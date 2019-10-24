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 Общество
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Все про:аэропорт (1247) Жуляны (67) Киев (18076)

 В аэропорту "Киев" отменены три рейса, еще два десятка задерживаются

В Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского 24 октября отменены три рейса, еще 21 рейс задерживается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно данным аэропорта, отменены два рейса на вылет авиакомпании Wizz Air сообщением Киев - Берлин (W66113) и Киев - Вильнюс W66277 (Wizz Air). Кроме того, отменен прилет одного рейса в Киев из Вильнюса (W66278) также авиакомпапнии Wizz Air.

Рейсы, которые задерживаются на вылет: Рим AZ593 (Alitalia); Минск B2848 (Belavia); два рейса в Варшаву LO756 и LO750 (LOT); Варшава W61568 (Wizz Air); Мемминген W67305 (Wizz Air); Дортмунд W67301 (Wizz Air); Неаполь EG276 (Ernest Airlines); Будапешт W62474 (Wizz Air); Бергамо EG274 (Ernest Airlines). Кроме того, на внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich задерживаются три утренних рейса в Одессу, Запорожье и Львов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за густого тумана над столицей в аэропорту "Киев" отменены несколько утренних рейсов

Рейсы, которые задерживаются на прилет: Бергамо EG273 (Ernest Airlines); Варшава W61567 (Wizz Air); Берлин W66114 (Wizz Air); Мемминген W67306 (Wizz Air); Дортмунд W67302 (Wizz Air); Неаполь EG275 (Ernest Airlines). Кроме того, задерживаются два внутренних рейса на прилет авиакомпании Motor Sich из Запорожья и Одессы.

Сейчас на сайте аэропорта "Киев" нет информации о причинах задержки и отмены рейсов. В то же время 22 и 23 октября аэропорт информировал об отмене и задержке рейсов из-за сильного тумана в столице.

Согласно информации Украинского гидрометцентра, в Киеве и области 24 октября переменная облачность, без осадков, утром – туман.

Источник: https://censor.net.ua/n3155685
 
 
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Больше жгите опалого лыстя, порохоботы из частного сектора. Не дадим Зе! нормально работать В аэропорту "Киев" отменены три рейса, еще два десятка задерживаются - Цензор.НЕТ 754
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Так это же из-за тумана,надо полы помыть в аэропорту.
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Так когда же сдохнет ринат леонидович?
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