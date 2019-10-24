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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (95) полиграф (56) Слуга народа (388) Корниенко (51)

 Идея проверки депутатов на полиграфе возникла у Арахамии. У него был опыт в Министерстве обороны, - Корниенко

Фракция Слуги народа в понедельник обсудит скандал с подкупом народных депутатов.

Идея проверки депутатов президентской партии возникла у главы фракции Слуга народа Давида Арахамии. Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции Слуга народа Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, эта идея возникла у Давида Арахамии. У него был опыт с полиграфом в Министерстве обороны. Я уже не помню детально этот кейс, но Давид предложил попробовать этот инструмент для депутатов", - отметил Корниенко.

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Отвечая на вопрос, в каком формате партия обсуждала скандал, Корниенко сказал: "Да, мы обсуждали. Совещание не было масштабным, потому что много заместителей председателя фракции в округах, часть на выездном комитете на Донбассе. В понедельник у нас будет заседание фракции... Там мы будем обсуждать многие вопросы, среди которых и это тоже".

Он не сказал, будет ли президент Владимир Зеленский присутствовать на заседании фракции 28 октября.

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

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Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".

Источник: https://censor.net.ua/n3155661
 
 
 Топ комментарии
 
Если есть основание подозревать кого-то в совершении преступления, то нужно ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ, для чего в Украине есть САП, НАБУ, ГБР и прочие органы. А это "Полиграф - шоу" - "дурилка картонная", очередная серия "Голобородько-2", новая версия "сдачи анализов" перед выборами.
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Моніка Левінськи

@mykolayovych45

Лайфак: приводиш в Верховну Раду під своїм прапором купу ублюдків, вони починають брати хабарі.
Коли справа отримує розголос,пропонуєш нове шоу - "детектор правди для депутата",- наче ти тут ні до чого.
"Рафік ні в чьом нє увіноват"
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Беня смееется с этих дураков, полиграфных евангилистов
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Моніка Левінськи

@mykolayovych45

Лайфак: приводиш в Верховну Раду під своїм прапором купу ублюдків, вони починають брати хабарі.
Коли справа отримує розголос,пропонуєш нове шоу - "детектор правди для депутата",- наче ти тут ні до чого.
"Рафік ні в чьом нє увіноват"
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Беня смееется с этих дураков, полиграфных евангилистов
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Беня заблаговременно "прибил" Арахамию, зачислив того в свои старые/лучшие друзья. Теперь все, что исходит от Арахамии имеет "запах" Коломойского.
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Если есть основание подозревать кого-то в совершении преступления, то нужно ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ, для чего в Украине есть САП, НАБУ, ГБР и прочие органы. А это "Полиграф - шоу" - "дурилка картонная", очередная серия "Голобородько-2", новая версия "сдачи анализов" перед выборами.
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Названі Вами органи розслідують незадекларовані памперси, їм не до "ЗЄ"-хабарів по $30000 :
памперси
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Цепных пёсиков Бени Бабломойского проверяют на правдоподобность лая. Идея проверки депутатов на полиграфе возникла у Арахамии. У него был опыт в Министерстве обороны, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3932
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Ні. Песики влаштували гавкіт щоб загавкати своє хабарництво.
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Чергове шоу для зебілів. Поліграф для того і підкинули, щоб показати, що слуги усі чисті як роса ранкова. Як і сам бєня, чеснішої людини світ пройти, не знайти.
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советским людям впарили : органы не ошибаются. И советские люди в это искренне верили. Сепар Дубинский и неизвестно кто с рожей плута впаривают: полиграф не ошибается.
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Не замыливайте вопрос. Все дело в законе о "незаконном обогащении".
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Петро Порошенко, слабо прийти на поліграф і відповісти на питання які хвилюють українців?

Слабо?
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а он тоже в партии "слуга народа" и взял бабло за правильное решение вопроса?
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Это Зюзе было слабо пройти анализы, которые он же и призывал сдать.
Петро сдал, Зюзя нет.
Пусть Зюзий тепреь покажет пример и вместе с Петром параллельно в одно и тоже время проходят полиграф у полиграфологов из совершенно независимой организации.

А не так как Дубинский
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Понимаешь... Порох - Гетьман. А полиграф проходят клоуны.
Он ведь действительно может туда прийти. Вместе с бригадой ветеранов АТО/ООС. У Зели и его шайки вертолёты до Ростова уже заправлены ?
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Я смотрю у многих из фракции сразу очко жим жим.......
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Та не беспокойтесь, эти гутаперчевые малчики от всего отмажутся.
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