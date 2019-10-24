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 Экономика, Общество
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Все про:опрос (1757) социология (421) экономика (3526)

 18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

С начала года, количество тех, кто негативно оценивал экономическую ситуацию в Украине уменьшилось вдвое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 19-22 октября 2019 г.

Согласно результатам опроса, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% - утверждают, что ситуация ухудшилась.

На фоне роста оптимистичных настроений в стране после президентских выборов, выросли и позитивные ожидания относительно будущего. Так, сегодня 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, 26% - считают, что оно не изменится, и только 15% - имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог: почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31%. В ситуации со свободой слова и демократии улучшения увидели 23%.

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18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос Рейтинга 01
18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос Рейтинга 02
18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос Рейтинга 03

Источник: https://censor.net.ua/n3155678
 
 
 Топ комментарии
 
Завдяки кому? Правильно, завдяки Порошенко та його уряду.
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((((зеленые - а оптимизм таки проходит - и по весне будет народ гнать - зеленое шобло на ростов))))
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Завдяки кому? Правильно, завдяки Порошенко та його уряду.
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Гейне бьіл сторонником Порошенко? Не знал!
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вернуть пэтра взад.
пэтро понад фсьооо!!!
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Как только зийде туман, уси на майдан 18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 748
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Який туман? Це шановний прєдводітєль Петро Олексійович так лякається на допити в правоохоронні органи йти.
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Якщо буте конкретне офіційне АНТИУКРАЇНСЬКЕ рішення, то Майдан відбудеться.
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но не только ему одному ,если таки быть справедливым и подонков то же хватало - но это не как сейчас и это могут все просто сравнить
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Уж надо определиться, то новое правительство ещё не начало работать, т.к. только сформировано, потому с него нет спроса, то это его заслуги...
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Кто же понимает, что Порошенко восстановил экономику и создал базу для развития, но не всё так просто...
СМИ играют огромную роль для формирования рейтингов, например, если говорить только всё отрицательное, то кто-то будет "знать", что у всех так, как у него, если говорить только положительное, то кто-то будет "думать", что это только у него так...
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((((зеленые - а оптимизм таки проходит - и по весне будет народ гнать - зеленое шобло на ростов))))
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Большинство,как всегда оценивает правдиво
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Тут очки не нужны...
Кошелек сам определяет
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Не знал Бальцерович, что реформы надо проводить глядя сначала на кошелёк и отменил всю социалку и льготы.
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18% считают если цены растут, значит народ может себе это позволить , если народ может себе позволить рост цен , значит он состоятельный . Ну где-то так .)))
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Та да.Вот как раз выявили 18% инкурабельных. 18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8903
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Из статьи - "На фоне роста оптимистичных настроений в стране после президентских выборов, выросли и позитивные ожидания относительно будущего. Так, сегодня 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится."
Оптимистичные настроения говорите......

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улучшилось. ага....у кого? у них? олігархів? ну ще в потрошенка, свинарчука, авкова
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Особенно у врачей, учителей, а недавно ещё и у работников тютюновых фабрик.
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Про Порошенко зачетно. Хорошая у тебя память 18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4274
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у меня отличная память, если с каждой литры спирта авакову зааносят 4 грн в гривнах, то под конец своей каденции потрошенко потребоваал конвертировать гривны сразу в доллары в поторошенковском бнке! и ему заносить его 4 гривны уже в долларах
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какая осведомленность , какие знания и ***.. на цензоре талант гробишь.
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Кстати, Рябошапка не знает - что припаять Порошенко, так ты ему подскажи.
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рябошапка тупит - не принимает "дакЫзательства" с г+г... А ведь там даже зуб давали Дида Пихто - "шо так и есть, внатуре, чуваки!"
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видать совсем у тебя с памятью плохо - раз забыл как Беня и Зеня хвалят авакова 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2018 Да и тот выслуживался все 5 лет при Порохе, но НЕ для Пороха.. А теперь - и при монике остался в теплом кресле.. Совпадение?))
Но особенно зачётно, что тебе сообщают по г+г о "требовании порошенко" заносить в долларах в банке)) 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7806
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воно б покращилось, але тут налетілі тупі кловани...
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То есть даже не все из тех, кто голосовал за свинину во втором туре? Однако 18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7530
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https://www.youtube.com/watch?v=24XBX0Wkmpw

18% совсем конченых

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В ордынской помойке прочитал ,что Украинцы находятся на последнем месте в Европе по покупательной способности.Вынужден поверить.На свои 1564 гр пенсии в Атб смогу сходить 4 раза в месяц,если вычесть коммуналку.И это, не считая тряпок и проезда.
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При потрохе катились вниз,сейчас скорость падения слегка сократилась,но улучшений никаких нет и судя по всему не предвидится.
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зарплати, приміром, вниз котились? Чи ціни? А зараз?
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Рабочие места сокращались,налоги увеличивались,тарифы взлетали,казнокрадство расцветало пышным цветом,инвестиций никто не делал,цены увеличивались,потрох засрал страну полностью.
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не делали инвестиций ? да за всю историю Украины не было столько инвестированно . сколько заводов и цехов по открывалось . а то что сч инвестируют в бумаги , это не инвестиция это -грабеж. вот пока не отдадите по долгам , 73 % выпускать за кордон нельзя .
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при Порохе чуть ли не каждый день иностранные инвесторы открывали новые предприятия в Украине..
При монике зелюке - крупнейшие инвесторы закрывают предприятия и выводят инвестиции.

Средняя зарплата в Украине за три года выросла в 2 раза
А минимальная зарплата в Украине за это время выросла в 3 раза
Средняя заработная плата в Украине за три года выросла в два раза: в декабре 2015 года она составляла 5230 грн, а в декабре 2018-го - 10 573 грн.

Ну а бешеный рост цен на все товары при Зе, рост комуналки при сокращении субсидий прекратит это безобразие! ишь чего, разбаловались при Порохе, не порядок.. однозначно, зебилы скоро с голоду дохнуть начнут...
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Ыканамическое прАцветание при монике:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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Да,да,при потрохе страна процветала и поэтому на выборах его пнули ногами под жирный зад и выбрали идиота-клоуна.Хватит уже вранья в российском стиле,потрох вор и ничтожество.
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Мнение путиской гниды меня не интересует.
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Не забывай - твой путин педофил,и передай это бутусику.
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катились цены на морковку , а сч. остановились , так осень на дворе .
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Надо бы уточнить,что сие исследование проводилось среди парламентской фракции СН и пациентов сумасшедшего дома .
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Ну ето вполне может быть, если учесть что в Украине как раз 18% чиновников и казнокрадов. Воровать стало легче. Воровать стало безопаснее, с новыми законами что 5% от наворованного можно откупиться от суда.
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стырил миллион, пришел покаялся, принес 50к денег = получил индульгенцию еще на год)
зеборьба с коррупцией все таки, а не что либо как)
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Конечно улучшилось!
ФОПы-торговцы сами инициировали установку РРО, их поддержали таксисты и производители сигарет... 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4681
А владельцы авто на газу предложили повысить в 2020 г. акциз на газ в 2,5 раза... 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4681
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Сначала в три раза обвалили все, ВВП опустили, а потом "экономический рост" показывают на три копейки и рады... Это ужас.
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коли обвалилося? В 2014-му? А хто обвалив?
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Те, кто при власти тогда были и разницу в долларах в офшоры выводили.
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374(!!!) тис грн заплатили за прес-марафон ЗЕ з Держбюджету. Їжте зебіли, тільки не подавіться.

https://zaxid.net/pres_marafon_zelenskogo_na_fudkorti_skilki_koshtuvalo_provedennya_n1491519

18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3245
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а сколько было соплей по поводу парада, мол дорого..
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Зекономив на параді щоб на цю суму поїсти в фуд маркеті.
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рост, который начался еще при Пете, маскировался плачем про зубажиння, полвареника и полтаблетки.

Как выборы прошли, вой про "зубажиння" закончился, биомасса заметила рост.
Отсюда вывод - для биомассы главное не сам рост, а пропаганда.
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В эпоху "постжурналистики" важным является только мнение владельца СМИ.
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пля хитрожопые... 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4444 не пишут что 82% так не считают!!! 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5760 ********... 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4444

18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3475
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18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9504

пипец, тащусь с журнашлюх и их воспринимающих...

18% українців вважають и дальше уйма каких-то табличек.

но не 82% українців вважають що немає ніякого покращення....




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"Я на х*ю видел ваш Майдан!", - Портнов
Орган, повністю підконтрольний голові АП Януковича Портнову, ДБР, займеться "притягненням до відповідальності" вбивць патріотів часів Євромайдану.

https://www.rbc.ua/…/gbr-sozdast-podrazdelenie-rassledovani…
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То куди ж віднести 25-відсоткових патріотів? 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8992
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схоже опитування проводилось в Прилуках ! 18% -це ті що вже дістали заощадження з під подушки!
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Улучшилось - ЧТО ИМЕННО . 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2739 . ??? Надо правильно задавать вопрос , и тогда картина кардинально поменяется . Потому что если задать такой вопрос , зебилам нечего будет ответить , а это будет означать - НЕТ не улучшилось . Они сейчас как зомби , говорят автоматически , не задумываясь - ДА стало лучше ,, что бы уйти от упрёков за свой зебильный выбор . 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5110 .
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Я в восторге что информация представлена аналитикой. Не просто лучше на 2% чем раньше. А диаграммами за 5 лет. Показательно что оптимизм в экономике стал падать в 2018 году, а в 2019 вырос в 3-4 раза.
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да 1000 гривневую купюру ввели.. конечно все улучшилось...
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Маніпуляція: чому ви розпочинаєте з меншого числа про "покращення", а не з більшого про погіршення?
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ну или так озаглавить: 82% украинцев не видят позитивных перемен в экономике
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18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3622

на 17% впали зарплати , а 18% побачили ріст, напевно гроші від одних , їх 17% перейшли іншим , їх 18% . Тоді все сходиться
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