Тепер ці дрібні бізнесмени мають зелений геморой.
 показать весь комментарий
 
 
логично, но я всегда говорил пофигу кого выбираешь вопрос ты можешь после выборов контролировать того кого выбрал или нет! Поэтому не надо расказывать что не тех выбрали надо рассказывать про механизмы контроля и влияния со стороны избирателей!

Вот пример с теми же ФОПам что власти не згали что много людей против? ЗНАЛИ! почему наплевали на желания людей? ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ НИЧЕГО ИМ СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ! А надо чтобы было так, наплевала власть на людей.... включается процедура выражения не доверия и через месяц власть уже не власть и идет лесом! вот был бы такой механизм и власть бы уже на изюирателей не плевала бы!!
 показать весь комментарий
 
 
Справа в тому, що зебіли на Цензорі переконували усіх в своєму контролі такої нової влади. Тепер ховаються і не хочуть відповідати за свій вибір.
 показать весь комментарий
 
 
Та нехай діджиталізовують...
Треба лохів виховувати.
 показать весь комментарий
 
 
А вы говорите Ляпина дура. Она не в курсе, что есть в мире. Ей некогда...
В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина - Цензор.НЕТ 6840
 показать весь комментарий
 
 
а в мире инспектор налоговой то же на бентли ездит, на том самом бентли на который ему с официальной зарпалты 20 лет копить!!
 показать весь комментарий
 
 
Саша, это ты еще не видел Челябинск В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина - Цензор.НЕТ 5238
 показать весь комментарий
 
я помню - слов нет - а про алкоголь пример - умирать в Афганистане можно было с 19 лет после после 6 месяцев в армии ,а пить с 21 - факт
 показать весь комментарий
 
Чтобы чтото работало нужно начинать делать, а не кричать "Все пропало!". А то экспертов навалом, а работы нет.
 показать весь комментарий
 
ой, а что вы в этом понимаете? вылезли с лозунгами комментировать! вы по делу пишите, тут вам специалист на пальцах все показывает, у нас постоянно придумывают "улучшения" и дупля не отстреливают как это будет работать на местах.
 показать весь комментарий
 
Унылая тётя и,не побоюсь этого слова - депрессивная. С такими не работают,таких отправляют на пенсион.
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется, что закон об РРО для мелкого бизнеса придумали те, кто хочет как можно быстрее избавиться от ЗЕ команды. Ведь последствия этого закона очень плохо отразятся не только на ЧП-шниках, но и на покупателях. Потому что для применения РРО ЧП-шнику придется нанять (или обучить) специалистов по работе с РРО (стоимость такого специалиста гораздо выше, чем обычного продавца), заплатить за интернет (данные с РРО должны передаваться в налоговую только по интернету), купить само устройство, ежемесячно платить за его тех.обслуживание и еще нанять бухгалтера для ведения полного учета. Все эти расходы мелкий бизнес, конечно, включит в цену товара и... цены станут выше, чем в больших супермаркетах! Придется закрывать бизнес. А народу придется все покупать в больших супермаркетах, которые не имея конкурентов в виде мелкого бизнеса тут же повысят цены! И когда пенсионер не сможет даже купить хлеба по доступной цене в киоске, то и он выйдет (ФОПЫ там уже будут стоять) на майдан против президента и его команды! Неужели Зеленский этого не понимает?!!!
 показать весь комментарий
 
в 1 с ку как товар заносится? автомтом что ли? и все работют
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх