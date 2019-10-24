 "Их злило, что я по национальности русский и против России пошел", - Сенцов о тюремном заключеннии в РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".
"Российская тюрьма - это карикатура российского общества. Со времен ГУЛАГа подходы мало изменились. Сейчас меньше бьют, меньше убивают, сейчас лучше кормят, не всех заставляют рубить лес. Но подход к тебе как к скотине остается. Когда ты спускаешься на низы, ты никто", - отметил Сенцов.
Сенцов описал портрет обычного российского заключенного: "Это парень 25 лет, сидящий за наркотики. Где‑то курил с друзьями, его там хлопнули, дали семь-восемь лет как будто за продажу. Есть и мужики, которые просто по пьянке соседа ножом пырнули. Настоящие преступники сидят в других тюрьмах, а это обычный народ".
Также он рассказал об отношении российских заключенных к Путину.
"Кто‑то из них там любит Путина агрессивно, но это небольшой процент на самом деле. Кто‑то также активно его ненавидит, даже в тюрьме открыто об этом говорят. Большинство пассивно, им все равно. Но из‑за того, что они пять лет смотрят телевизор и пять лет их заставляют видеть украинцев-врагов, это давление проявляется", - объяснил Сенцов.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Типичный пример такой "русской" фамилии Ковалев которая произошла от фамилии Коваль, Ну нет на Расее ковалей! Кузнецы есть, ковалей нету!!!
Поэтому те кто называет себя "русским" сейчас является потомком одних из народов покоренных империей, а поскольку Сенцов явно не азиат, на Мордву и Меря тоже не сильно смахивает, то скорее всего он или украинец или беларус
На те він і мордвин
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Наполеон
И тошнит от лоснящихся ряс.
Торжествует здесь пьяное быдло,
И вокруг лишь одно, - Одобрямс!
Кнут и стадность, вот - черни истоки.
Запах крови приводит всех в раж.
Машут флагом в свинячьем восторге,
И ревут во всю глотку,- Крым наш!
В их глазах только зависть и злоба,
И мерещатся козни врага.
Костью в горле им стала Европа,
Нужен Сталин, - и вся недолга!
Своего дождались они часа.
Ярость в них никогда не умрёт.
И орёт миллионная масса:
Бей Укропов! Россия,- вперёд!
Всласть чекистская славит державу.
А чуть что, - получай по зубам.
С вольнодумством быстры на расправу.
Ненавистна свобода рабам.
Як обрыд цей мерзенний звіринець, -
Край нелюдський гидот і гризні.
Відтепер я навік українець.
Русь, ти більше не мати мені!
(с) Александр Бывшев
Какая связь русский и россия ?
Русские - наследники Руси.
Росия - наследие татар.
По словам Артура Шлезингера:Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности - отнюдь не причуды и не результат случайного стечения обстоятельств. Нам дала их история. Они выстраданы нами, они зафиксированы в нашем житейском опыте и наших величайших документах, в наших традициях и обычаях. Наши ценности работают на нас, и поэтому мы живём с ними и готовы за них умереть