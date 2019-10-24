 Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры"

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Разрешение на практику врача в конкретной польской больнице и экзамен, дающий право на предоставление услуг врача в Польше - все это предполагает проект Министерство здравоохранения Польши. Новые правила позволят нанимать медиков за пределами ЕС, например в Украине. И они позволят обойти - или по крайней мере отложить - нострификационную процедуру, что облегчает работу в других государствах ЕС (процедуру признания иностранных документов об образовании).
"Если мы этого не сделаем, это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - убеждает Ярослав Федоровский, президент Польской федерации больниц.
К изменениям с опаской относятся польские врачи, которые видят в них введение двойных стандартов.
Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране, а не ехали в другие государства ЕС.
Отмечается, что в Польше работает много врачей из Украины, но учитывая то, что процесс нострификации диплома – длительный и дорогостоящий, они привлечены в качестве санитаров и младших медсестер.
"Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима", - утверждает Ярослав Федоровский.
Сейчас предложение Минздрава проходит обсуждение в юридической комиссии Сейма.
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
Как бы им эту мразь впарить.. Тогда и наши работяги постепенно сюда вернутся.
Кажуть погані спеціалісти, то будуть тепер лікувати поляків.
Отак.
На сегодня врачи в гос.больницах Польши работают за копейки. Потому регулярно бастуют, и врачей там постоянно не хватает.
Так что открытие возможности привлекать врачей из-за пределов ЕС не значит что врачи приедут на хорошую работу в частные клиники - нет, только в государственные больницы на копеечные зарплаты чтобы закрыть дыры.
Не думаю что квалифицированные врачи, которые неплохо чувствуют себя в Украине, ломанутся на такие "супер-вакансии". Если кто и поедет, то какие-то 3-сортные невостребованные врачи-неудачники.
А частная практика для украинских врачей как была закрыта в Польше, так продолжит оставаться закрытой.
но в ужасе за Украину... кто лечить то нас будет?
***
- доктор, что вы скажете за мою болячку?
- погодите-погодите, сейчас гляну в интернете..
- тю...так давайте я сам...
- еще чего! вы прекращайте мне тут самолечение...
Цените нас! Через 5-10 лет вас будут лечить пакистанцы..."
Интересно, сколько стоит государству обучение одного медика? А Польше это не будет стоить ничего.....