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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9418) увольнение (1738) Горбатюк (387)

 "Два президента, один премьер, 11 министров, глава СНБО и его зам, главы ГПУ и СБУ", - Горбатюк рассказал, кому его департамент успел предъявить подозрения. ВИДЕО

Глава департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, которого уволили в связи с реорганизацией, рассказал о результатах работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Горбатюк напомнил, что сотрудники департамета спецрасследований занимались "майдановскими" делами и преступлениями бывших высокопоставленных чиновников.

"В общем, мы в "майдановских" делах сообщили о подозрениях 440 лицам, в суде - 298 обвинительных актов, имеем 57 приговоров... По преступлениям чиновников: мы сообщили о подозрении 156 лицам, в суде 87 обвинительных актов. Если не сухими цифрами, то нашим подразделение сообщено о подозрении двоим президентам, премьер-министру, 11 министрам, главе СНБО и его заместителю, генеральному прокурору, главе СБУ...", - сказал Горбатюк.

Видео 112

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3155694
 
 
 Топ комментарии
 
Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
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зебилам не понять, вы все там то "про себя, то под себя" "Два президента, один премьер, 11 министров, глава СНБО и его зам, главы ГПУ и СБУ", - Горбатюк рассказал, кому его департамент успел предъявить подозрения - Цензор.НЕТ 7700
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Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
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Ыканамическое прАцветание при монике:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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А причем тут Горбатюк? Чи ты так, про себя.
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зебилам не понять, вы все там то "про себя, то под себя"
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Читай тему, а то не заплотют. Главное ГАВКНУТЬ, а куда и зачем не важно.
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у зебила леха косой НАСТОЛЬКО прямая единственная "извилина" - что он помнит только название статьи, да и то - когда видит его перед глазами "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 6381
Что-то другое помнить, и тем более осмысливать в этот момент - зебил леха косой не в состоянии "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 9451
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Зебилы не мои кумиры, к сведению, а если ты дебил, то осмысливай по теме сразу, а то завтра начнешь осмысливать сегодняшнее, понимаю, тупо доходит, ПРИТОРМАЖИВАЕШЬ.
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не удивлен, что ты не просто притормаживаешь, но и на долго зависаешь и тупишь - если тема статьи и коментов не совпадают. как сейчас) все вы зебилы-тролли этому соответствуете)
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"...57 приговоров....". Огласите весь список пожалуйста.
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А шо там оглашать? Всякая мелочь типа провiдний спецiалiст районного управления в делах малообеспеченных.
Чи вы думаете, шо дело уровня Грымчака они б не пропиарили? Сомневаюсь...
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Порох тогда еще не был президентом. Не трогайте Ющенко и Кучму. Ведь не кому будет подписовать формулу штангенциркуля
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По чиновникам не очень понятно, актов до Х.... , а приговоров ноль.
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приговоры выносит суд, а не прокуроры, зебилы))
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Если суд не выносит, значит доказательной базы нет. Только не говори о судьях, это ДЕТИЩЕ Пэтрухы.
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зебил, для суда нужен полный пакет, ВСЕ доказательства - а они не валяются на дороге. Даже на Западе такие дела расследуются до десятка лет. Более того, такие дела рассматривает не окружной суд..
Впрочем, для зебилов это СЛИШКОМ сложные вещи... Вот и моника зелюк, "юрЫст" думал что "президент сажает":D
"Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 7924
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Даун порохососный, ты этой шнягой корми своих конфетных прихлебателей и расследуйте "дела" хоть тысячу лет, всё без толку. Зато бабла ваш Горбатюк наотжимал под видом борьбы против преступлений Майдана не хило! Жрите свои рошенки разом с Горбатюками.
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зебил, ты обиделся за лоховство моники щмаркли?)) ну, поплачь, поистери.. всё ж таки твоя моника не слишком от тебя отличается в тупизен "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 4531 "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 378
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Во, БЛ....... ь, проснулся. Теперь можешь просвещать, такие не валяются на дороге, разве, что на обочине.
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браво, зебил! наконец-то до тебя ДОШЛО понимание важности просвещения, а не зависания у зомбоящика с г+г).. мы верим в тебя - еще полгода, и ты научишься мыть руки после работы на обочине "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 5667
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Ну и ДЕБИЛ, напишу крупно, не доходит. За ЗЕ не голосовал, 1 + 1 ну, совсем не смотрю, а шо важно мне, не тебе, примороженному судить. Это я так, от скуки с тобой перебросился, как то веселит. Но, быстро ты поднадоел. Прости.
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а, это ты типа сейчас "не голосовал", но всю весну и лето орало за монику зе?))
пля, зебилы.. вас таких "не голосовавших" здесь уже стадо набролось
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Горбатюк балакучий нікчема, немає значення кількість висунутих підозр, має значення лише 1) кількість карних справ, що дійшли до суда, 2) кількість вироків. Горбатюк банально обхезався на посаді. P.S. Але це не означає, що Рябошапка з колєгами буде краще, можливо, що й навпаки.
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Для "умных" юристов и не совсем умных : Не в защиту Горбатюка, но будь он хоть самый честный и профессиональный, ситуация в Украине такова,

что ОДИН самый незначительный судья может БЕЗ ОСНОВАНИЯ отменять, запрещать.. любые действия прокуратуры, полиции, СБУ... какие бы доказательства не были...
И судье НИЧЕГО не будет!!!!!!!!!
Вот когда с судей снимут неприкосновенность, когда начнут "сажать" судей, тогда в Украине может что-то измениться в лучшую сторону.
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