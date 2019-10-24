 Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении на должности Генпрокурора

Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему Генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора. Такое решение огласила коллегия судей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Заседание началось в 10:00. На суд не явился сам Шокин, однако пришел его представитель. Представитель истца не сообщил, где он находится.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джулиани добивался выдачи американской визы Шокину, - CNN

Таким образом Верховный Суд отказал Шокину в пересмотре решения Высшего административного суда, который отказался восстановить его в должности генерального прокурора.

Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Шокин в сентябре обратился в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда, который отказался рассматривать его иск о восстановлении в должности. Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения. Бывший Генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность. Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

Позже, экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что он настаивал на увольнении Шокина: "Я сказал: Я уезжаю через 6 часов, если ваш Генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег". Что ж, сукин сын! Его сняли с должности и назначили человека, который считался надежным".

Вместе с тем, об этом говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трампа: "Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим". Также стоит отметить, что во время данного разговора Трамп дважды заявил, что считает Шокина "хорошим прокурором".