 "Два президента, один премьер, 11 министров, глава СНБО и его зам, главы ГПУ и СБУ", - Горбатюк рассказал, кому его департамент успел предъявить подозрения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Горбатюк напомнил, что сотрудники департамета спецрасследований занимались "майдановскими" делами и преступлениями бывших высокопоставленных чиновников.

"В общем, мы в "майдановских" делах сообщили о подозрениях 440 лицам, в суде - 298 обвинительных актов, имеем 57 приговоров... По преступлениям чиновников: мы сообщили о подозрении 156 лицам, в суде 87 обвинительных актов. Если не сухими цифрами, то нашим подразделение сообщено о подозрении двоим президентам, премьер-министру, 11 министрам, главе СНБО и его заместителю, генеральному прокурору, главе СБУ...", - сказал Горбатюк.

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