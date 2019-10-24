 В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

"Никто же не против программы, только хорошей. Потому что программисты уже анализировали ту, которую СН разработали (Е-чек). Есть ролики, где они показывают недостатки этой программы. В частности, она вещь в себе. Из нее нельзя ничего импортировать или экспортировать, надо все вручную вносить. Но обычно в лавочках тысяча позиций по 2 штуки, и это типичная картина для микробизнеса. У них просто нет денег на такие большие партии, однако они пытаются увеличить ассортимент, чтобы больше людей к ним пришло и нашло свой товар. Они эту тысячу позиций руками должны вводить в программу и ежедневно вносить изменения. Две штуки продал, зашла другая партия, которую опять надо инвентаризировать, кодировать. Это работа колоссального объема. Кроме того, что это все учет первичных документов, то есть это уже фактически общая система налогообложения. Тогда вопрос: зачем оставаться на упрощенной системе?", - отметила она.

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По мнению Ляпиной, возможные проблемы с РРО дискридитируют саму идею диджитализации:

"Мне очень больно, что тема компьютеризации, новых технологий у нас просто сводится до уровня плинтуса. В результате мы получим ненависть населения к диджитализации. Хотя собственно диджитализация невиновата. Так же как молотком можно построить дом, а можно голову проломить сотне людей. Виноватли в этом инструмент? Никак. Виноваты в этом те, кто его применяет. Инструмент не является решением общественных вопросов. Он может сделать что-то более быстрым или более простым. Но общественные отношения он не меняет.



Идея диджитализации не нова. Еще Николай Янович Азаров не смог это сделать. Потом не смог это сделать правительство Яценюка. Они тогда приняли решение в конце 2014 года. С начала 2015 году мы предоставляли правительству информацию о тех расходах, которые понесет микробизнес, о схемах эквайринга, которые сегодня работают. Они до сих пор работают. Эквайринг - это плата за передачу информации, но не государству. С каждого аппарата. Говорят, по одной гривне каждый день. Представьте себе: миллион кассовых аппаратов - миллион гривен ежедневно. И это все идет неизвестно кому. Кому? Я не НАБУ, а не ГБР. Я просто смотрю на объективную сторону вопроса. Но это не главная проблема. Это просто схема, которая кому-то дает постоянный поток. Главная проблема, как я сказала, - это нереформированная налоговая.

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