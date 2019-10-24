 ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро

Такое решение ЕСПЧ принял в четверг, 24 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд постановил, что ответственное государство (Украина. – Ред.) должно выплатить заявителю в течение трех месяцев следующую сумму", - заявили в ЕСПЧ.

В частности, Штепе должны выплатить 2600 евро за нематериальные убытки и 1000 евро за судебные расходы и сборы.

Европейский суд определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

В то же время это решение еще может быть обжаловано Украинским государством.

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Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.