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Все про:Киевская область (1782) мошенничество (754) прокуратура (3714) Тернопольщина (403) УБД (60)

 Группа мошенников завладела суммой свыше 7 млн грн, предназначенных для участников боевых действий

Правоохранители разоблачили группу лиц, которая обманом завладевала средствами участников боевых действий на территории Тернопольской и Киевской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, указанные лица путем обмана военнослужащих (участников боевых действий) незаконно завладели бюджетными средствами - выплатами одноразовой денежной помощи в случае наступления инвалидности - в крупных размерах. К преступной схеме они, вероятно, привлекали сотрудников лечебных учреждений с целью изготовления соответствующих медицинских документов о наступлении инвалидности.

В настоящее время правоохранители задокументировали около 20 эпизодов неправомерного назначения финансовой помощи, в результате чего только за 2018-2019 лет государству нанесен ущерб на сумму более 7 млн ​​грн.

По результатам проведенных обысков на территории Тернопольской и Киевской областей выявлены и изъяты денежные средства в сумме более 200 тыс. грн и около 6 тыс. долларов США, банковские карточки участников боевых действий и тому подобное.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155692
 
 
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повезло даунам,что не в СССР в 41-м их накрыли..
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А то были мошенники или МОЙШенники ?
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Че *** , пЭтя с полтараком опять хулиганят?! Или это уже "новая" Зе команда чудит ?! пздц Группа мошенников завладела суммой свыше 7 млн грн, предназначенных для участников боевых действий - Цензор.НЕТ 2384
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Доить государство при помощи воевателей-халявщиков сейчас выгодно как никогда.
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Такие они западенские "патриеты" ничем не брезгуют - с Майдана и сразу воровать
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