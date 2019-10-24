EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  2383  58
Все про:мигранты (588) Польша (4947) врачи (645) заробитчане (372)

 Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры"

Министерство здравоохранения Польши подготовило изменения, которые позволят облегчить трудоустройство врачей из-за пределов ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Разрешение на практику врача в конкретной польской больнице и экзамен, дающий право на предоставление услуг врача в Польше - все это предполагает проект Министерство здравоохранения Польши. Новые правила позволят нанимать медиков за пределами ЕС, например в Украине. И они позволят обойти - или по крайней мере отложить - нострификационную процедуру, что облегчает работу в других государствах ЕС (процедуру признания иностранных документов об образовании).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В нашей стране находится более миллиона граждан Украины", - президент Польши Дуда

"Если мы этого не сделаем, это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - убеждает Ярослав Федоровский, президент Польской федерации больниц.

К изменениям с опаской относятся польские врачи, которые видят в них введение двойных стандартов.

Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране, а не ехали в другие государства ЕС.

Отмечается, что в Польше работает много врачей из Украины, но учитывая то, что процесс нострификации диплома – длительный и дорогостоящий, они привлечены в качестве санитаров и младших медсестер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава Скалецкая заявила, что еще не подписала декларацию с семейным врачом

"Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима", - утверждает Ярослав Федоровский.

Сейчас предложение Минздрава проходит обсуждение в юридической комиссии Сейма.

Источник: https://censor.net.ua/n3155687
 
 
 Топ комментарии
 
А Польша будет платить врачам по 5000 евро? Ведь наши врачи и учителя с 21 апреля с.г. уже имеют 4000 Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры" - Цензор.НЕТ 2831
 показать весь комментарий
 
При Порошенко такого оттока кадров в Пильшу не было!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При Порошенко такого оттока кадров в Пильшу не было!!!
 показать весь комментарий
 
 
слишком тебя тут много. ты инвалид, прокованный к кровати, бездельник или это твой основной заработок?
 показать весь комментарий
 
 
слишком много вопросов в одном предложении, что бы я на них отвечал. Попробуй завтра Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры" - Цензор.НЕТ 7879
 показать весь комментарий
 
 
Я звичайний пенсіонер за віком. Прочитав ваш коментар і буду радить родичу їхати до Польщі, бо тут зебіли йому зіпсують життя.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо. Поляки бывают еще те ксенофобы
 показать весь комментарий
 
Я виріс в Києві з друзями поляками, був у Польщі, дочка багато разів була у Польщі 9останній раз в цьому році). Поляки ксенофоби до тих, хто не вміє бути культурним.
 показать весь комментарий
 
 
Самая лучшая ксенофобия в мире! А некультурные поляки существуют в природе? Ну чисто теоретически. Просто это скорее всего будет означать их ксенофобия по отношению к людям культурным) а это уже не есть гуд.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть існує, але я проїхав усю Польщу і її не побачив.
 показать весь комментарий
 
Зебіли - більші українофоби. Ще й дурні, не розуміють що по них у першу чергу вдарять "зе-реформи". Нехай стрибають і тішаться.
Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 3800
 показать весь комментарий
 
 
Ыканамическое прАцветание при монике:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
 показать весь комментарий
 
 
это он все виноват, это он же безвиз сделал, в результате все рабочие разьехались и теперь мне чесальщика спины тяжело найти, потому как никто не хочет работать менее чем за 10к+питание, проезд.надеюсь закроют таки границы, или сделают так, чтоб нам закрыли, а мы типо не при делах, все , ну почти все, возвратятся. А в 100 долларов зарплата будет крутая, вот тогда и коммуналка снизится
 показать весь комментарий
 
 
Без виз это отгромная ошибка Петра Алексеевича(( Люди тикают от одной мысли про Зе!, Он жеж когда вводил безвзиз не думал, что люмпены вместо филижанки кавы будут выбирать кокаино-зависимого клована играющего на рояле Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 3345
 показать весь комментарий
 
 
Та поздно кинулись. У нас теперь все как один назад, на родину. К бене под крыло!
 показать весь комментарий
 
 
А Польша будет платить врачам по 5000 евро? Ведь наши врачи и учителя с 21 апреля с.г. уже имеют 4000 Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры" - Цензор.НЕТ 2831
 показать весь комментарий
 
 
Не будуть, але зарплати українських лікарів є мізерними.
 показать весь комментарий
 
 
Алі, ти не правий, а як згадати трансплантолога місячної давнини у якого в банківській ничці знайши лям баксов. У нас медики живуть краще за вчителів з 4000 $ заробітньої платні!!!
 показать весь комментарий
 
 
я хтів написать банківська чарунка, але котсапи не зрозуміють, бо гугел криво перекладе...
 показать весь комментарий
 
 
У мене теж таке буває кудись заховаю , ничку від жінки, а потім не можу знайти, хоч поліцію підключай. ну до того щоб не пам'ятати що і в якому банку положив і під який код я ще не доріс
 показать весь комментарий
 
 
Завдяки "зеленим реформаторам", ця проблема, для вас, буде вирішена. Найближчим часом
 показать весь комментарий
 
 
Дайош лікарні без лікарів, політиків без досвіду, землю - не селянам! Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 2979
 показать весь комментарий
 
 
У врачей в Украине зарплата 4тыс долларов! Так что не выйдет ничего! Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры" - Цензор.НЕТ 5730
 показать весь комментарий
 
 
Таможенников, прокуроров, судей, ёпта!))
Как бы им эту мразь впарить.. Тогда и наши работяги постепенно сюда вернутся.
 показать весь комментарий
 
 
може членограї протрібні і міністри дебіли?
 показать весь комментарий
 
 
Нашим людЯм не догодили.
Кажуть погані спеціалісти, то будуть тепер лікувати поляків.
Отак.
 показать весь комментарий
 
 
Не будут.
На сегодня врачи в гос.больницах Польши работают за копейки. Потому регулярно бастуют, и врачей там постоянно не хватает.
Так что открытие возможности привлекать врачей из-за пределов ЕС не значит что врачи приедут на хорошую работу в частные клиники - нет, только в государственные больницы на копеечные зарплаты чтобы закрыть дыры.
Не думаю что квалифицированные врачи, которые неплохо чувствуют себя в Украине, ломанутся на такие "супер-вакансии". Если кто и поедет, то какие-то 3-сортные невостребованные врачи-неудачники.
А частная практика для украинских врачей как была закрыта в Польше, так продолжит оставаться закрытой.
 показать весь комментарий
 
В Феофании хорошие врачи,крысы под куполом совсем не дохнут.
 показать весь комментарий
 
 
Супруниху хотят переманить гады такие Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 1916
 показать весь комментарий
 
браво! рад за врачей
но в ужасе за Украину... кто лечить то нас будет?
***
- доктор, что вы скажете за мою болячку?
- погодите-погодите, сейчас гляну в интернете..
- тю...так давайте я сам...
- еще чего! вы прекращайте мне тут самолечение...
 показать весь комментарий
 
 
А нам все равно, платить не чем за лечение. А если шо, то и в Польшу можно слетать. На то и безвиз. Но лучше помереть на Родине, я не патриот.
 показать весь комментарий
 
Памрітє пасрєдінє між Польщею та Україною Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 7446
 показать весь комментарий
 
 
У нас епоха бідності закінчилась, полякам нічого не світить : D
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы скоро уедут куда угодно, а их землю заселят какие-то негры.
 показать весь комментарий
 
 
Никто не заселит. Никто. Только после полной очистки от остатков действующего правящего класса. А он, похоже, помрёть на этой земле последним.
 показать весь комментарий
 
З автомобільного форуму: " Сообщение от Хирург Днепр:
Цените нас! Через 5-10 лет вас будут лечить пакистанцы..."
 показать весь комментарий
 
 
Пакистанці і особливо індуси непогані лікарі
 показать весь комментарий
 
У Києві вже чув про лікарів-палестинців Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 7443
 показать весь комментарий
 
у нас ще із 14 року виїхало багато лікарів!
 показать весь комментарий
 
Пусть к нам приезжают лечиться, в чём проблема. Хотя не, ну нафиг. Там со старыми эксгумациями разобраться не могут, а тут ещё новых им нагеноцидим.
 показать весь комментарий
 
 
Їм потрібні кадри тому, що всі їхні кадри тут! Цілий район в Брукліні заселений поляками і дуже багато новоприбулих з Европи! Це наслідки глобалізації і прогресу -нічого із цим не поробиш! Якщо вже шведи перебираються в Америку, то що казати про інших!
 показать весь комментарий
 
Чего прогрессивного? Двести лет назад европейцы в Америку не ехали, что-ли? Ехали ещё больше, где ж тут прогресс-то?
 показать весь комментарий
 
Переліт в два кінці може собі дозволити навіть студент. Сто років назад це було дуже дорого і небезпечно.
 показать весь комментарий
 
«Прі чьом здєсь прагрєс»?!)))) сто років тому?! Ти з якої копанки постиш?!))))
 показать весь комментарий
 
Хитромудрые поляки.Хотят иметь крепостных
 показать весь комментарий
 
 
Украина уверенно превращается в "большую деревню".... А что может предложить деревня? Только продукты питания и недорогую рабочую силу! Всё!
Интересно, сколько стоит государству обучение одного медика? А Польше это не будет стоить ничего.....
 показать весь комментарий
 
 
а в Украине остануться работать только ветеринары....
 показать весь комментарий
 
 
в нашій лікарні є молодий хірург від Бога, і він вже намагався здати екзамен з польської мови... До інших лікарів тут мона не ходити - тільки во врєд
 показать весь комментарий
 
 
Ну, для зеботов врачей можно и в Квартале набрать. Зачем им опыт и знания? Главное - новые лица.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх