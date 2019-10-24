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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11297) Ляпина (310) Милованов Тимофей (42) Госрегуляторная служба (10)

 Правительство планирует ликвидировать Госрегуляторную службу, - Ляпина

Уволенная с поста главы Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила о планах правительства ликвидировать структуру.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

"Я вообще Милованова раньше не знала. У меня была за все это время - более месяца работы - одна беседа. Причем я рассчитывала, что это будет беседа о позиции по законопроектам. Меня пригласили на встречу и настаивали, чтобы я пришла до начала круглого стола в комитете Верховной Рады - как раз по поводу законопроекту 1073 (о кассовых аппаратах). Я думала, что они хотят подискутировать по моей позиции, которую я уже обнародовала и направила в министерство заранее. Тем не менее, об этом вообще не было разговора. Разговор был: мы вообще не видим Госрегуляторную службу как таковую.

Они объявили "новую эру регуляторной политики". Так они называют ликвидацию - новый лексикон. Нужен отдельный словарик, чтобы их понять. Например, если вам "Слуга народа" или чиновник говорит "я вас услышал", это значит "идите вы на ... вы мне уже надоели". Если говорят "новая эра", это значит, что они собираются что-то отменить, ликвидировать и уничтожить. Если они говорят, что они "правительство мечты", это значит, что кроме мечтаний там никакой работы не будет. Есть целый набор штампов, который надо научиться расшифровывать", - отметила она.

Читайте также: "Нет диалога. Есть имитация": Ляпина связала свое увольнение с критикой правительства

Полное интервью с Ксенией Ляпиной читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении

Источник: https://censor.net.ua/n3155689
 
 
 Топ комментарии
 
а шмарклю будут ликвидировать? всмысле импичмент делать? Правительство планирует ликвидировать Госрегуляторную службу, - Ляпина - Цензор.НЕТ 9223
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Будет меньше взяточников-порохоботов нашедших себе тепленькие места на госслужбе..
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Украине потриба Ксения!!!)))
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а шмарклю будут ликвидировать? всмысле импичмент делать?
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Кажуть моніка дуже добре робить імпічмент, від душі.
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Ніхто і не знав, що твою дружину звуть Моніка. Номер телефона даси?
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Будет меньше взяточников-порохоботов нашедших себе тепленькие места на госслужбе..
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Представь ситуацию, ты в чужом городе, 1000 км от дома, у тебя украли сумку, паспорт, кошелек, тех паспорт, права, карты, мобильный. Даже позвонить нет возможности, номера в телефоне. Твои действия? Ты бомж, куда обратился-посылают НАХ! Сейчас хи-хи,ликвидируют, правильно, нечего их кормить. Уже скоро малый и средний насладится ситуацией. (а Ляпина вообще то из ТиМошенницы)
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Які основні функції Державної регуляторної служби, яку очолювала Ляпіна?
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)) Это педобот, ему сие не ведомо и не нужно у него другое назначение Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 288
Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 276
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Може людина все загубила, десь лазить жебракує. То я б йому контакти Ляпіної підкинув, щоб він від неї цю допомогу, про яку пише, отримав.
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пилить и откатывать - слава пе великому рехВорматору )))
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Ну и шо, вроде при Ляпиной біло єкономическое чудо. Шо есть, шо нэма.
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Правильно, можно заменить жонглером или дрессировщиком собачек.
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Давайте лучше зебобика люстрировать
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Час переназвати Слуга Народу в Солгал Народу.
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Столько разных регуляторов в Украине, голова кругом. А работать негде, детсадиков мало, медицина за деньги, дороги в Африке лучше и т.д. и т.п. Нарегулировали.....
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бедная ксюша придется работать
айяйяй - корыто закрывается Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 9451
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У Ляпиной истерика, от корыта еле за ноги оттянули.
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