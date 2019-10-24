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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европейский суд по правам человека (633) Штепа (132)

 ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить бывшей городской голове Славянска Неле Штепе 3600 евро.

Такое решение ЕСПЧ принял в четверг, 24 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд постановил, что ответственное государство (Украина. – Ред.) должно выплатить заявителю в течение трех месяцев следующую сумму", - заявили в ЕСПЧ.

В частности, Штепе должны выплатить 2600 евро за нематериальные убытки и 1000 евро за судебные расходы и сборы.

Европейский суд определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

В то же время это решение еще может быть обжаловано Украинским государством.

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Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155703
 
 
 Топ комментарии
 
Наша правовая система -это бардак и ужас Эту Штепу судили за сепаратизм 5 лет и так ничего и не высудили. Жах,жах,жах.
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...и деньги эти взять с "генитального плокулола" луценко в двойном размере.
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Наша правовая система -это бардак и ужас Эту Штепу судили за сепаратизм 5 лет и так ничего и не высудили. Жах,жах,жах.
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Нужно еще выплатить штраф толику петушарию, за то что с него Порошенко шапку снял!!! ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро - Цензор.НЕТ 2523
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Почему, она высудила. Жаль, что маленькая сумма, могли бы и больше.
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ето штраф токо за нарушеніє сроков, а за само дєло прєдстоіт виплачівать міліонниє сумми
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подякуємо петрику за файну судову "реформу"
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ні до чого! мені до плоту те, що каже європейський суд, якщо "реформований" парашенківський суд не засудив штепу-дурепу
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Тепер на черзі Порошенко, якому нова влада теж буде платити, але сума буде значно більше.
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доставалка уже отпала
скоро за наклейку ЗЕ! будут бить ничего не спрашивая
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Кто будет бить? Согласно опросам в Украине уже 80% ЗЕлеботов.
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Опрос проводили среди сотрудников 95 квартала.
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на черзі парашенко,но у же без права залога,как свинярчуку...
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Твій петя ще не нажерся за 5 років мародерства ? А через судову "реформу" твого парашенка за грати не сів жоден топ-корупціонер, жоден риг чи сепаратист
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Зато при твоем честном и порядочном , но конченном кремлевском ***** зелебобе в страну вернулись "честные" коррупционеры- беня кАлоПомойский, портнов, шарий, лукаш, и десятки других таких же как ты мерзких сук, которые боялись при "барыге" слово сказать из *********, сидели там под лавкой. С чего бы это они выползли именно при вашем продажном и ссыкливом вазелине? бабушка беня беззастенчиво грабит Украину и еще **** глумится в открытую, но тебе, падаль, это же нравится? богдан стал у корыта вместе в рыгами, безбожно грабившими страну с яныком, и продолжает свое дело с размахом сейчас. Скоро ваш ********** сюда пригласит януковоща, моторыл и всяческих гиви- пусть таких как ты, ущербных и дальше е...т, урезали твои "порядочные" рукамиводители все соцвыплаты, зарплаты учителям, субсидии, расходы на здравоохранение, пенсии, армию, денег говорят нет. А как же "вору" Порошенко на все хватало??? а? и еще в госрезерв заложили 22 милрд. доллара, а ваша гнойная зеленая бубочка, уже прожрала со своим шакальским выводком кучу бабла из резерва. Поэтому хватит тут ...издеть, говно ты конченное. Иди лижи путлеру опу- твоя задача по жизни такая.
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Правильно,с зебильными идиотами только так и надо.
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безідейні петерасти 2014 (54%) перекваліфікувалися в зебільних ідіотів 2019 (73%)
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Ще тобі скажу- я за зелемойшу не голосував. Це така ж банда що й вальцманат. І риги повиповзали не за зеленого українофоба а набагато раніше ! Бізнес ригів злочевського, юри єнакієвського процвітав під час правління Мародера. Реформовані парашенком суди зняли арешт з рахунків фірм янукодли, а сбу зняла всі звинувачення, всі справи проти ригів закриті вірними псами мародера - шокіним і луциком. Тож ущербне- це ти, кончений петерасте, второпало ? посмоскчи рАшенку, безідейний лакузо, може знудить!

Лукаш коли повернулася ще у 2015. А арбузов не приїздив, не забирав свої гроші ? Труханов, кернес, добкин, вілкул сіли за грати ? Єфремову винесли вирок ? Хтось взагалі із топ-корупціонерів ригів сів за грати ? Навіщо, якщо петя з ними продовжував бізнес після Майдану :
27.06.18 Суд скасував арешт майна
і вкладів екс-міністра фінансів Колобова
https://ua.censor.net.ua/news/3073655/******************************************************************
2 лютого 2017 Фірми Порошенка
й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
Фірма міністра екології в
уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям
президента Петра Порошенка та його оточення.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/

СБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп Луценко https://lb.ua/news/2018/12/19/415432_sbu_snyala_ahmetova_efremova.html
14.12.18 Печерський суд за
місяць зняв арешт щонайменше з 26 рахунків фірм оточення Януковича
https://censor.net.ua/ua/news/3102367/pecherskyyi_sud_za_misyats_znyav_aresht_schonayimenshe_z_26_rahunkiv_firm_otochennya_yanukovycha
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...и деньги эти взять с "генитального плокулола" луценко в двойном размере.
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Так досудятся, что будут ей по жизни должни...за наш счет.
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пздц. ** тв*** ма***. Вот и приплыли. Скоро Украину признают террористическим государством напавшем на свободные молодые республики
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Государственного строя уже тогда не было так как Януковощ оказался предателем работавшим на окупантов и подписал с врагом договор о вводе иностранных росийских войск для уничтожение Украины и украинцев.
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Это тебе так по прямому или 5 сказали?)))
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Какие статьи Европейской конвенции в отношении этой раскрашеной коровы были нарушены? Кто понесет за это ответственность. Видимо никто. Если попытаться посадить за явные косяки,а потом выпустить,то даже ЕСПЧ о@уевает.
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так вроде бы ж ее дело еще рассматривают...или нет?
а уже должны... офигеть, как все по-прикольно! но не смешно... чёйто!
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Страна идиотов
За убийства не сажают,за кражу не сажают,а за патриотизм сажают
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порушили процесуальні терміни - затянули дєло - за це і штраф
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Вибачитись перед гарним хлопцем - Костєй Саприкіним
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... забыли дорисовать 0000 нулья , никрасива
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неслабый такой плевок в лицо Украины..
похоже,следующий Президент будет максимально проукраинским - настолько,насколько это вообще возможно..
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У разі, якщо Моніка таки не виконає плани мордору.
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Может Европа даст Штепе и Гиркину политическое убежище?
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Мізками там і не пахне. Там один ходячий шлунок з очима.
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Это замечательно! Старой бандарше Украина выплатит 3666€ на похороны. Ещё и на прическу хватит, будет лежать с крутышами, вся из себя красивая.
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нада било гасіть сходу - бєз суда і слєцтвія - і хороніть нє прішлось - собакі опріходовалі б
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А я говорил уже давно что проще и дешевле было по пуле каждой етой тваре раздать еще в 2014 и Украина уже жила бы совсем другой жизнью. Теперь 50 лет будем расхлебывать за свою либеральность и миролюбие.
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Так не дмвно. Кабмін он вже зобов'язує визнавати довідк ОЛДРОчерів з двуглавими курками! За це полягля Небесна Сотня? Чи тисячі воїнів? Тяжко уявити більшої ганьби, як ту, яку несе цей зелений вертеп.
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я вже не дивуюся...при вові усяка хєрня річ звична
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Представляю,что этот суд насчитает тем сепарам,которых мы так стремимся побыстрее вернуть в Украину. Наши внуки ещё на них работать будут ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро - Цензор.НЕТ 9294
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скоро ЯНУКОВИЧУ !
..ну що СТАДО?..вибрало?...
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А шо вы хотели, шестой год судят, вот и Ефремову выплатят, за 4 года. человек сидел, а суда так и не было. Сопли надо жевать по быстрей.
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это прекрасно..., то как судили эту, извините за выражение, даму, больше походило на цирк с конями, так что эти деньги - плата за билет в первый ряд....
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Вижу одно - Украина перестала быть Золушкой. Что следующее? Суд с Газпромом, и просер там.
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А овощу то вообще бюджета не хватит компенсировать его страдания,он пять лет бедняга страдал без своего золотого унитаза. Навыбирали сцуки,спасибо! А нашим воинам хоть амнистия будет,нет?
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А давайте скажем, что в отношениях с этой ***** мы безответственное государство и платить ничего не будем.
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Тааак! На черзі - сепар єфремов. Цікаво, скільки євро ця ГНИДА забажає викачати з України? Сивочолий хряк і його кумець Югга, зробили все, щоб сепари не сіли... "Дякуємо", суки ви продажні!
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Неля: "Слава портновському процесуальному кодексу!"
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зебіли, до речі, а чому ви в турборежимі не збираєтесь міняти портновський кодекс, який захищає передовсім обвинуваченого, а не постраждалих від злочину осіб!???
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Мотороллу вообще канонизируют,а улицы Небесной Сотни переименуют в гиви и проспекты захараста. Сразу бы сдались этому кусочку бамбаса,хоть бы людей столько не убили.
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Може, і собі щось скоїти на зразок Штепи - 3600 євро на дорозі не валяютьсяЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Штепі 3600 євро - Цензор.НЕТ 3242
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Где этот идиот без диплома?Удрал к англицкому логопеду?Пусть гаденыш платит со своего кармана,придурок политический ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Штепі 3600 євро - Цензор.НЕТ 529
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А чому ж зелена падла не перереформовує?
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Вот пусть Порошенко и выплатит ей из своего кармана как последний лох и лузер.
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з пять лет сучий потрох так и не смог посадить суку. и его проколы ( а прокол ли?) теперь бздюхатые олухи будут валить на зелю
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На твоего зелю и валить ничего не надо,сам обсирается по уши.
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он мой как и твой, но у тебя еще на содержнии шоколадодупый, не збывай.
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Не тринди,ты один из самих зачетных зелелизов на цензоре.
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...так,с её слов, "ребята данецкие" в Славянск зашли..Гиркин до сих пор-гражданин Украины..Чего её гнобить..Героя,как и Наде!!
.
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не понимаю зачем выплачивать Штепе деньги по решению суда ЕСПЧ. ***** же не выплачивает Украине деньги по решению етого же суда да и по Юкосу и другим тысячам судов за нарушение прав человека. И за ето ***** ничего нет. Отсюда вывод что посылать нах. етот суд туда куда же и послал его *****.
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Дебилы *баные,скоро яныку,компенсацию платить будем.
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