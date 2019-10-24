 Украина будет признавать свидетельства ОРДЛО о смерти и рождении, - постановление Кабмина

Решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.
Согласно ему, специальная комиссия признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.
В правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов с ОРДЛО не означает признание власти оккупантов.
При принятии решения министры учитывали положения "Намибийских исключений" ООН, а также закон Украины от 18 января 2018 года № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
А как иначе понимать???
Предатели!!!
А пенсионные свидетельства как-же?
незабаром зюзя з чепушилою будуть в десна лупашитись
Например, разве правоохранители, суд не признаёт надлежащим доказательством найденную ксиву о принадлежности владельца к какому-то органу власти ОРДЛО или к вооруж. формированию? - Конечно признаёт - и постанова никакая не требуется.
а яка різниця? наслідки однакові!
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
А пособия "в связи с утратой кормильца" семьям зашкваренных лугандонских опочленцев не нужно выплачивать? Может льготы "героямнаваросии"? Там как раз "Канистра" (прим. бывш. шлюха уничтоженного российского террориста "мотороллы") очень нуждается в помощи!