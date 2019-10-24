 Группа мошенников завладела суммой свыше 7 млн грн, предназначенных для участников боевых действий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, указанные лица путем обмана военнослужащих (участников боевых действий) незаконно завладели бюджетными средствами - выплатами одноразовой денежной помощи в случае наступления инвалидности - в крупных размерах. К преступной схеме они, вероятно, привлекали сотрудников лечебных учреждений с целью изготовления соответствующих медицинских документов о наступлении инвалидности.

В настоящее время правоохранители задокументировали около 20 эпизодов неправомерного назначения финансовой помощи, в результате чего только за 2018-2019 лет государству нанесен ущерб на сумму более 7 млн ​​грн.

По результатам проведенных обысков на территории Тернопольской и Киевской областей выявлены и изъяты денежные средства в сумме более 200 тыс. грн и около 6 тыс. долларов США, банковские карточки участников боевых действий и тому подобное.

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