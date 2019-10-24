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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7557) Зеленский (3421) опрос (1757) рейтинг (1254)

 Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы. ИНФОГРАФИКА

Украинцы склонны в большей степени доверять волонтерам, ветеранам АТО и президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг" за 19-22 октября.

69% украинцев доверяют волонтерам, 67% - ветеранам АТО, 66% - президенту. При этом стоит отметить, что рейтинг Зеленского слегка "просел" - по итогам сентябрьского опроса "Рейтинга", работой Зеленского на посту президента были довольны 71% украинцев.

Также высокий уровень доверия к армии (65%) и к церкви (56%). Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским главам - 47%, Национальной гвардии - 46%, Кабинету министров - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, Службе безопасности Украины - 38%, областным государственным администрациям - 32%.

Волонтеры, ветераны АТО, президент: Рейтинг выяснил, кому больше всего доверяют украинцы 01

Читайте также: 18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Причем остальным государственным и правоохранительным структурам скорее не доверяют. К примеру, полиции не доверяют 49%, а доверяют - 31%, пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19% , НАБУ - 49% и 17%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

Самый высокий рейтинг недоверия у прокуратуры (62%) и судов (66%). Доверяют им только 14-15%.

В опросе участвовали 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность - не более 2,0%.

Источник: https://censor.net.ua/n3155686
 
 
 Топ комментарии
 
Україна мала лідера світового масштабу, але не зрозуміла цього. Шкода.Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 8371
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Мені шкода Пороха. Він стільки зробив для України. Натомість нарід просто плює на його досягнення Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 9006
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Сколько же ещё зебилов наивных то осталось.
Ну ничё - Гончарук им "месседж" уже послал...
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Сколько же ещё зебилов наивных то осталось.
Ну ничё - Гончарук им "месседж" уже послал...
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Это не "месседжи" - это уже были кладбищенские колокола.
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Когда уже соевые гниды научатся уважать мнение народа Украины.
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зебилы познают все прелести Ыканамическага прАцветания при монике: Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці - Цензор.НЕТ 9099
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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Практически нисколько их не осталось. Сейчас я расскажу, как проводятся такие опросы. Задают три вопроса. Кому вы больше всего доверяете в Украине - Президенту (без фамилии), премьер-министру или Верховной Раде... А потом публикуют результат опроса - Зеленскому доверяет 29%, премьеру 12%, Верховной Раде 12%. Сумма всех процентов не сходится. И это правильно. Потому что остальные сказали, что власти вообще не доверяют.
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Ему бы эту зиму пропетлять с такими темпами зашкваров.
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Марши 24 августа и на Покрова все показали и без рейтингов.
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ЗЕбилов стало меньше, но всё равно 66% ещё ждут снижения тарифов, высокой зарплаты и 2-й сруский йизык
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скоро зебилы получат новые платежки с ростом цен на комуналку на фоне снижения/отмены субсидий... и разобьют свой зомбоящик)) шутка... про разобьют: они будут спорить с зомбоящиком))
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Україна мала лідера світового масштабу, але не зрозуміла цього. Шкода.Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 8371
 показать весь комментарий
 
 
Мені шкода Пороха. Він стільки зробив для України. Натомість нарід просто плює на його досягнення Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 9006
 показать весь комментарий
 
 
и это только начало...
Ыканамическое прАцветание при монике:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці - Цензор.НЕТ 3294

Точно!!!
такого лидера по офшорам Украина еще не знала! Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці - Цензор.НЕТ 2060
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Порошенко - это украинский Черчилль. Надо просто знать историю этого великого премьера. Порох делал то же самое во время войны, что и Черчилль. Только британцы поменяли власть избрав вместо бесхребетного премьера "мызамир" Антони Идена, который был готов капитулировать перед Гитлером на военачальника Черчилля, а украинский нарид тоже во время войны сделал все наоборот, избрав бесхребетного телепня. Стоит напомнить, что в том числе благодаря Черчиллю вторая мировая была выиграна?
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На нары этого бывшего лидера, только там его место.
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ця худоба має сидіти пожиттєво із конфіскацією!
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Украинцы склонны в большей степени доверять волонтерам, ветеранам АТО и президенту Владимиру Зеленскому.

Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 2385
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При опросе скорей всего спрашивали:"-На кого вы больше всего ложили".
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"Самый высокий рейтинг недоверия у прокуратуры (62%) и судов (66%). Доверяют им только 14-15%. " - ну это и ежу понятно от мощниых рехформ попередника Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 431
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Армия тоже - папиредники. если что. Но благодаря зебилам, после сдачи украинской земли сепарам без боя, и от ихнего рейтинга ничего не останется.
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Вы сдали без боя крым и часть донбасса в 2014 году. Так что молчи
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Я пока писал этому ответ, вспомнил что это русня маскирующийся под патриота.
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Это вы сдали выбрав овоща... Порошенко пришел к власти после оккупации крыма. Овоща выбирали такие как ты, те кто выбрал зеленую чуму сейчас.
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А ти що робив у ті місяці? Побіг до військкомату? Чи відсиджувався перед зомбоящиком? Усі гуртом кримокацапи не варті життя одного українського солдата. Єдині кому співчуваємо - це Киримли.
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А ти за себе говори ідіот
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Все з тобою ясно, зебіл кацапович. Нік зміни, електоральне сміття.
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Турчинов зассал вводить военное положение. Так что ПНХ порохобот
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Гидрант почти неделю по япониям шатался, за украинские деньги, видимо обнюхивался коксом. Ничего же не делают - все по старому, включая тарифы. Самое время рейтингов.
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А каким боком Зю к волонтерам и ветеранам АТО? Оно косило от призыва. Нонсенс
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Тобто особисто зелі довіряють.
Не його оточенню, ні кадровим рішенням. Це просто симпатія. Ото лохі....
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СБУ, НАБУ, поліція "справедливі" суди на "дні" - ето фіаско, братани!
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цілком довіряю у Моніки 5-е ,як можно одночасно довірять атошникам і капітулянту або в опитуваних в голові кисіль ,або красиво малюють!
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Армия
Волонтеры
Украинская Церковь
ветераны АТО
СБУ
.. а Зеленой Шмаркле в этом списке нет!
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Сидить це чмо на кнопочці і думає, що він щось вирішує!)))) мій пост забанити всі три учасники на цій гілці?!)))
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ПУТІН *****! - бань тепер, кацапське чмо.
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во істіну *****.
якщо фуйлом назвати фуйла, то не забанять, а якщо навіть в скороченій формі назвати так ЗЕ, то забанять.
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Что-то сильно отличаются цифры.Вчера писали,что презЕденту доверяет 80%,а по этой табличке только 23% совершенно ненормальных и 43% с шансом на выздоровление.
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а мародеру ніколи не довіряли - бо 73% чекали змін, а всі інші були при схемах розграбування країни!
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На первом месте по "доверию"-главный феникс Бирюков Юрий,по совместительству бывший первый зам министра обороны времен хфельдмаршала Мальдивского.Буду знать теперь.
И так для интереса.Абсолютно случайно,хотелось бы спытать у Разумкова % доверия к бывшему президенту, Кондтеру ХерПитеру?
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"Я - українець, а не росіянин", заявив 85-річний американський актор ДЖЕК ПАЛАНС на російському фестивалі і відмовився від нагороди президента Росії.
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Забыл еще спытаты у Разумкова доверие к погорелице нашей,вяликомученнице святой,"наилучшему" банкиру всех времен и народов Лерки Лондонской.Почему стал интересен Леркин рейтин?Ну потому,что судя по "соплям",что на Цензоре рекой льются ,вся страна оплакивает ее невинноубиенный,сгоревший отчий дом.
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