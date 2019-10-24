 ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро

Такое решение ЕСПЧ принял в четверг, 24 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Суд постановил, что ответственное государство (Украина. – Ред.) должно выплатить заявителю в течение трех месяцев следующую сумму", - заявили в ЕСПЧ.
В частности, Штепе должны выплатить 2600 евро за нематериальные убытки и 1000 евро за судебные расходы и сборы.
Европейский суд определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.
В то же время это решение еще может быть обжаловано Украинским государством.
Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
скоро за наклейку ЗЕ! будут бить ничего не спрашивая
Лукаш коли повернулася ще у 2015. А арбузов не приїздив, не забирав свої гроші ? Труханов, кернес, добкин, вілкул сіли за грати ? Єфремову винесли вирок ? Хтось взагалі із топ-корупціонерів ригів сів за грати ? Навіщо, якщо петя з ними продовжував бізнес після Майдану :
27.06.18 Суд скасував арешт майна
і вкладів екс-міністра фінансів Колобова
https://ua.censor.net.ua/news/3073655/******************************************************************
2 лютого 2017 Фірми Порошенка
й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
Фірма міністра екології в
уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям
президента Петра Порошенка та його оточення.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
СБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп Луценко https://lb.ua/news/2018/12/19/415432_sbu_snyala_ahmetova_efremova.html
14.12.18 Печерський суд за
місяць зняв арешт щонайменше з 26 рахунків фірм оточення Януковича
https://censor.net.ua/ua/news/3102367/pecherskyyi_sud_za_misyats_znyav_aresht_schonayimenshe_z_26_rahunkiv_firm_otochennya_yanukovycha
а уже должны... офигеть, как все по-прикольно! но не смешно... чёйто!
За убийства не сажают,за кражу не сажают,а за патриотизм сажают
похоже,следующий Президент будет максимально проукраинским - настолько,насколько это вообще возможно..
..ну що СТАДО?..вибрало?...
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