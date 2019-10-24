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 Общество
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Все про:Россия (74108) тюрьма (651) Сенцов (1070)

 "Их злило, что я по национальности русский и против России пошел", - Сенцов о тюремном заключеннии в РФ

Бывший украинский политзаключенный, а ныне общественный деятель Олег Сенцов рассказал о своем заключении в тюрьме России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Российская тюрьма - это карикатура российского общества. Со времен ГУЛАГа подходы мало изменились. Сейчас меньше бьют, меньше убивают, сейчас лучше кормят, не всех заставляют рубить лес. Но подход к тебе как к скотине остается. Когда ты спускаешься на низы, ты никто", - отметил Сенцов.

Сенцов описал портрет обычного российского заключенного: "Это парень 25 лет, сидящий за наркотики. Где‑то курил с друзьями, его там хлопнули, дали семь-восемь лет как будто за продажу. Есть и мужики, которые просто по пьянке соседа ножом пырнули. Настоящие преступники сидят в других тюрьмах, а это обычный народ".

Также он рассказал об отношении российских заключенных к Путину.

"Кто‑то из них там любит Путина агрессивно, но это небольшой процент на самом деле. Кто‑то также активно его ненавидит, даже в тюрьме открыто об этом говорят. Большинство пассивно, им все равно. Но из‑за того, что они пять лет смотрят телевизор и пять лет их заставляют видеть украинцев-врагов, это давление проявляется", - объяснил Сенцов.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов

Источник: https://censor.net.ua/n3155670
 
   
 Топ комментарии
 
Вот в этом вся наша проблема и успех совковой пропаганды! Нет, блять, никаких русских. Есть украинцы, есть американцы, есть росеянцы. Никаких русских не существует, это выдуманная категория самоопределяющихся фриков.
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Да не такой нации,собрали кочевые племена в кучу,лишлии их своих традиций, культурного наследия и обозвали эту безродную толпу русскми.
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Ось! -поки існує вигадане маланцами і комуняками поняття «націанальнасть» Україна буде мати проблеми! По цілому світі у кого не спитай What's your nationality?- тебе зрозуміють в сенсі якої країни громадянином ти являєшся! За походженням ти можеш бути ким завгодно! Що значить в їхньому сенсі «русскій по національності»? Неможливість вивчити мову країни проживання?!
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Совет форумчанПравила форума
 
Не просто ввел проводилась целая политика "руссификации" красноречивый пример история украинского силача Піддубного которого сделали Поддубным и в графе национальность записали русский. Он попросил исправить "ошибку", советская власть отказалась, тогда он самостоятельно исправил это в паспорте, за что был арестован НКВД.....Отпустили его только благодаря всемирной известности. Просто была сталинская политика которая заключалась в том, что только русские это великая нация, а все остальные - младшие братья. А сколько таких Піддубних которые молча приняли свою участь.?! А были и такие которые самостоятельно меняли фамилию и национальность на русский. При совке, тебе были открыты все дороги только если ты "русский", все остальным нужно было "рвать жопу".
Типичный пример такой "русской" фамилии Ковалев которая произошла от фамилии Коваль, Ну нет на Расее ковалей! Кузнецы есть, ковалей нету!!!
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Такой национальности как "русский" действительно не существовало, до этого они называли себя "великоросами", а до 17 века вообще назывались "московитами", но это скорее была не национальность, а название граждан империи (это как римляне - были не национальность а римскими гражданами).
Поэтому те кто называет себя "русским" сейчас является потомком одних из народов покоренных империей, а поскольку Сенцов явно не азиат, на Мордву и Меря тоже не сильно смахивает, то скорее всего он или украинец или беларус
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Це дуже правильне твердження...якщо русскій каже, що він русскій, то він бреше...якщо русскій каже, що він не русскій, то він все одно бреше...це важко зрозуміти, але це саме так...
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Вот в этом вся наша проблема и успех совковой пропаганды! Нет, *****, никаких русских. Есть украинцы, есть американцы, есть росеянцы. Никаких русских не существует, это выдуманная категория самоопределяющихся фриков.
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Да не такой нации,собрали кочевые племена в кучу,лишлии их своих традиций, культурного наследия и обозвали эту безродную толпу русскми.
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русскій...савєцкій...рабочій...учьоний... - в усіх інших мовах це іменники і лише російській - прикметники...фактично це, або психічна хвороба, коли людина не може сказати слово ножиці, а каже - це те, чим ріжуть, або звичайна розумова відсталість...або і те і інше...
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Да,имено так...молодежь ненавидит путина
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Служил с мордвином, сказал, что он русский и чуть по морде не схлопотал. Запомни сказал он мне- Я мордвин, а не какой-то русский.
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...мордвин по морді...
На те він і мордвин "Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ - Цензор.НЕТ 7060
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лишня хромосома час від часу дає про себе знати це і про пожати руку ху..лу і про щирість Зе
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Не против России, а против путино-фашистского режима, губящего Россию.
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Русский? Ну все сейчас набегут пОцреоты всех мастей
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Все русские со времён Киевской Руси остались в Киеве. А в Маскве - помесь чухонцев с башкирами.
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А ряху "режиссер", как Гадя, в ИТК знатную нахомячил
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Быть с толпой мне до рвоты обрыдло,
И тошнит от лоснящихся ряс.
Торжествует здесь пьяное быдло,
И вокруг лишь одно, - Одобрямс!

Кнут и стадность, вот - черни истоки.
Запах крови приводит всех в раж.
Машут флагом в свинячьем восторге,
И ревут во всю глотку,- Крым наш!

В их глазах только зависть и злоба,

И мерещатся козни врага.
Костью в горле им стала Европа,
Нужен Сталин, - и вся недолга!

Своего дождались они часа.

Ярость в них никогда не умрёт.
И орёт миллионная масса:
Бей Укропов! Россия,- вперёд!

Всласть чекистская славит державу.

А чуть что, - получай по зубам.
С вольнодумством быстры на расправу.
Ненавистна свобода рабам.

Як обрыд цей мерзенний звіринець, -
Край нелюдський гидот і гризні.
Відтепер я навік українець.
Русь, ти більше не мати мені!

(с) Александр Бывшев
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русский и против России
"Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ - Цензор.НЕТ 4561
Какая связь русский и россия ?
Русские - наследники Руси.
Росия - наследие татар.
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Справа в тому, що русских не буває - то вигадка...
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Бывают русские евреи, русские цыгане, русские китайцы... Русский - имя прилагательное
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Ось! -поки існує вигадане маланцами і комуняками поняття «націанальнасть» Україна буде мати проблеми! По цілому світі у кого не спитай What's your nationality?- тебе зрозуміють в сенсі якої країни громадянином ти являєшся! За походженням ти можеш бути ким завгодно! Що значить в їхньому сенсі «русскій по національності»? Неможливість вивчити мову країни проживання?!
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как синоним понятий народ и этническая группа. Национальность - очень недавнее изобретение. Его придумали в середине XIX века, когда в Европе начали проводить переписи населения. ... Первоначально данный термин использовался для обозначения народности - этнических общностей, исторически предшествующих нации.
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Порохоботы.Вы еще американцам скажите,что их нация -это выдумка коммуняк.Они вас заплюют,как недоразвитых.

По словам Артура Шлезингера:"Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ - Цензор.НЕТ 27Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности - отнюдь не причуды и не результат случайного стечения обстоятельств. Нам дала их история. Они выстраданы нами, они зафиксированы в нашем житейском опыте и наших величайших документах, в наших традициях и обычаях. Наши ценности работают на нас, и поэтому мы живём с ними и готовы за них умереть
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Просто порохоботы бесятся,что Сенцов признал,что по национальности он русский.Вот и все.Им не важно ,что Олег честный и искренний человек.У них ломка,что он русский.
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