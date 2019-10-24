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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Верховный Суд (775) Россия (74108) Укрнафта (194)

 Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Украины и обязал ее выплатить 112 млн долларов за отчуждение акций совместного украино-татарстанского предприятия.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы суда, передает Цензор.НЕТ.

Украина оспаривала решение Арбитражного суда Ставропольского края, вынесенное в марте 2019 года, и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июня по тому же делу.

В жалобе украинский Минюст указывал на нарушения судами норм материального и процессуального права. Однако "оснований для пересмотра по настоящему делу принятых актов" российский Верховный суд не нашел.

Напомним, Татнефть начала судебное разбирательство против Украины в 2008 году, требуя $2,4 млрд компенсации за потерю акций Укртатнафты и контроля над Кременчугским НПЗ. В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу российской компании, обязав Украину компенсировать ей $112 млн плюс проценты.

Украина проиграла апелляцию в Парижском суде, после чего начались процессы по взысканию долга в национальных юрисдикциях России, Великобритании и США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели"

Источник: https://censor.net.ua/n3155677
 
 
 Топ комментарии
 
Начали проигрывать суды у срашки. Благодаря зебилам...
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троль ты. Ты понимаешь где суд сам был? в Москве. В Москве можно что то доказать>??
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Начали проигрывать суды у срашки. Благодаря зебилам...
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троль ты. Ты понимаешь где суд сам был? в Москве. В Москве можно что то доказать>??
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"Помню, папа отвел меня в сторонку и говорит: «Сынок, все любят клоунов, но никто им не платит.» Мне часто хочется ему позвонить и сказать: «Помнишь, папа, что ты мне говорил? Так вот, клоунам платят!»" - Mel Gibson

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провокатор?
или порохобот кацапский?
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А як це порохобот кацапський? Кацапи Пороха ненавидять як і ви малороси.
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Та шо вы говорите?
За 11,80 вы готовы друг друга в ж... любить! Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты - Цензор.НЕТ 7861

ж.... - это жизнь (это так, к слову Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты - Цензор.НЕТ 8836)
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вам лучше знать Верховний суд РФ зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти" - Цензор.НЕТ 8950
а для меня это просто цифры, которые я здесь часто встречал Верховний суд РФ зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти" - Цензор.НЕТ 8475
но я теперь буду знать Верховний суд РФ зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти" - Цензор.НЕТ 8950
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програли суд ще в 2008 р за овоча, читайте уважно. Якщо буде все гаразд, то Україна буде стягувати з раші по газпрому десь в році 2030 Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты - Цензор.НЕТ 412
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щось згарячу я ляпнув про овоча, мабуть люблю його Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты - Цензор.НЕТ 2791
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Что ты там хотел выиграть в срашке за суд? Че курил то?
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У тебя проблемы с логикой или головой? Хорошо, давай проще: как ты хотел выиграть суд который проходил в мацкве и который пишет свои решения под диктовку *********** и Ко?
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"Украина оспаривала решение Арбитражного суда Ставропольского края, вынесенное в марте 2019 года " - это как раз петя проиграл суд Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты - Цензор.НЕТ 2528
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2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу российской компании, обязав Украину компенсировать ей $112 млн плюс процентыИсточник: https://censor.net.ua/n3155677

любитель сои не читатель, а писатель, лол Верховний суд РФ зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти" - Цензор.НЕТ 5741
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будуть арештовувати майно України в раші
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Это проблемы тех дебиков, которые там до сих пор имеют имущество это самое
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Та нехай, по версії зебілів в росії тільки липецька фабрика Рошен існує з українського майна Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты - Цензор.НЕТ 4935
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Во попадалово... Неужели клованские телеканторы арестуют?
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Козак депутат від ЖОПОБЛОКУ вже продав свій готель. **** щось знає
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к сожалению это правда ,хотя и да ,сейчас смешная
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а не пішли б ви в дупу, рософашисти!!! Загребетеся відшкодовувати УКРАЇНІ(!!!) за всі руйнування, за вбитих і поранених..- за все!!!! Гниди мокшанські!!!
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Пацаки, обращайтесь в Лондонский суд! Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты - Цензор.НЕТ 1682
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Это наезд на Беню. Как он там Путина назвал? Впрочем, конфликт у него скорее с татарами. По их иску у него уже лондонские счета давно арестованы. Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты - Цензор.НЕТ 9720
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снова каломойский в центре... а стрелку на Украину, на нас с вами.
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ха-хаа-ха. україна взагалі не повинна реагувати на собачий гавкіт. ну хто вони такі? так бидлятина!
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Суд в Москве - это уже вторично! Сначала было вот это - "Украина проиграла апелляцию в Парижском суде, после чего начались процессы по взысканию долга в национальных юрисдикциях России, Великобритании и США"
Беня завод отжал, а рассчитаться должна Украина!
В этом и есть весь Беня!!!

Источник: https://censor.net.ua/n3155677
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нужна национализация каломойских ресурсов, продажа и решение всех проблем сотворенных этим монстром.
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Считаю, что немедленно должна прийти "ответка" мокселям. Верховный Суд Украины должен вынести решение о взыскании с кацапстана 1,5 трлн. долл. сша за нанесенный ущерб экономике Украины вследствие нападения, оккупации и незаконной анексии части украинской территории (Крым).
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С него имели беня с ярославским пусть они и компенсируют.
Но к сожалению по факту заплатим мы.
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