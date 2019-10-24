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 Политика Украины
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Все про:Крым (21985) Путин (25122) Донбасс (19730) Сенцов (1067)

 Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов

Бывший украинский политзаключенный, а теперь общественный деятель Олег Сенцов назвал президента России Владимира Путина своим единственным врагом на земле.

"У меня есть один враг на земле — это Путин. Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он - лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12−13 тыс. наших соотечественников", — пояснил он свою позицию в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Сенцов добавил, что хочет видеть падение российского президента.

"Ненависть - чувство, которое мешает, воевать нужно с холодной головой, но я хочу увидеть, когда он падет. Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов об украинцах и русских: Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но стал при этом убийцей

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3155665
 
 
 Топ комментарии
 
хуйло ворог кожного українця.
свідомого чи несвідомого.
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...тільки то не дракон, а "моль".
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Сравнивать пуйла с драконом? Дракон благородное животное. Эх, Олежа, ты Савченко, ver 2.0... Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов - Цензор.НЕТ 5934
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***** ворог кожного українця.
свідомого чи несвідомого.
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Для нового министра обороны кто туда оборудование продает или для Бени для которого слуги народа промутили покупку электроэнергии у кацапов?
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Сравнивать пуйла с драконом? Дракон благородное животное. Эх, Олежа, ты Савченко, ver 2.0... Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов - Цензор.НЕТ 5934
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я сойова лахта, як ви любите казати Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов - Цензор.НЕТ 9074 Олінці то чмошники і запроданці, які не мають тями, що писать коли немає методички, одним словом школяри Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов - Цензор.НЕТ 1966
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Я вам вірю, адже лише той хто перекладає з московської мови може так висловлюватися.
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Якщо "путін" здохне, то за ним сумуватиме 86% народа_мишебратьЙЕв. Адже так Олег назвав кацапню?
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ка все любят давать оценку людям, то что вы пишете это низко
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Все - агенты Кремля. Один ты несгибаемый патриот.
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Дракон - мифическое существо. Сходи к психиатру.
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А Путин знает, что у него есть страшный враг?
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Ні. "путін" знає, що в нього мільйони пахолків-викторов_бормотов-ів. І він почувається ОК.
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Это да !!!! Ждем когда плешивый утырок сдохнет Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов - Цензор.НЕТ 3962
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Шановному пану Сенцову треба спитати у "відвертого у бажаннях" президента, чи є пуцін - *****?
А якщо є, то як можна домовлятися із *****м?!
Тим паче, що воно ніколи не виконувало зобов'язань. НІКОЛИ!
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Різниця у віці дає шанс Сенцову побачити, як здохне Х**ло.
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Подозрительно это. Врагов драконами не называют. Чаще змеями. Ну а конкретно этого - ******. А тут.....
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Для меня еще и враг бубочка.Может конечно все поменяется ? Почему моника враг?Потому что она ватный дол#*** разрушающий мою страну похлеще Ху#ла.
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Сенцов лівацька гніда. Путін робе те, що подобається росіянам, і не треба розповідей про прекрасний расейский народ і поганого путіна.
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+ для другого речення. А перше можна було б висловити не в такій різкій формі.
Ліпше б Ви "росіян" послідовно називали "кацапами".
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Все "герои" войны, которые конечно же больше видели и знают чем Сенцов , отписались ... Ну давайте любители поливать грязью всех подряд- вперед!! Мы тут любим пересориться и т.д вместо объединиться в кулак.
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У ***** куча охраны, а у тебя товарищ Сенцов? Длинный язык ещё никого до добра не доводил.
То что ты сейчас в Украине, не значит, что твоей жизни ничего не угрожает.

Сценарии лучше пиши для второго говнофильма и награды принимай.
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ну почему, вон клавклоун с помощью языка в президенты пробился.
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да не дракон он а полыхающий кацапский пукан Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов - Цензор.НЕТ 7669
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там этих драконов как собак нерезаных.Нужно не личные обиды выдристовувать, а ставить страну на военные рельсы.
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он так и не понял, драконов там 140 млн. да и по всему миру кацапов сотни млн. раскидано даже если сдохнет один дракон, .. фашистский народ взрастит нового, такого же или ещё хуже ..
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то творча людына шо вы причепилися. Войшрв в образ, вийшов з образа. Репетируе.Аз есмъ царь.
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Девочки, не ссорьтесь!
Конечно, смерть Путина ничего в Расии не изменит. Но приятно.....
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