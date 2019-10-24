 Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг" за 19-22 октября.
69% украинцев доверяют волонтерам, 67% - ветеранам АТО, 66% - президенту. При этом стоит отметить, что рейтинг Зеленского слегка "просел" - по итогам сентябрьского опроса "Рейтинга", работой Зеленского на посту президента были довольны 71% украинцев.
Также высокий уровень доверия к армии (65%) и к церкви (56%). Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским главам - 47%, Национальной гвардии - 46%, Кабинету министров - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, Службе безопасности Украины - 38%, областным государственным администрациям - 32%.
Причем остальным государственным и правоохранительным структурам скорее не доверяют. К примеру, полиции не доверяют 49%, а доверяют - 31%, пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19% , НАБУ - 49% и 17%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.
Самый высокий рейтинг недоверия у прокуратуры (62%) и судов (66%). Доверяют им только 14-15%.
В опросе участвовали 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность - не более 2,0%.
Ну ничё - Гончарук им "месседж" уже послал...
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
Ыканамическое прАцветание при монике:
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
Точно!!!
такого лидера по офшорам Украина еще не знала!
не сміши !
Не його оточенню, ні кадровим рішенням. Це просто симпатія. Ото лохі....
Волонтеры
Украинская Церковь
ветераны АТО
СБУ
.. а Зеленой Шмаркле в этом списке нет!
якщо фуйлом назвати фуйла, то не забанять, а якщо навіть в скороченій формі назвати так ЗЕ, то забанять.
И так для интереса.Абсолютно случайно,хотелось бы спытать у Разумкова % доверия к бывшему президенту, Кондтеру ХерПитеру?