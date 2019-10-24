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Все про:ГПУ (9418) Зеленский (3421) увольнение (1738) Горбатюк (387) Рябошапка Руслан (169)

 Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк

Уволенный руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что в августе у него была оптимистическая встреча с президентом Владимиром Зеленским и нынешним генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом Горбатюк рассказал на брифинге 24 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Я встречался с президентом в августе и рассказал о всей проблематике, о результатах расследования. Она завершилась, на мой взгляд, довольно оптимистично с пониманием того, что дела должны расследоваться и препятствия, которые есть, должны быть устранены... На этой встрече присутствовал и нынешний генеральный прокурор, которому президент сказал предоставить всю эту проблематику и шаги для ее решения. То есть я ее предоставил и генпрокурору, и заместителю Чумаке. Ничего по этой проблематике за 1,5 месяца решено не было ", - заявил Горбатюк .

По его словам, конкретные шаги на встречу не были сделаны.

"Кроме обещаний, что департамент для расследования майдановских дел должен быть создан", - отметил Горбатюк.

После этого, по его словам, дальше только кормили обещаниями о создании департамента по делам Майдана.

Напомним, 23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное. "Мы работаем исключительно на основании переходных положений УПК. Но генеральный прокурор додумался приравнять следователя к прокурору в этой ситуации и издать приказ, который является абсолютно незаконным. Конечно, буду обжаловать, реагировать. В том числе заявление о преступлении писать, потому что этот беспредел", - считает Горбатюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155699
 
 
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Чего только стоит "новый" министр МВД, не то что старый коррупционер любящий поживиться на рюкзаках. Оптимистично
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Интересно говноквартал шутит над этим? Есть не зебилы смотрящие эту дичь?
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Ну гончарног вчера переплюнул жеж квартал когда сказал, что нужно верить Зе! и доставать кровное бабло из под подушки. То-то я сегодня утром не видел очереди зомби-зебилов с сумками шоб бабло несли на депозиты Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8840
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Хорошая шутка... откуда у зебилов деньги!? Нонсенс!
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Я этим пальцем на рояле самого зеленского крышку поднимал
Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3942

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Жираф большой - йому видніш........? А, взагалі-то, результатів НЕМАЄ по Майдану, то, вроді у відставку треба..... Тільки результат, а не болтовня 5 років!
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Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк
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Звичайно, що звільнення від зебілів є оптимізмом.
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73/43%зебілні оптимісти, ви зробили це разом!
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