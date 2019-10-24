 Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов

"У меня есть один враг на земле — это Путин. Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он - лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12−13 тыс. наших соотечественников", — пояснил он свою позицию в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
Сенцов добавил, что хочет видеть падение российского президента.
"Ненависть - чувство, которое мешает, воевать нужно с холодной головой, но я хочу увидеть, когда он падет. Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все", - резюмировал он.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
свідомого чи несвідомого.
А якщо є, то як можна домовлятися із *****м?!
Тим паче, що воно ніколи не виконувало зобов'язань. НІКОЛИ!
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Савченко заявила, що хоче переговорів із Захарченком та Плотницьким у Києві30.12.2016
Ліпше б Ви "росіян" послідовно називали "кацапами".
То что ты сейчас в Украине, не значит, что твоей жизни ничего не угрожает.
Сценарии лучше пиши для второго говнофильма и награды принимай.
Конечно, смерть Путина ничего в Расии не изменит. Но приятно.....