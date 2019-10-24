 "Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова

"В первую очередь мы должны содержать себя сами. Что для этого должно сделать государство? Не облагать налогом нижний уровень доходов на каждого члена домохозяйства. Это основа социальной политики. Первый доход никто не должен ни у кого забирать, никакого налога с минимальной зарплаты или с честного прожиточного минимума. И мы на этот доход должны себе все обеспечивать", - сказала она в ходе трехстороннего круглого стола на тему: "Будущее пенсионной системы в Украине" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам нардепа, если этих средств не хватило, то в этом случае "вступают в силу наши дети, наша местная власть и государственная власть".
Третьякова подчеркнула, что такая помощь государства должна существовать как помощь в случае тяжелых жизненных обстоятельств.
"Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - добавила она.
её нам с марса не присылают.
хочет народ волшебную палочку - ему обещают волшебную палочку
до тех пор и власть такая, какая есть и другой не будет
P.S. А теперь насладимся воем зебобиков: "Это был неправильный зебилизм!!!"
По поводу назначений в РНБО двоих кварталовцев. Это хорошо и прогнозируемо. Это говорит о том, что кадров нет. Совсем. Есть только те, которые из квартала и лиги смеха, но они скоро кончатся. В масштабах страны их не хватит. И часть из них окажется идиотами. А других нет.
и ездить туда подписывать сдачу
крым захватили
но тем не менее это называется грабежом, а не сдачей карманов.
и отчего развернули корабли когда сдавали 2 корыта и буксир?
Как люди могут себя обеспечивать, если на рынке труда рабочих мест с достойной зарплатой очень мало? Ну а само государство своим бюджетникам тоже платит сущие копейки.
ты можешь отказаться от услуг жкх
он как псевдомайдановец и типапатриот загнал цены под потолок
цену на газразмеры жилья.
це ти її туди вибрав
Одна шайка-лєйка обраних.
В мене претензії до цієї неукраїнської служки щодо її ініціативи про відміну пільг воювавших з рф.
на посаду призначають ті, кого ти вибрав
Нас, "ЗЄbill-ів", так просто не розкусиш. Ми, "ЗЄbill-и", ще змусимо таких 133-дурнів понервувати На те ми й "ЗЄbill-и".
Але нічого, з цим можна жити
Тетя не хочет для экономии бюждета отменить льготы афганцам, воевавшим за Кремль?
Совок она любит больше.
Третьякова Галина Миколаївна (нар. 21 січня 1963, Новокубанці Цілиноградської (нині - Акмолинської) області Казахська РСР)
Но не материальных,
а потребностей в безопасности и справедливом суде.
Всё остальное человек должен добыть себе сам,
если он не калека, естественно.
Як можна було голосувати за "Слугу народа", якщо у першій сотні там було 76 євреїв?
це просто пілотаж вищого сволочізма , коли максимальна сума налогообложения 40 000, а все що вище--- як офшор т.е без податку.
Слухайте, в тих комітетах соцполітики і у керівництві такого ж міністерства є бодай хтось, хто в останні роки працював у рай. чи міському управлінні праці і соц.політики, працював, а не керував? Хто з них бачив безкінечні щоденні багатомісячні черги за субсидіями і т.п? І дійсно розуміє, яка Людині потрібна допомога? Не красивими словами, ********* смартфонами, а гідною пенсією і зарплатою...