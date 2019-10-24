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Все про:мобильная связь (320) Антимонопольный комитет (345) Vodafone (23)

 Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина"

Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому телеком-оператору ООО "Bakcell" приобрести второй по величине украинский оператор мобильной связи "Vodafone Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение АМКУ в Facebook.

"Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО "Bakcell" на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V., что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антимонопольный комитет расследует, как мобильные операторы сократили срок действия тарифов на связь и изобрели таким образом "13-й месяц" для оплаты

Источник: https://censor.net.ua/n3155667
 
 
 Топ комментарии
 
патамушо касабы рулили этой связью
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При Порошенко такого не было, чтобы азери рулили мобильной связью!!!
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Аваков - армянин, Саакашвили - грузин. Водофон - азерам? да это руссофобия какая-то? Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина" - Цензор.НЕТ 8393
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Недоумки думают, что изменение юридического лица указывает на изменение национальности собственника...
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100% что мешает узким купить в Азейрбоне оператора. И купить ВОДКАфон?)))
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мы не думаем - мы комментируем!!! Почувствуй разницу
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Так я тебе Д скажу, не пали свою ФСБшную натуру, которая и так всем известна. Сказки про Вальцмана ФСБшный фейк, который легко проверяется. А Зеленский чистокровный еврей ...Народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі[17], (нині Дніпропетровська область, Україна) у єврейській сім'ї[5][1][2][3][4][18]. Батько Олександр Зеленський - доктор технічних наук, професор, завкафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту[19], мати Римма працювала інженером[20][21][22]....
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Аваков армянин, но родился в Баку.... 😎
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Теперь у "Водафона" можно будет будет купить кроме стартового пакета еще хурмы и инжира,сладких как мед.
Азербайджанцам,покупающим стартовый пакет впервые, будет доступна услуга от:миграционной службы:"Вид на жительство за три дня".
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При Порошенко такого не было, чтобы азери рулили мобильной связью!!!
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А чем айзеры хуже кацапов? Киевстар сейчас тоже у кацапни, его купил Билайн только бренд оставил Киевстар что бы народ не бузил...
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Лифе целка ваще под ахметычем и да укртелекум тоже. нас всех слушают и пишут. Не одного национального оператора нету
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«Інтертелеком» - перший національний оператор CDMA, надає послуги місцевого й мобільного зв'язку стандарту CDMA2000 1x; EV-DO rev.A і EV-DO rev.B по всій території України. Підприємство ТОВ «Інтертелеком» зареєстроване 21 вересня 1998 року. У першому кварталі 2011 року «Інтертелеком» запустив доступ в Інтернет за технологією EVDO Rev. B зі швидкістю передачі інформації до 14,7 Мбіт / с.
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Так то воно так, але покриття в нього слабе. За місто виїхав і зв'язку немає...
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Лифселл вроде как щиро-каренные с Анкары у Гудка купили. Не?
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Так, а Лайф під турками був, а Що ахмєтка вже й його прикупив?
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То бишь связь станет еще херовее чем она есть сейчас...
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Ещё бы кучмустара у москалей отобрать. Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина" - Цензор.НЕТ 9895
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А у меня на экране написано JEANS даже не знаю что теперь напишут ! 😱
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Да вы красавцы. То есть 4 джи вам нафик не надо?
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мне нкаких джи не надо, для этого есть комп. Телефон нужно использовать по назначению
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у меня оно будет в компе, так для меня привычней.
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Будешь комп за собой таскать с катушкой с выделенкой как связист?
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зачем мне комп не приоде или в магазине?
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с удивлением смотрю как ходят придурки и все вермя смотрять в дебилку, пока лбом о столб не ударятся.
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Кто там хозяин у азеров,опять какой то руззкий из засрашки?
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врятли, там своих нефтяных олиграхов хватает.
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Нет там никаких нефтеолигархов,а Алиев от страха сидит на путинской бутылке и делает вид будто он шейх и монарх.
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Азербайджанці не допускають у свій бізнес росіян.
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А слабо было за все эти годы создать своего Национального оператора моб.связи?!

А то как ни кацапы , так турки, теперь вот айзеры ... пипец
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