 Украина будет признавать свидетельства ОРДЛО о смерти и рождении, - постановление Кабмина

Решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Согласно ему, специальная комиссия признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.

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В правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов с ОРДЛО не означает признание власти оккупантов.

При принятии решения министры учитывали положения "Намибийских исключений" ООН, а также закон Украины от 18 января 2018 года № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".