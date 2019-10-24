 Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение АМКУ в Facebook.

"Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО "Bakcell" на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V., что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", - говорится в сообщении.

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