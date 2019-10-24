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 Политика Украины
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Все про:съезд (314) Слуга народа (388) Корниенко (51)

 "Слуга народа" перенесла проведение съезда партии на ноябрь, - Корниенко

До 15 ноября 2019 года состоится съезд партии Слуга народа.

Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее планировалось в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть. К середине ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТГ, съезд должен принять решение об участии в этих выборах, - уточнил Корниенко, добавив. - До 15 ноября точно съезд состоится".

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Он сказал, что не знает, изберут ли его главой президентской партии: "Я не знаю, изберут ли меня председателем, это же съезд будет выбирать".

Источник: https://censor.net.ua/n3155671
 
 
 Топ комментарии
 
Зря они с переносами, ведь всем известно, что Порошенко затеял путч на декабрь "Слуга народа" перенесла проведение съезда партии на ноябрь, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5629
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Есть предложение законодательно запретить эмигрировать из страны тем, кто голосовал за зЕленского. Да, щас расскажут что это нарушение Конституции и прав человека, я в курсе. Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. Пусть отвечают за свои поступки, решают проблемы, которые создали. Глядишь - может и думать научаться, связь между причиной и следствием находить.
"Слуга народу" перенесла проведення з'їзду партії на листопад, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1907

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Зря они с переносами, ведь всем известно, что Порошенко затеял путч на декабрь "Слуга народа" перенесла проведение съезда партии на ноябрь, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5629
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Хор Верёвки -эталон украинской традиционной культуры последних 300 лет .Дай Бог ему оставаться таким всегда! Это путеводная звезда! А шушера пытается очернить наработанное.Уничтожить легко,реанимировать-невозможно.
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Совершенно правильно,культуры продажности и лизоблюдства власть имущих !!!
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Видео посмотри сначала. Или ты тоже мышебрат?
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И хор веревки создавался при Сталине. Есть мнение, что он создавался для идеологической обработки проукраинских граждан. А в Крыму, к примеру, сейчас создан центр украинской культуры. Вот только он нихрена не проукраинский, а подпевает оккупанту, можешь поискать об этом информацию в дайджестах Крымского Бандеровца.

Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Верёвки (укр. Національний заслужений академічний народний хор України ім.Верьовки) - украинский художественный коллектив, основанный в 1943 году в г. Харькове[1] Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР № 246 - «Об организации Государственного украинского народного хора». C 1944 года коллектив базируется в Киеве.
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Необходимо навести порядок в партии "Слуга народа" и структурировать её!
Предлагаю в её составе выделить подгруппы "Лакеи народа" и "Гувернантки народа".
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Есть предложение законодательно запретить эмигрировать из страны тем, кто голосовал за зЕленского. Да, щас расскажут что это нарушение Конституции и прав человека, я в курсе. Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. Пусть отвечают за свои поступки, решают проблемы, которые создали. Глядишь - может и думать научаться, связь между причиной и следствием находить.
"Слуга народу" перенесла проведення з'їзду партії на листопад, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1907

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Это было бы очень правильное решение.Но те кто за него голосовал ,на 90% рукожопые,они нигде не нужны.Могут только ныть и просить,а еще ждать что прийдет царь и все решит.
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