 "Два президента, один премьер, 11 министров, глава СНБО и его зам, главы ГПУ и СБУ", - Горбатюк рассказал, кому его департамент успел предъявить подозрения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Горбатюк напомнил, что сотрудники департамета спецрасследований занимались "майдановскими" делами и преступлениями бывших высокопоставленных чиновников.
"В общем, мы в "майдановских" делах сообщили о подозрениях 440 лицам, в суде - 298 обвинительных актов, имеем 57 приговоров... По преступлениям чиновников: мы сообщили о подозрении 156 лицам, в суде 87 обвинительных актов. Если не сухими цифрами, то нашим подразделение сообщено о подозрении двоим президентам, премьер-министру, 11 министрам, главе СНБО и его заместителю, генеральному прокурору, главе СБУ...", - сказал Горбатюк.
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Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
Что-то другое помнить, и тем более осмысливать в этот момент - зебил леха косой не в состоянии
Чи вы думаете, шо дело уровня Грымчака они б не пропиарили? Сомневаюсь...
Впрочем, для зебилов это СЛИШКОМ сложные вещи... Вот и моника зелюк, "юрЫст" думал что "президент сажает":D
пля, зебилы.. вас таких "не голосовавших" здесь уже стадо набролось
что ОДИН самый незначительный судья может БЕЗ ОСНОВАНИЯ отменять, запрещать.. любые действия прокуратуры, полиции, СБУ... какие бы доказательства не были...
И судье НИЧЕГО не будет!!!!!!!!!
Вот когда с судей снимут неприкосновенность, когда начнут "сажать" судей, тогда в Украине может что-то измениться в лучшую сторону.