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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:КГГА (2267) Ткаченко Александр (57) Гусовский Сергей (35)

 Нардеп Ткаченко планирует создать в Киевсовете оппозиционную нынешней власти города депутатскую группу

Депутаты Киевского городского совета Сергей Гусовский и Илья Сагайдак вместе с народным депутатом от "Слуги народа" и претендентом на пост главы КГГА Александром Ткаченко анонсировали создание депутатской группы под названием "Новый Киев".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом депутаты заявили журналистам на брифинге перед зданием КГГА, где должно состояться заседание Киевсовета.

"Мы сегодня анонсируем начало создания депутатской группы, которая будет называться "Новый Киев" и посвятит свою деятельность системной оппозиции той власти, которая до сих пор существует в Киеве", - сказал депутат Киевсовета от "Киевской команды" Гусовский.

В то же время Гусовский не уточнил, кто войдет в состав этой группы.

"Сейчас мы провозглашаем о начавшейся инициативе создания этой депутатской группы. Я думаю, в начале недели мы уже сможем сказать, кто вошел в ее состав ... Должны  объединить всех депутатов, которые не согласны с текущей властью, и мы верим, что войдут в состав этой группы депутаты из разных фракций, таким образом объединившись в системную оппозицию ", - заявил Гусовский.

В свою очередь депутат Киевсовета Сагайдак напомнил, что были обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде с просьбой вмешаться в ситуацию в столице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас будут мэр с магистратом и префект, - нардеп от СН Качура о будущей модели управления в Киеве

"Была направлена проверка в КГГА, но мы хотим увидеть ее выводы и реальные действия ... Поэтому мы создаем группу для того, чтобы контролировать деятельность городской власти и выработать план действий по выходу столицы из системного кризиса", - отметил Сагайдак.

В то же время Ткаченко сообщил, что и в парламенте будет создано межфракционное объединение с таким же названием - "Новый Киев".

"Мы как раз для того принимали в первом чтении закон о столице, чтобы запустить механизм обновления города и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия самоуправляющейся столицы. Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной Раде, начать создание межфракционного объединения с таким же названием "Новый Киев". Я уже провел беседы со многими депутатами из "Слуги народа" и других фракций, и я думаю, что на следующей неделе о таком межфракционном объединении будет объявлено", - сказал Ткаченко.

Напомним, 3 октября Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155666
 
 
 Топ комментарии
 
Ткаченко это ген. дир. канала Г+Г ? Ну тогда все понятно...
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це хлопчик коломойського.
вони хочуть переконати киян, що будуть дбати про місто.
але ж на секундочку ! Дніпро рідне місто одного з найбагатших людей України. А там навіть аеропорту пристойного нема. Лише Філатов почав відбудовувати, а Беня і копійки туди не вклав.
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Заседания будет проводить у себя, на незаконной построенной вилле на Трухановом острове?
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Ткаченко это ген. дир. канала Г+Г ? Ну тогда все понятно...
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це хлопчик коломойського.
вони хочуть переконати киян, що будуть дбати про місто.
але ж на секундочку ! Дніпро рідне місто одного з найбагатших людей України. А там навіть аеропорту пристойного нема. Лише Філатов почав відбудовувати, а Беня і копійки туди не вклав.
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Зато там есть самая большая в мире синагога в которую вложил деньги Каломойский
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"Новий Київ"-? Вже "новіє ліца" побачили.,так що ідіть собі далі мимо каси.Тим паче такі зашкварені типочки типу Ткаченка з Гусовським + прикнувший до них зять газового баламута Івченко.
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Ген.дир. це генеральна дирка? Нардеп Ткаченко планирует создать в Киевсовете оппозиционную нынешней власти города депутатскую группу - Цензор.НЕТ 5318
З.Ы.
"Мы сегодня анонсируем начало создания депутатской группы, которая будет называться "Новый Киев" и посвятит свою деятельность системной оппозиции той власти, которая до сих пор существует в Киеве", -- сказал депутат Киевсовета от "Киевской команды" Гусовский.

А что,власть в Украине и власть в Киеве это две разные власти?
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Та єврей він, хіба по "обличчю" це не зрозуміло? Він просто як Вальцман, взяв собі українське прізвище, щоб закінчувалося на "ко". Отакі справи, малята Нардеп Ткаченко планує створити в Київраді опозиційну нинішній владі міста депутатську групу - Цензор.НЕТ 4178
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Заседания будет проводить у себя, на незаконной построенной вилле на Трухановом острове?
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Тобто у Києві хочуть створити групу, яка буде робити подібне тим 11 Слугам, яких звинувачують у корупції.
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Еще не хватало нам этой паршивой бениной чебурашки в руководстве Киевом
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Почему не сидит за незадикларированную дачу? Пусть в сизо создает группу
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"Новый Киев"

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чому не "вечірній квартал"?
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Ворог преси[ред. | ред. код]
За результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив у десятку найбільших ворогів української преси у 2012-2013 роках.[23]донька від першого шлюбу - Олександра Ткаченко (*1989), виконавчий продюсер «Front Cinema» (частина медіахолдингу Ріната Ахметова Медіа Група Україна), з 2018 - креативний продюсер Нового каналу.
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ні..

ТКаченко Києву Не підходить..
Занадто розумний.

Після Черновецького і Кличко можливо Павло Зібров ?
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Суетится слуга народа Коломойского, организовал :Аудит деятельности киевской власти , Ткаченко. Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа". Суетится потому что бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд."Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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