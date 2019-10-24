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 Политика Украины
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 Украина будет признавать свидетельства ОРДЛО о смерти и рождении, - постановление Кабмина

Кабинет министров 23 октября принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированном Донбассе.

Решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Согласно ему, специальная комиссия признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе грозят прекратить выплаты пенсий жителям, не сдавшим украинские паспорта, - ГУР

В правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов с ОРДЛО не означает признание власти оккупантов.

При принятии решения министры учитывали положения "Намибийских исключений" ООН, а также закон Украины от 18 января 2018 года № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Источник: https://censor.net.ua/n3155698
 
 
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а "паспорта" ордло - следующий шаг узеленских, с 1 января 2020??
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п.с. признавая ЛЮБЫЕ документы ордло - зеленский и Ко тем самым легитимизирует ордло. И не важно какие документы, один документ - уже достаточно...
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это да..там еще и печати с двухголовой курицей..эх, Моника Моника..
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А сепаров - участниками боевых действий. Хуже-то не будет. Уже хуже некуда.
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и признаем скоро инвалидность с выплатами по ранению дырявых вояк...капец ***
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Инвалидность боевикам мы уже платим. Ахметов и Бойко оформляют раненных боевиков на своих заводах задним числом.
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Решение местных судов пусть еще признают
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Чтобы получать пенсию и социалку в Украине там перестанут умирать и будут только рождаться.
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Т.е. зебобики, коственно, признают ЛЫНЫРЫ и ДЫРЫ???
А как иначе понимать???

Предатели!!!
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Значит, скоро и удостоверение УБД от ОРДЛО Зе признавать прикажет...
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Там нашы люди?
А пенсионные свидетельства как-же?
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от вже і жаб'ячі свідоцтва почали визнавати!
незабаром зюзя з чепушилою будуть в десна лупашитись
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Пособия значит при рождении ребенка иеррористам из моего кармана будут платить или со счетов кипрской офшорной компании ТОВ"Квартал 95"?
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И без постановлений кабмина куча всего признаётся.
Например, разве правоохранители, суд не признаёт надлежащим доказательством найденную ксиву о принадлежности владельца к какому-то органу власти ОРДЛО или к вооруж. формированию? - Конечно признаёт - и постанова никакая не требуется.
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ви продовжуєте себе запитувати: зрадники вони, чи просто довбні?
а яка різниця? наслідки однакові!
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Це означає офіційне визнання ДНР-ЛНР. Зеленський - зрадник.
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Афигеть. тоесть Украина фактически признает печати, подписи и документы выданные террористами? Занавес Украина будет признавать свидетельства ОРДЛО о смерти и рождении, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 5220
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

А пособия "в связи с утратой кормильца" семьям зашкваренных лугандонских опочленцев не нужно выплачивать? Может льготы "героямнаваросии"? Там как раз "Канистра" (прим. бывш. шлюха уничтоженного российского террориста "мотороллы") очень нуждается в помощи!
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А где все зебилы делись? Кто это сделал разом, а?
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После етого любой европейский суд тем более наш Пещерский или Оболонский вам докажет что Украина признала днр и лнр
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Как говорил *****, курочка по зернышку тук-тук-тук... шаг за шагом, признание за признанием, и привет родной советский союз.
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Чего все так возбудились?Ну а как еще вести учет своих граждан?В ОРДЛО ведь украинские граждане живут?)После деокупации,все,рожденные на этой территории должны получить украинское гражданство.Государство ведь для людей существует)
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Повзуча легитимізація діри. Вітаю всіх...
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