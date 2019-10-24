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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (775) Шокин (700)

 Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении на должности Генпрокурора

Верховный Суд 24 октября отказал бывшему Генеральному прокурору Виктору Шокину о восстановлении в должности.

Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему Генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора. Такое решение огласила коллегия судей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Заседание началось в 10:00. На суд не явился сам Шокин, однако пришел его представитель. Представитель истца не сообщил, где он находится.

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Таким образом Верховный Суд отказал Шокину в пересмотре решения Высшего административного суда, который отказался восстановить его в должности генерального прокурора.

Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Шокин в сентябре обратился в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда, который отказался рассматривать его иск о восстановлении в должности. Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения. Бывший Генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность. Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

Позже, экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что он настаивал на увольнении Шокина: "Я сказал: Я уезжаю через 6 часов, если ваш Генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег". Что ж, сукин сын! Его сняли с должности и назначили человека, который считался надежным".

Вместе с тем, об этом говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трампа: "Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим". Также стоит отметить, что во время данного разговора Трамп дважды заявил, что считает Шокина "хорошим прокурором".

Источник: https://censor.net.ua/n3155675
 
 
 Топ комментарии
 
а Генпрокурор то, не настоящий!!!
Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении на должности Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4951
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Правильно.У Шокина нет диплома университета Соломона, который есть у Рябошапки.
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Он был,но при покушении снайпер его прострелил из тепловизора и он не подлежит восстановлению.Обуглился. Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1563
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Это, если всех восстанавливать, то сколько Генеральных надо, вот Луцик выучит англицкую и тоже подаст на восстановление.
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Правильно.У Шокина нет диплома университета Соломона, который есть у Рябошапки.
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Он был,но при покушении снайпер его прострелил из тепловизора и он не подлежит восстановлению.Обуглился. Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1563
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Тихо шифером шурша крыша едет не Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении на должности Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1323 спеша
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теперь я знаю с кого лепили знаменитого "ждунчика"
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І ніяких компенсацій за копірайт Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5911
Він на тому більше заробив би, ніж на хабарях в ГПУ.
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Нелюди из Верховного Суда,дайте деду еще чуть чуть поработать Генпрокурором.Внуки подросли и требуют квартиры и машины обновить. Да и картина "Цезарь II" ещё не закончена. Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5153 .
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Крым тоже Украина, как и лдырка, может там назначат, туда он не обращался ? Какая разница, лишь бы доходное место было
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Та шож ви робите іроди? Шокін - єдиний легітимний пожиттєвий генпрокурор України.
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Какая боль,какая боль.Верховный суд-Порошенко 6-0.Пшел в будку СУЧИЙ сын.
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на кичу надо было его восстановить...
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