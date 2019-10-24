 В аэропорту "Киев" отменены три рейса, еще два десятка задерживаются

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно данным аэропорта, отменены два рейса на вылет авиакомпании Wizz Air сообщением Киев - Берлин (W66113) и Киев - Вильнюс W66277 (Wizz Air). Кроме того, отменен прилет одного рейса в Киев из Вильнюса (W66278) также авиакомпапнии Wizz Air.

Рейсы, которые задерживаются на вылет: Рим AZ593 (Alitalia); Минск B2848 (Belavia); два рейса в Варшаву LO756 и LO750 (LOT); Варшава W61568 (Wizz Air); Мемминген W67305 (Wizz Air); Дортмунд W67301 (Wizz Air); Неаполь EG276 (Ernest Airlines); Будапешт W62474 (Wizz Air); Бергамо EG274 (Ernest Airlines). Кроме того, на внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich задерживаются три утренних рейса в Одессу, Запорожье и Львов.

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Рейсы, которые задерживаются на прилет: Бергамо EG273 (Ernest Airlines); Варшава W61567 (Wizz Air); Берлин W66114 (Wizz Air); Мемминген W67306 (Wizz Air); Дортмунд W67302 (Wizz Air); Неаполь EG275 (Ernest Airlines). Кроме того, задерживаются два внутренних рейса на прилет авиакомпании Motor Sich из Запорожья и Одессы.

Сейчас на сайте аэропорта "Киев" нет информации о причинах задержки и отмены рейсов. В то же время 22 и 23 октября аэропорт информировал об отмене и задержке рейсов из-за сильного тумана в столице.

Согласно информации Украинского гидрометцентра, в Киеве и области 24 октября переменная облачность, без осадков, утром – туман.