 Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу Укртатнафты

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы суда, передает Цензор.НЕТ.

Украина оспаривала решение Арбитражного суда Ставропольского края, вынесенное в марте 2019 года, и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июня по тому же делу.

В жалобе украинский Минюст указывал на нарушения судами норм материального и процессуального права. Однако "оснований для пересмотра по настоящему делу принятых актов" российский Верховный суд не нашел.

Напомним, Татнефть начала судебное разбирательство против Украины в 2008 году, требуя $2,4 млрд компенсации за потерю акций Укртатнафты и контроля над Кременчугским НПЗ. В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу российской компании, обязав Украину компенсировать ей $112 млн плюс проценты.

Украина проиграла апелляцию в Парижском суде, после чего начались процессы по взысканию долга в национальных юрисдикциях России, Великобритании и США.

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