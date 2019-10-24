 Оккупанты на Донбассе грозят прекратить выплаты пенсий жителям, не сдавшим украинские паспорта, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны соо ссылкой на данные ГУР.

"Для создания электронной базы данных уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы квазиобразований. При этом, пенсионерам уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта", - сказано в сообщении.

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Кроме того, российским оккупационным командованием обобщается информация о военнослужащих 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, которым по разным причинам отказано в получении паспорта гражданина России, для увольнения их с военной службы до конца с.г.

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.