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 Политика Украины, Общество
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 11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк

Одиннадцати сотрудникам Управления специальных расследований ГПУ, которые занимались расследованием дел по Майдану, не нашлось места при новом генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.ua, об этом рассказал бывший начальник УСР Сергей Горбатюк на брифинге. Он входит в число уволенных лиц.

"По результатам первых тестирований у нас шесть следователей не прошли на следующий этап. Например, следователь, который занимался эпизодом штурма Майдана и направил в суд обвинительный акт против бывшего главы СБУ; следователь по 20 февраля, расстрелам, который завершили направлением обвинительного акта против пяти беркутовцев; следователь по организованной преступной организации, узурпации власти бывшим президентом", - рассказал Горбатюк.

Он сомневается, что следователи с такими результатами должны подтверждать свою квалификацию.

"Еще четыре были уволены в прошлую пятницу и я вчера. Это четкий ответ руководства Генеральной прокуратуры, какие приоритеты в их работе", - сказал он.

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Горбатюк считает, что руководство Генпрокуратуры "не желает видеть в новосозданном департаменте процессуального руководства тех, кто занимался майдановскими делами".

По его словам, в результате действий нового руководства ГПУ работа по этим делам фактически остановлена.

"Кроме формально созданного департамента, не делаются практические шаги по дальнейшему расследованию. Да, действительно есть дата 20 ноября, где полномочия следователей прокуратуры заканчиваются. Соответственно, дела должны передать в ГБР. По состоянию на сегодня не созданы ни рабочие группы с ГБР, не создано там подразделение, генпрокурор или его заместители не приняли этот процесс в эти руки, а кроме того и законодательных оснований для перевода нет", - сказал Горбатюк.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3155690
 
 
 Топ комментарии
 
Це «привіт» від Януковича через портнова!
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Остановилось? Неужели? А оно вообще двигалось? И куда ты его двигал?
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А смысл расследовать дела Майдана, если Овощ скоро вернется в Украину как легетимный? Богатыриха, Портнов и Ефремова ж оправдали? 11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1194
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Типо они что то делали, а не отмазывали виновных - беню и саку.
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Опача, всплывают новые подробности! Так то Беня и Саака расстрелы на майдане устроили?11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4296 Они рукойводили, а Зеленский с ружжом бегал да шмалял во все стороны?
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Есть официальное признание снайперов израильской прокуратуре.
Для тех, кто в танке никогда и не дойдет.
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Це «привіт» від Януковича через портнова!
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Остановилось? Неужели? А оно вообще двигалось? И куда ты его двигал?
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А смысл расследовать дела Майдана, если Овощ скоро вернется в Украину как легетимный? Богатыриха, Портнов и Ефремова ж оправдали? 11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1194
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дык, расследование и не велось, благодаря Горбатюку..
Горбатюк, как тот адвокат-еврей, который 30 лет вел одно дело, и на нем купил дом, машину, вырастил сына, оплатил ему учебу, а потом сын стал адвокатом пришел и выиграл это дело..
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В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке подсудимых
Нет свободных мест...
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При этих клоунах все забыли про настоящее зло ПТНХ.
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Горбатюку желательно уйти с расследования преступлений на майдане, из за слишком долгого затянувшегося расследования, и нулевого результата.
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не даром отложили апелляция яныка...
ЧИчас оправдают и триумфально вернут вместе с даунбасом... там будет презИком ))))
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Пошли в ход сопли ......, будь ты хоть трижды хороший но показатель работы результат , зачем держать работника который делает работу или её вид ,а результата работы нет ? мало того и когда он доделает эту работу сам не знает?
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Вот с кем работает 95 квартал, совпадение - не думаю!
Как легко посмеятся над сгоревшим домом , и не извениться ,но еще легче рачки ползать перед кацапами. Х... на веревке попал в новый скандал.
"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки оскандалився зверненням до Росії: відео

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/mi-budemo-druzyami-hor-verovki-zapisav-skandalne-zvernennya-do-rosii-video.htm
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Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів, які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
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ну как же -- ЗЕ кричал -- надо закончить расследование дел по Майдану... и???
что снова Вас обманули Зелебобики
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11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк

....
Соответственно, дела должны передать в ГБР. По состоянию на сегодня не созданы ни рабочие группы с ГБР, не создано там подразделение, генпрокурор или его заместители не приняли этот процесс в эти руки, а кроме того и законодательных оснований для перевода нет", - сказал Горбатюк.Источник: https://censor.net.ua/n3155690

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ну то правильно, тож при баригах ще щось розслідувалося та в суд направлялося, при цьому Горбатюк вільно критикував владу з надією самому стати новим Генпрокурором. А зєлємойські вирішили по-своєму, і не так як сподівався Горбатюк: взагалі вирішили закрити всяке провадження по подіям Майдана, а самого Горбатюка як вже викорстаного корисного ідіота взагалі викинути з системи прокуратури.
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