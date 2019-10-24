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 Оккупанты на Донбассе грозят прекратить выплаты пенсий жителям, не сдавшим украинские паспорта, - ГУР

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начали очередной этап кампании паспортизации населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны соо ссылкой на данные ГУР.

"Для создания электронной базы данных уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы квазиобразований. При этом, пенсионерам уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта",  - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР. ВИДЕО

Кроме того, российским оккупационным командованием обобщается информация о военнослужащих 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, которым по разным причинам отказано в получении паспорта гражданина России, для увольнения их с военной службы до конца с.г.

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3155696
 
 
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Готовятся к выборам по формуле ЗЕшмайера?
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Оккупанты на Донбассе грозят прекратить выплаты пенсий жителям, не сдавшим украинские паспорта, - ГУР

.................
то все правильно, нічого їм ще й українську пенсію отримувати, ось тільки паспорти нехай в Україну здають, а не бойовикам
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пенсию кацапы уже перестали платить лугандонам- и это замечательно..лугандония очень бысто полюбит Украину, когда лишится кацапских денег..
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Одобряю, нашим керманычам не хватает мужества прекратить платить украинскую пенсию. Может, орки помогут в этом вопросе.
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ничесе! халява как бы заканчивается? а то и тут и там и Красный крест..и ренатлеонидович))))
даааа... поставили перед непростым выбором кормильцев...))))
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