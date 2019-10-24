 НАПК сообщит НАБУ о декларировании недостоверных сведений гендиректором "Борисполя" и главой Полтавского облсовета на 14,7 млн грн

Как сообщается на сайте НАПК, Рябикин в декларации указал недостоверные сведения о находящемся в его собственности стояночном судне "Рапан" и полученном им доходе от предоставления имущества в аренду. Он также не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери), а также не упомянул о принадлежащих дочери нежилых помещениях и автомобиле, а также о полученном ею доходе от занятия предпринимательской деятельностью. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 10,6 млн грн, передает Цензор.НЕТ.

Демьяновский не указал в декларации сведения о своих и супруги корпоративных правах и недостоверно указал размер полученных ими доходов. Кроме того, он отметил недостоверные сведения о жилом доме, принадлежащем супруге на праве собственности. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 4,1 млн грн.

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Беленький привел недостоверные сведения о наличии корпоративных прав, принадлежащих ему на праве собственности. Кроме того, он не сообщил о собственных средствах, размещенных на банковских счетах. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 750 тыс. грн.

"Обоснованные выводы о признаках уголовного преступления будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.