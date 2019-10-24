 Правительство планирует ликвидировать Госрегуляторную службу, - Ляпина

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

"Я вообще Милованова раньше не знала. У меня была за все это время - более месяца работы - одна беседа. Причем я рассчитывала, что это будет беседа о позиции по законопроектам. Меня пригласили на встречу и настаивали, чтобы я пришла до начала круглого стола в комитете Верховной Рады - как раз по поводу законопроекту 1073 (о кассовых аппаратах). Я думала, что они хотят подискутировать по моей позиции, которую я уже обнародовала и направила в министерство заранее. Тем не менее, об этом вообще не было разговора. Разговор был: мы вообще не видим Госрегуляторную службу как таковую.

Они объявили "новую эру регуляторной политики". Так они называют ликвидацию - новый лексикон. Нужен отдельный словарик, чтобы их понять. Например, если вам "Слуга народа" или чиновник говорит "я вас услышал", это значит "идите вы на ... вы мне уже надоели". Если говорят "новая эра", это значит, что они собираются что-то отменить, ликвидировать и уничтожить. Если они говорят, что они "правительство мечты", это значит, что кроме мечтаний там никакой работы не будет. Есть целый набор штампов, который надо научиться расшифровывать", - отметила она.

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