 18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 19-22 октября 2019 г.
Согласно результатам опроса, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% - утверждают, что ситуация ухудшилась.
На фоне роста оптимистичных настроений в стране после президентских выборов, выросли и позитивные ожидания относительно будущего. Так, сегодня 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, 26% - считают, что оно не изменится, и только 15% - имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.
Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог: почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31%. В ситуации со свободой слова и демократии улучшения увидели 23%.
пэтро понад фсьооо!!!
СМИ играют огромную роль для формирования рейтингов, например, если говорить только всё отрицательное, то кто-то будет "знать", что у всех так, как у него, если говорить только положительное, то кто-то будет "думать", что это только у него так...
Кошелек сам определяет
Оптимистичные настроения говорите......
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s851x315/73124917_735101250323618_7592552471864541184_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmgqr8pmMupn4kSqgRB5r3C06tpW0jjgRiY0gEm7hwU3IggFw06glc8nAHHCPHm03U&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=aaa549277c2f8158539a35f9784bf0ca&oe=5E58A729
Но особенно зачётно, что тебе сообщают по г+г о "требовании порошенко" заносить в долларах в банке))
18% совсем конченых
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При монике зелюке - крупнейшие инвесторы закрывают предприятия и выводят инвестиции.
Средняя зарплата в Украине за три года выросла в 2 раза
А минимальная зарплата в Украине за это время выросла в 3 раза
Средняя заработная плата в Украине за три года выросла в два раза: в декабре 2015 года она составляла 5230 грн, а в декабре 2018-го - 10 573 грн.
Ну а бешеный рост цен на все товары при Зе, рост комуналки при сокращении субсидий прекратит это безобразие! ишь чего, разбаловались при Порохе, не порядок.. однозначно, зебилы скоро с голоду дохнуть начнут...
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
зеборьба с коррупцией все таки, а не что либо как)
ФОПы-торговцы сами инициировали установку РРО, их поддержали таксисты и производители сигарет...
А владельцы авто на газу предложили повысить в 2020 г. акциз на газ в 2,5 раза...
https://zaxid.net/pres_marafon_zelenskogo_na_fudkorti_skilki_koshtuvalo_provedennya_n1491519
Как выборы прошли, вой про "зубажиння" закончился, биомасса заметила рост.
Отсюда вывод - для биомассы главное не сам рост, а пропаганда.
пипец, тащусь с журнашлюх и их воспринимающих...
18% українців вважають и дальше уйма каких-то табличек.
но не 82% українців вважають що немає ніякого покращення....
Орган, повністю підконтрольний голові АП Януковича Портнову, ДБР, займеться "притягненням до відповідальності" вбивць патріотів часів Євромайдану.
https://www.rbc.ua/…/gbr-sozdast-podrazdelenie-rassledovani…
ЗЄелекторату на замітку!
на 17% впали зарплати , а 18% побачили ріст, напевно гроші від одних , їх 17% перейшли іншим , їх 18% . Тоді все сходиться