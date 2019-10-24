 "Слуга народа" перенесла проведение съезда партии на ноябрь, - Корниенко

Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее планировалось в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть. К середине ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТГ, съезд должен принять решение об участии в этих выборах, - уточнил Корниенко, добавив. - До 15 ноября точно съезд состоится".

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Он сказал, что не знает, изберут ли его главой президентской партии: "Я не знаю, изберут ли меня председателем, это же съезд будет выбирать".