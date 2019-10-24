 "Их злило, что я по национальности русский и против России пошел", - Сенцов о тюремном заключеннии в РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Российская тюрьма - это карикатура российского общества. Со времен ГУЛАГа подходы мало изменились. Сейчас меньше бьют, меньше убивают, сейчас лучше кормят, не всех заставляют рубить лес. Но подход к тебе как к скотине остается. Когда ты спускаешься на низы, ты никто", - отметил Сенцов.

Сенцов описал портрет обычного российского заключенного: "Это парень 25 лет, сидящий за наркотики. Где‑то курил с друзьями, его там хлопнули, дали семь-восемь лет как будто за продажу. Есть и мужики, которые просто по пьянке соседа ножом пырнули. Настоящие преступники сидят в других тюрьмах, а это обычный народ".

Также он рассказал об отношении российских заключенных к Путину.

"Кто‑то из них там любит Путина агрессивно, но это небольшой процент на самом деле. Кто‑то также активно его ненавидит, даже в тюрьме открыто об этом говорят. Большинство пассивно, им все равно. Но из‑за того, что они пять лет смотрят телевизор и пять лет их заставляют видеть украинцев-врагов, это давление проявляется", - объяснил Сенцов.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов